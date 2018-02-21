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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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«Реал» добыл волевую победу над «Леганесом»

вчера, 22:34
ЛеганесЛоготип футбольный клуб Леганес1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В перенесенном поединке 16-го тура Примеры «Реал» обыграл «Леганес»

Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»

«Леганес» – «Реал» – 1:3 (1:2)
Голы: Бустинса 6Васкес 11, Каземиро 29, С. Рамос 90+1 (пен).

«Леганес»: Куэльяр, Тито, Бустинса, Гумбау (Перес 46), Пирес, Эль-Жар, Бове, Рико, Эрасо, Сиовас (Мантовани 46), О. Рамос (Амрабат 73). 
Главный тренер: Асьер Гаритано.

«Реал»: Касилья, Карвахаль, Варан, C. Рамос, Эрнандес, Каземиро, Ковачич (Себальос 90+3), Иско (Льоренте 87), Васкес, Бензема (Бэйл 77), Асенсио. 
Главный тренер: Зинедин Зидан.

Предупреждения: Рико 51, С. Рамос 57, Куэльяр 85, Перес 86.

Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка

Напомним, что в январе «Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 02:30
ну в победе Реала сомнений не было, спокойно и на классе
Obdulio Varela
Obdulio Varela
сегодня в 02:14
Кто бы сомневался
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:13
и тут пенальти
vale46
vale46 ответил FERIS
сегодня в 01:30
Спокуха,всё отлично,тишина,мы всех рвем,на правильном пути,пульс,давление в норме!ну и х..с ним,что плетёмся в самом конце пелотона!
vale46
vale46 ответил cevin cigan
сегодня в 01:25
    vale46
    vale46 ответил Fenomen-9
    сегодня в 01:18
    Ха!Совсем наоборот,сам же торчишь на новостях Барселоновских!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Алексей Буренин
    сегодня в 01:12
    Алексей Буренин:
    По моему Реал набирает форму
    По-моему тоже......
    Последние результаты говорят сами за себя.....
    7 голов Депортиво...4 Валенсии....5 Сосьедаду....3 ПСЖ....5 Бетису....3 Леганесу....

    и это Зидан ещё не разозлился...))))
    creamboy
    creamboy ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 00:37
    Конте итальянский тренер и играть от обороны это их философия,но все же я почти уверен что Челси ничего не светит в Испании но я еще уверен что барса не выиграет лч в этом сезоне,ну не играют они как победители лч!
    Заметь я и не кричу что Реал в третий раз подряд победит!
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил creamboy
    сегодня в 00:28
    creamboy:
    Квинтесенция зависти болельщиков барсы преобладает в твоем комменте! Барса не выиграет лч в этом сезоне,я игру с Челси смотрел! Условный ман сити или Бавария их в клочья порвет!
      creamboy
      creamboy ответил ALBA BARCELONA 21
      сегодня в 00:04
      Квинтесенция зависти болельщиков барсы преобладает в твоем комменте!
      Барса не выиграет лч в этом сезоне,я игру с Челси смотрел! Условный ман сити или Бавария их в клочья порвет!
      FERIS
      FERIS ответил ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:50
      ALBA BARCELONA 21:
      ПСЖ скорее всего даже разгромит Реал,интересно будет читать комментарии мадридистов,которые вчера болели за Челси а один на F..(забыл ник) чуть инфаркт не получил от шокового потрясения.
      Уважаемый можешь зайти ко мне в профиль и посмотреть за какие я команды болею.
      И не надо включать дурака и переворачивать факты.
      Я сказал,что барселона отскочила сыграв в ничью с Челси,какой инфаркт?
      da da da
      da da da
      вчера в 23:44
      игра была равна,играли два.....
      cevin cigan
      cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:35
      ALBA BARCELONA 21:
      Тогда сезон не начался,вне формы,и у Вальверде первые игры в Барсе,как у Моура первый сезон в Реале 6-2,5-0. Когда набрали форму в разгар сезона и аклимался тренер Реал Барса 0-3
      Ну что за детский лепет? Гному и КО тренер нужен? Не смеши!
      Алексей Буренин
      Алексей Буренин
      вчера в 23:35
      По моему Реал набирает форму
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
      вчера в 23:33
      cevin cigan:
      А причём тут Ла-Лига?Реал вас в супер кубке два раза треснул и что?
      Тогда сезон не начался,вне формы,и у Вальверде первые игры в Барсе,как у Моура первый сезон в Реале 6-2,5-0.
      Когда набрали форму в разгар сезона и аклимался тренер Реал Барса 0-3
      вячеслав остапенко
      вячеслав остапенко
      вчера в 23:33
      Я думал победит Леганес подвел
      cevin cigan
      cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:29
      ALBA BARCELONA 21:
      Бернабеу.Реал Барселона 0-3. КТО БЛЕСТАЕТ?
      А причём тут Ла-Лига?Реал вас в супер кубке два раза треснул и что?
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
      вчера в 23:29
      cevin cigan:
      Ну-ну...бедняк думками богат......
      В конце сезона узнаем,кто думками богат.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил Bekelman55
      вчера в 23:28
      Bekelman55:
      И что же не так с Баварией? Давай, аргументируй. Интрига
      Ты не понял.Бавария почти на уровне Барсы и МЮ,остальная твоя тройка отстали давно.
      Fenomen-9
      Fenomen-9
      вчера в 23:26
      барсуки интересны лишь барсукам)))
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
      вчера в 23:26
      cevin cigan:
      Самые сильные команды,блистают в Лиге Чемпионов,а не вылетают на ранних стадиях с купленными судьями и мешками денег!
      Бернабеу.Реал Барселона 0-3. КТО БЛЕСТАЕТ?
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:26
      ALBA BARCELONA 21:
      Насмешил нормальных людей.Бавария да.
      И что же не так с Баварией? Давай, аргументируй. Интрига
      cevin cigan
      cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:25
      ALBA BARCELONA 21:
      Вес мир знает,что Реал незаконно дважды "взял"ЛЧ,но рано или поздно анулируют оба трофея.Скоро увидешь,как они вылетят от ПСЖ,крупно а Барса сделает требл.
      Ну-ну...бедняк думками богат......
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил Bekelman55
      вчера в 23:25
      Bekelman55:
      Манчестер Сити одна из сильных команд на Земле? Господи. Дожили... Реал, МЮ. Бавария, Ювентус - вот сила и история футбола. А это что за клубики?
      Насмешил нормальных людей.Бавария да.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
      вчера в 23:24
      cevin cigan:
      Самые сильные команды,блистают в Лиге Чемпионов,а не вылетают на ранних стадиях с купленными судьями и мешками денег!
      Вес мир знает,что Реал незаконно дважды "взял"ЛЧ,но рано или поздно анулируют оба трофея.Скоро увидешь,как они вылетят от ПСЖ,крупно а Барса сделает требл.
      Bekelman55
      Bekelman55 ответил ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:24
      ALBA BARCELONA 21:
      Потому,что Барселона и МС самые сильные команды на земле,поэтому черная завист у многих.Вот против Реала,Спартака,Осасуны итд,против не болеют,потому,что нет интереса.
      Манчестер Сити одна из сильных команд на Земле? Господи. Дожили...
      Реал, МЮ. Бавария, Ювентус - вот сила и история футбола. А это что за клубики?
      Galaxy real way
      Galaxy real way ответил Пластун
      вчера в 23:24
      Ну у вас нелепая потеря очков только с Хетафе была. А у нас даже не сосчитать сколько потеряли очков в матчах с такими соперниками.
      cevin cigan
      cevin cigan ответил ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:20
      ALBA BARCELONA 21:
      Потому,что Барселона и МС самые сильные команды на земле,поэтому черная завист у многих.Вот против Реала,Спартака,Осасуны итд,против не болеют,потому,что нет интереса.
      Самые сильные команды,блистают в Лиге Чемпионов,а не вылетают на ранних стадиях с купленными судьями и мешками денег!
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21 ответил cevin cigan
      вчера в 23:18
      cevin cigan:
      Самое удивительное,что за Челси болели не только Реаловцы,но и практически все постоянные соккеровцы, болельщики МЮ,Юве,Ливера и др. За барсуков болеют,только барсуки и глоры Ман Сити(а точнее лысого)
      Потому,что Барселона и МС самые сильные команды на земле,поэтому черная завист у многих.Вот против Реала,Спартака,Осасуны итд,против не болеют,потому,что нет интереса.
      ALBA BARCELONA 21
      ALBA BARCELONA 21
      вчера в 23:14
      Мадридисты почти не пишут на своей ветке а вчера своими постами поднимали рейтинг Барселоны.
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