«Реал» добыл волевую победу над «Леганесом»

В перенесенном поединке 16-го тура Примеры «Реал» обыграл «Леганес»
Леганес, стадион «Мунисипал де Бутарке»
«Леганес» – «Реал» – 1:3 (1:2)
Голы: Бустинса 6 — Васкес 11, Каземиро 29, С. Рамос 90+1 (пен).
«Леганес»: Куэльяр, Тито, Бустинса, Гумбау (Перес 46), Пирес, Эль-Жар, Бове, Рико, Эрасо, Сиовас (Мантовани 46), О. Рамос (Амрабат 73).
Главный тренер: Асьер Гаритано.
«Реал»: Касилья, Карвахаль, Варан, C. Рамос, Эрнандес, Каземиро, Ковачич (Себальос 90+3), Иско (Льоренте 87), Васкес, Бензема (Бэйл 77), Асенсио.
Главный тренер: Зинедин Зидан.
Предупреждения: Рико 51, С. Рамос 57, Куэльяр 85, Перес 86.
Судья: Хосе Луис Гонсалес Гонсалес.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка
Напомним, что в январе «Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании.