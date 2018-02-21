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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Каррера: «Футболисты „Спартака“ выложатся на 130 процентов ради победы над „Атлетиком“»

вчера, 22:44
АтлетикЛоготип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23:05 Не начался

Домашнее поражение от «Атлетика» со счетом 1:3 вынудит «Спартак» раскрываться и атаковать, чтобы пройти в следующую стадию Лиги Европы. Наставник московского коллектива Массимо Каррера делится ожиданиями от противостояния:

«Безусловно „Атлетик“ - фаворит этого матча, но мы не приехали сюда ради прогулки, мы постараемся перевернуть результат в этой игре. Мы сделаем все, чтобы доказать случайность наших ошибок в первом матче. Нам надо забить минимум три гола и также не пропустить, и мы будем рисковать ради этого. Все футболисты выложатся на 130 процентов ради победы.

У нас есть шансы на победу, мы готовились и пересматривали нашу игру в Москве, чтобы не допускать таких же ошибок. К критике после первой игры отнеслись нормально, это часть футбола. Что касается ошибок в обороне, то в этом виноваты не только защитники, но и нападающие.

Селихов не играл в первом матче, потому что я выбрал Реброва, не нужно писать о лишнем весе. Если бы я отталкивался от веса каждого игрока, то я не знаю, сколько бы игроков играли. Тренер не выбирает игроков из-за веса. Что касается выбора вратаря, я уже решил, кто сыграет в завтрашнем матче, но вам этого не скажу.

Адурис является хорошим игроком, но вместо него может сыграть другой. Игра будет 11 на 11, мы должны быть очень внимательны».

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Все комментарии
неброско
неброско
сегодня в 02:55
главное чтобы Спартак выиграл в этом матче. Даже если этого не хватит по сумме для того чтобы выйти в следующий раунд, всё равно хоть очков в копилку подбросят. За выход в следующий раунд всё равно бонусов нет, а в 1/8 не факт что удастся хотя бы одну ничейку зацепить.
амурец
амурец
сегодня в 02:44
шансов конечно практически нет, буду рад если ошибся, удачи Спартаку
амурец
амурец ответил mangoх12
сегодня в 02:43
mangoх12:
Я понимаю когда 130% в РФПЛ - это 100% команда и 30% добавляет судейка. А в ЛЕ 130 это как ? Два вратаря будет на воротах ?
от двух спартаковских вратарей всё равно толку мало
mangoх12
mangoх12
сегодня в 01:49
Я понимаю когда 130% в РФПЛ - это 100% команда и 30% добавляет судейка. А в ЛЕ 130 это как ? Два вратаря будет на воротах ?
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Jeck Denielse
сегодня в 01:42
Да хоть бы выиграл так обидно не будет
cska.78
cska.78 ответил Nikola45
сегодня в 01:06
Nikola45:
А что говорит на эту тему Валерий Рейнгольд? Он верит в Растрепанных женщин? ))
Рейнгольд осторожнее стал! Раньше он до игры кричал, что спартак разорвет, теперь ждет окончания матча :)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:52
В выигрыше Спартака не сомневаюсь......ибо Атлетик просто слабей....вот добиться нужной разницы мячей сложней....
Да и то что не залетело в Москве должно же когда то отразится на табло....
Было бы несерьёзно уступить по итогам 2-х игр при откровенно удачном жребии....

Хорошо что все 3 матча завтра в разное время....4,5 часа на выход наших клубов в 1/8-ю - такое редко бывает....есть возможность поболеть за всех...

Удачи всем и Москве и Питеру....!!!!!!!!!!!!!!!
Nikola45
Nikola45
сегодня в 00:31
А что говорит на эту тему Валерий Рейнгольд?
Он верит в Растрепанных женщин? ))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 00:01
брoмoнтaнoпрoвoд уже готов подать первые кубометры в желудок пупсикам
kust07
kust07
сегодня в 00:00
будем надеятся)
Завтра
Завтра
вчера в 23:53
"мы готовились и пересматривали нашу игру в Москве" - Атлетику хана))))
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:36
Уверен что так и будет...
Крейсер
Крейсер
вчера в 23:32
Немножко фарта совсем бы не помешало.
Совсем немножко.
Остальное уже сами.
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 23:31
Нужно Кубок России брать на 100% .
Остальное оставить на следсезоны .
Jum13
Jum13
вчера в 23:26
Конечно выложатся. Всей командой посреди Испании выложат "СДАЁМСЯ!!"
kastites
kastites
вчера в 23:26
Какой он фантазер
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 23:25
Удачи Спартаку .
cpartak60
cpartak60 ответил cska plus
вчера в 23:23
cska plus:
молчали бы уже, позорники.
позорника в зеркале увидишь!
ОЛЛС
ОЛЛС
вчера в 23:18
После домашнего матча будет очень непросто.Разница в мячах велика,а "Атлетик" дома будет играть уверенней,нежели в Москве.
Насчет "случайности ошибок" эти слова были бы резонны,если бы случайность не превратилась в домашнем матча "Спартака" в закономерность ошибок защиты.
Spartak_Rulit
Spartak_Rulit
вчера в 23:16
Верим!!
Serg3.12
Serg3.12
вчера в 23:13
Не стоит догонять ушедший поезд.
Сыграйте достойно.
130 будут нужны в Самаре.
Saang
Saang ответил Footbolista
вчера в 23:13
Footbolista:
А лучше 5 как Севилье в Москве...
Я оптимист а не фантазер...
игорь алексеев
игорь алексеев ответил cska.78
вчера в 23:12
Встретимся в финале. Ахахаха
CSKA Rek
CSKA Rek
вчера в 23:12
спартак,вылАжется, 200%
игорь алексеев
игорь алексеев ответил cska.78
вчера в 23:12
"Тема" у него... Где обозначенно что у тебя "тема"?
Скажи просто защекотало тебя, поэтому на "темУ" спрыгнул)
игорь алексеев
игорь алексеев
вчера в 23:09
Должны выиграть, но для выхода в следующий круг этого не хватит..
cska.78
cska.78 ответил игорь алексеев
вчера в 23:09
игорь алексеев:
А 3:0 над цска, где то там) ниже пояса?))
Тема про еврокубки, а ты ЦСКА вспомнил :)
Ну раз уж вспомнил, то ЦСКА в 1/8 уже, хряки завтра отлетают :)
игорь алексеев
игорь алексеев ответил cska.78
вчера в 23:08
А 3:0 над цска, где то там) ниже пояса?))
cska plus
cska plus
вчера в 23:07
молчали бы уже, позорники.
parallels
parallels
вчера в 23:01
а почему не 146%? ты же в россии живёшь.
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