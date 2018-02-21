Каррера: «Футболисты „Спартака“ выложатся на 130 процентов ради победы над „Атлетиком“»

Домашнее поражение от «Атлетика» со счетом 1:3 вынудит «Спартак» раскрываться и атаковать, чтобы пройти в следующую стадию Лиги Европы. Наставник московского коллектива Массимо Каррера делится ожиданиями от противостояния:

«Безусловно „Атлетик“ - фаворит этого матча, но мы не приехали сюда ради прогулки, мы постараемся перевернуть результат в этой игре. Мы сделаем все, чтобы доказать случайность наших ошибок в первом матче. Нам надо забить минимум три гола и также не пропустить, и мы будем рисковать ради этого. Все футболисты выложатся на 130 процентов ради победы.

У нас есть шансы на победу, мы готовились и пересматривали нашу игру в Москве, чтобы не допускать таких же ошибок. К критике после первой игры отнеслись нормально, это часть футбола. Что касается ошибок в обороне, то в этом виноваты не только защитники, но и нападающие.

Селихов не играл в первом матче, потому что я выбрал Реброва, не нужно писать о лишнем весе. Если бы я отталкивался от веса каждого игрока, то я не знаю, сколько бы игроков играли. Тренер не выбирает игроков из-за веса. Что касается выбора вратаря, я уже решил, кто сыграет в завтрашнем матче, но вам этого не скажу.

Адурис является хорошим игроком, но вместо него может сыграть другой. Игра будет 11 на 11, мы должны быть очень внимательны».