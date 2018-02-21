Тренер «Црвены Звезды»: «Для нас не было сюрпризом видеть Вернблума в нападении»

Наставник «Црвены Звезды» Владан Милойевич разочарован поражением от ЦСКА в 1/16 финала Лиги Европы, но признает, что «армейцы» были сильны:

«У ЦСКА много хороших игроков, что ценно для каждого тренера. Мог бы выделить Сергея Игнашевича, Игоря Акинфеева. Но каждый матч может принести неожиданный поворот. В целом мне кажется, что у ЦСКА хорошие шансы в Лиге Европы.

Для нас не было сюрпризом видеть Понтуса Вернблума в нападении. Когда увидели Игнашевича в заявке, то сразу поняли, что Вернблум поменяет позицию. Что касается погоды, мы к такому не привыкли, но во время игры приспособились к ней.

Всегда можно играть лучше, но очень хорошо, что мы вернулись в плей-офф. У нас много болельщиков, „Црвена Звезда“ - это великая команда с традициями, у нас были проблемы, но это начало возвращения».

Форвард Вернблум – залог успеха