«Реал» не проигрывал в 18 последних матчах Ла Лиги без Роналду

Нападающий Криштиану Роналду отдохнул между матчами Лиги чемпионов и не принял участие в матче «Реала» и «Леганеса». «Сливочные» и в не самом боевом составе одержали победу.
Как показывает статистика, без португальца в составе «королевский клуб» не проигрывал в 18 последних матчах чемпионата Испании (16 побед и 2 ничьи). Последнее поражение случилось 31 августа 2014 года. Тогда мадридский коллектив, которому не смог помочь Роналду, был обыгран «Реалом Сосьедад».
Хотя припоминаю... 14 год, финал кубка. Хм... 3 раза это что за всё время что Роналду в Реала??? Смешно же... Хотя 3 раз я всёравно что-то не вспомню...
Хотя припоминаю... 14 год, финал кубка. Хм... 3 раза это что за всё время что Роналду в Реала??? Смешно же... Хотя 3 раз я всёравно что-то не вспомню...
в сборной примерно тоже самое,с ним сливают финалы,без него выиграют.
в сборной примерно тоже самое,с ним сливают финалы,без него выиграют.