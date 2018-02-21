«Реал» не проигрывал в 18 последних матчах Ла Лиги без Роналду

Нападающий Криштиану Роналду отдохнул между матчами Лиги чемпионов и не принял участие в матче «Реала» и «Леганеса». «Сливочные» и в не самом боевом составе одержали победу.

Как показывает статистика, без португальца в составе «королевский клуб» не проигрывал в 18 последних матчах чемпионата Испании (16 побед и 2 ничьи). Последнее поражение случилось 31 августа 2014 года. Тогда мадридский коллектив, которому не смог помочь Роналду, был обыгран «Реалом Сосьедад».