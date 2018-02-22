Защитник «Црвены Звезды»: «Пожелаю ЦСКА удачи, но поддерживаем мы только „Спартак“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Европы
  • Кубок Либертадорес
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Копа Судамерикана
  • Россия. Кубок ФНЛ
Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб НиццаНиццаФонбет2.33.353.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)СелтикФонбет1.645.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиФонбет1.853.754
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет2.053.53.55
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак МФонбет1.93.64
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадФонбет2.33.43.05
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд---
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсельФонбет2.83.32.55
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта -:- Логотип футбольный клуб Боруссия Д (Дортмунд)Боруссия ДФонбет2.43.42.85
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика -:- Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М---
  • Главные новости
  • Все новости
03:09
Моуриньо: «Спрошу Бекхэма, Роя Кина и Скоулза, что они делали, когда МЮ терял мяч»1
00:38
Гол Фреда со штрафного принес «Шахтеру» победу над «Ромой»57
00:35
«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» голов не забивали117
22:34
«Реал» добыл волевую победу над «Леганесом»53
21:51
ЦСКА вышел в 1/8 финала Лиги Европы296
03:40
Зидан: «Когда „Реал“ пропускает, мы должны верить в то, что можем всё исправить»0
02:32
Фонсека: «Забей Феррейра на последней минуте, и для „Ромы“ всё стало бы сложнее»1
02:17
Монтелла: «Мы наиграли на гол или два, но Де Хеа был великолепен»2
02:02
Моуриньо: «Ответная игра с „Севильей“ будет непростой»0
01:37
Ди Франческо: «После первого гола „Шахтёра“ мне нужно было менять половину команды»4
01:16
Де Хеа: «„Севилья“ владела мячом и имела лучшие шансы на гол»3
00:55
Алиссон: «Игроки „Шахтера“ способны натворить дел, если оставить им свободные зоны»1
00:01
Кучаев: «По двум играм с „Црвеной Звездой“ было видно, что ЦСКА сильнее»6
23:57
Определились все участники 1/4 финала Юношеской Лиги УЕФА3
23:35
Бартомеу: «Месси подписал четырехлетний контракт, но он не станет последним»3
23:26
«Реал» не проигрывал в 18 последних матчах Ла Лиги без Роналду10
23:16
Ганчаренко хотел бы встретиться с киевским «Динамо» в Лиге Европы8
23:11
Эррера получил травму на 16-й минуте матча с «Севильей». Андера заменил Погба0
23:03
Россиянина задержали в Мюнхене по подозрению в участии в беспорядках на Евро-20164
22:51
Тренер «Црвены Звезды»: «Для нас не было сюрпризом видеть Вернблума в нападении»3
22:44
Каррера: «Футболисты „Спартака“ выложатся на 130 процентов ради победы над „Атлетиком“»36
22:34
Ганчаренко: «Игра была нервная, сложная»6
21:46
«Шахтер» и «Рома» объявили стартовые составы3
21:42
«Севилья» - «Манчестер Юнайтед»: Погба остался в запасе11
21:22
На матче ЦСКА - «Црвена Звезда» присутствуют 18753 зрителя13

Защитник «Црвены Звезды»: «Пожелаю ЦСКА удачи, но поддерживаем мы только „Спартак“»

сегодня, 00:29

Защитник «Црвены Звезды» Вуядин Савич подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, в котором его команда потерпела поражение:

«ЦСКА – очень сильная команда. Мы попробовали перестроиться и отработать на контратаках. Но не получилось. Очень жаль, что в конце матча не забили. Такое надо реализовывать. Должны были понимать, что ЦСКА не даст 5-6 моментов.

Шансы „армейцев“ пройти еще дальше в Лиге Европы? Надо смотреть на соперника. Но я вижу у ЦСКА большие перспективы».

Сербский футболист также отметил, что будет болеть за «Спартак» в матче с «Атлетиком»:

«Знаете, я игрок и фанат „Црвены Звезды“. И мы поддерживаем только „Спартак“. Конечно, пожелаю ЦСКА удачи, но болеть не могу. Вас поддержат фанаты „Партизана“.

Матч „Спартака“ с „Атлетиком“, конечно, буду смотреть. И буду болеть! „Спартак“ не проиграет. Сто процентов! Ничья или победа завтра».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Зидан: «Когда „Реал“ пропускает, мы должны верить в то, что можем всё исправить»
Сегодня, 03:40 0
Моуриньо: «Спрошу Бекхэма, Роя Кина и Скоулза, что они делали, когда МЮ терял мяч»
Сегодня, 03:09 1
Фонсека: «Забей Феррейра на последней минуте, и для „Ромы“ всё стало бы сложнее»
Сегодня, 02:32 1
Монтелла: «Мы наиграли на гол или два, но Де Хеа был великолепен»
Сегодня, 02:17 2
Моуриньо: «Ответная игра с „Севильей“ будет непростой»
Сегодня, 02:02 0
Ди Франческо: «После первого гола „Шахтёра“ мне нужно было менять половину команды»
Сегодня, 01:37 4
Обсудить
Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 03:03
Поэтому ходишь вечно битый.
Miaf
Miaf
сегодня в 02:35
Все адекватные болельщики и игроки за Спартак.
Kerri
Kerri
сегодня в 01:08
Оптимист.
Jum13
Jum13
сегодня в 01:00
Ливерпуль тоже за Спартак )))
milan-f
milan-f
сегодня в 00:53
Ахахаха
Пупсики в бане уже неделю парятся. на кой им ваше завтра играть?
cska.78
cska.78
сегодня в 00:47
    311
    311
    сегодня в 00:41
    Похоже, Лига Европы окончательно закончится для игроков Црвены Звезды завтра!)
    parallels
    parallels
    сегодня в 00:39
    стыд-то какой.
    CSKA Rek
    CSKA Rek
    сегодня в 00:38
    завтра Атлетик вынесет этих днАрей
    Egorium
    Egorium
    сегодня в 00:31
    Поддержатели спартка вседа проигрывают.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100