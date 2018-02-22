Защитник «Црвены Звезды»: «Пожелаю ЦСКА удачи, но поддерживаем мы только „Спартак“»

Защитник «Црвены Звезды» Вуядин Савич подвел итоги матча 1/16 финала Лиги Европы с ЦСКА, в котором его команда потерпела поражение:

«ЦСКА – очень сильная команда. Мы попробовали перестроиться и отработать на контратаках. Но не получилось. Очень жаль, что в конце матча не забили. Такое надо реализовывать. Должны были понимать, что ЦСКА не даст 5-6 моментов.

Шансы „армейцев“ пройти еще дальше в Лиге Европы? Надо смотреть на соперника. Но я вижу у ЦСКА большие перспективы».

Сербский футболист также отметил, что будет болеть за «Спартак» в матче с «Атлетиком»:

«Знаете, я игрок и фанат „Црвены Звезды“. И мы поддерживаем только „Спартак“. Конечно, пожелаю ЦСКА удачи, но болеть не могу. Вас поддержат фанаты „Партизана“.

Матч „Спартака“ с „Атлетиком“, конечно, буду смотреть. И буду болеть! „Спартак“ не проиграет. Сто процентов! Ничья или победа завтра».