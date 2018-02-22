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    Кто виноват в поражении «Спартака» от «Атлетика» в первом матче 1/16 финала ЛЕ?
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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген---
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК---
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
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«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» голов не забивали

сегодня, 00:35
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» расписали мировую.

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0

«Севилья»: Рико, Ленгле, Банега (Писарро 89), Корреа, Меркадо, Нзонзи, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль (Рамирес 85), Васкес.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба 17), МакТоминэй, Мата (Марсьяль 80), Лукаку, Санчес (Рэшфорд 75).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.

Предупреждения: Нзонзи 21, Санчес 41.

Судья: Клеман Турпен.

«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.

В параллельном матче «Шахтер» обыграл «Рому».

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Все комментарии
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Антон за MU
сегодня в 02:54
Антон за MU:
Забыл как куры Вас во все сладкие поимели???лол Вчера Челси должен был побеждать Барсу,которой тупо повезло!
интересно по каким критериям челси долен был выигрывать играя в 10 защитников? ну да ша скажешь о каких то штангах , но у нас в ла лиге какой нибудь эйбар может сказать более убедительно (по игре) почему он должен был побеждать
RedDevil88
RedDevil88
сегодня в 02:50
выскажусь здесь по игре с Севильей(не судите строго):
- мне не нравится игра в 4 защитника,когда крайних исполняют Янг и Валенсия! Они всё-же не лотерали,тем более в свои годы! они иногда выстреливают (дубль Янга,голы Валенсии с правого фланга...),но не более...бегать от штрафной до штрафной у них полноценно не получается! И как мне кажется,это происходит,потому что в схеме Жозе они играют защитников(в то время когда есть Шоу(который мне очень нравиться по игре) и Линделёфа можно ставить на правый фланг)!
при схеме 4-2-3-1 или скорее 4-1-3-1-1 как было с Севильей главная проблема - это доставка мяча из обороны в полузащиту! Защитники выбивают мяч куда попало,хавбеки их не подхватывают либо ошибаются и получается привоз,а в обороне на флангах(которыми Севилья много атаковала) их встречают всё те же Янг и Валенсия!
Если бы схема была 5-3-1-1 или можно её назвать 3-5-2(3-4-3),короче с тремя ЦЗ,например Смолинг,Байи,Линделёф, то вот тогда,как мне кажется,Янг и Валя смотрелись бы куда интереснее,зная что в защите 3 человека железно!
еще пару моментов:
- Санчеса необходимо переводить на правый фланг, т.к. он игрок опытный и сможет легко там адаптироваться(в отличие от Марса)!
- а Марса как раз выпускать в старте на левый,его родной фланг!
- МкТоминей хорош,но в основу пока только на кубок,остальное на замену....теряется парень...
- Рэш должен быть главным конкурентом Лукаку за место в основе,а не на фланге,куда его ставят(там и так хватает игроков,можно даже из молодежки брать!!!,даже нужно!!!)
- Матичу,Лукаку,Смолингу,Мате,Вале явно нужен отдых,но, судя по календарю, вряд ли он получится(
- что с Погба? да вроде всё норм,только бегать не хочет) вот ему как раз бы и подошла схема 3-4-1-1,где он бы созидал в атаке,как это было в Ювентусе! Сейчас у него далеко не всё получается(хотя пас на Лукаку вырезал шикарный)
Подводя итоги,агитирую настоящих болельщиков Манчестер Юнайтед не быть глорами,хейтерами и т.д. и искренне болеть за свой любимый клуб и поддерживать его в любые времена! за годы после ухода Ферги мы сейчас находимся в наилучшем положении,так что давайте ставить оценки по окончании сезона!!!
Высказываю сугубо своё мнение!!!
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 02:41
Ожидаемая ничья, но неожиданно сухая
barcelonistas
barcelonistas
сегодня в 02:37
Севилья заслужила победу.
creamboy
creamboy
сегодня в 02:31
Как же уныло играет МЮ при Моуриньо,раньше он таким (Моуриньо)не был,Реал при нем играл в супер быстрые контр атаки,а теперь такое ощущение что он постоянно хочет сыграть вничью!
амурец
амурец
сегодня в 02:28
в ответке будет интереснее
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 02:02
Было очень интересно наблюдать за Матичем и Н'Зонзи. Реально очень похожие игроки. Один рост, вес и ровесники к тому же. По манере игры тоже очень близко.
Антон за MU
Антон за MU ответил Evilhuman
сегодня в 01:36
Evilhuman:
вот не смотря на действительно унылую игру МЮ, почему то крепнет уверенность, пройдём Севилью, вот дальше только что....
Лучше дальше не проходить если честно,а то будет порно...
Алла Пятышкина
Алла Пятышкина ответил Colchoneros
сегодня в 01:33
Colchoneros:
7 апреля!
Кстати, да, удачи индейцам в Лиге Европы, устроим опять испанский Суперкубок УЕФА)))
Антон за MU
Антон за MU ответил Kavaro
сегодня в 01:33
Kavaro:
И всё таки АПЛ по сравнению с ЛЛ это дворовая лига.
Забыл как куры Вас во все сладкие поимели???лол
Вчера Челси должен был побеждать Барсу,которой тупо повезло!
Owl Fake
Owl Fake ответил Kavaro
сегодня в 01:31
Kavaro:
И что в ЛЧ будут играть 31 клубов? По любому кто то должен получить путёвку, это будет либо пятая команда ЛЛ, либо финалист ЛЕ.
Нет, тогда путёвку получит чемпион 13 ассоциации. В этом году, например, чехи лишились прямой путёвки. Их чемпион Славия начинала с третьего квал. раунда.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Owl Fake
сегодня в 01:26
Owl Fake:
ты кажется не понял, победа в ЛЕ это шанс играть в ЛЧ только, если через чемп не попадаешь. другой команде эта путёвка не делегируется. 4 будет в любом случае, если выиграет АТМ. Если Атлетик, Вильярреал или Сосьедад - тогда 5 в ЛЧ.
только прочел регл...
Kavaro
Kavaro ответил Owl Fake
сегодня в 01:26
Owl Fake:
Нет же, для 5 места такой халявы не будет, чтобы в ЛЧ за счёт другого пройти. Кубок Испании причём? ЛЧ он никак не касается. При таком раскладе АТМ выходит и как победитель ЛЕ и через чемп. 4 в ЛЧ - 3 в ЛЕ, халявная путёвка в ЛЧ сгорит.
И что в ЛЧ будут играть 31 клубов? По любому кто то должен получить путёвку, это будет либо пятая команда ЛЛ, либо финалист ЛЕ.
Owl Fake
Owl Fake ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:25
Happyboy Barca:
у нас в ла лиге 3 команды попадают сразу в лч а 4-я через стыки
ты кажется не понял, победа в ЛЕ это шанс играть в ЛЧ только, если через чемп не попадаешь. другой команде эта путёвка не делегируется.
4 будет в любом случае, если выиграет АТМ. Если Атлетик, Вильярреал или Сосьедад - тогда 5 в ЛЧ.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Owl Fake
сегодня в 01:23
Owl Fake:
Нет же, для 5 места такой халявы не будет, чтобы в ЛЧ за счёт другого пройти. Кубок Испании причём? ЛЧ он никак не касается. При таком раскладе АТМ выходит и как победитель ЛЕ и через чемп. 4 в ЛЧ - 3 в ЛЕ, халявная путёвка в ЛЧ сгорит.
у нас в ла лиге 3 команды попадают сразу в лч а 4-я через стыки
Colchoneros
Colchoneros ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:20
Happyboy Barca:
МС главный фаворит
7 апреля!
Owl Fake
Owl Fake ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:19
Happyboy Barca:
где я ее искать буду. Атлетико на втором если возьмет ЛЕ ее место занимает 5-я команда. к примету победитель кубка испании попадает в ЛЕ . не будет же такого что после финала кубка испании между Барсой и реалом в ЛЕ пошла та команда которая выиграла кубок
Нет же, для 5 места такой халявы не будет, чтобы в ЛЧ за счёт другого пройти.
Кубок Испании причём? ЛЧ он никак не касается.
При таком раскладе АТМ выходит и как победитель ЛЕ и через чемп. 4 в ЛЧ - 3 в ЛЕ, халявная путёвка в ЛЧ сгорит.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:19
Happyboy Barca:
МС главный фаворит
Это и губит МС в каждом сезоне.. Я вроде про Барсу спрашивал, а не про МС
Colchoneros
Colchoneros ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:18
Happyboy Barca:
дерби когда? хочу дуэль Коста рамос
Еще не скоро!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Владимipъ Григорянъ
сегодня в 01:18
Владимipъ Григорянъ:
РМА пока объективно лучше, два титула ЛЧ подряд)) Ты лучше расскажи, каковы шансы Барсы на победу в ЛЧ?
МС главный фаворит
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:17
Happyboy Barca:
давай давай. 4:1 после первого матча . можно второй состав выпускать. в ла лиге тоже у вас дел хватает . нужно как можно дальше от белой стороны мадрида уйти вперед
РМА пока объективно лучше, два титула ЛЧ подряд)) Ты лучше расскажи, каковы шансы Барсы на победу в ЛЧ?
Kavaro
Kavaro
сегодня в 01:17
И всё таки АПЛ по сравнению с ЛЛ это дворовая лига.
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Colchoneros
сегодня в 01:17
Colchoneros:
Белая чума Мадрида!)
дерби когда? хочу дуэль Коста рамос
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Owl Fake
сегодня в 01:16
Owl Fake:
можешь кинуть это из регламента? не могу найти.
где я ее искать буду. Атлетико на втором если возьмет ЛЕ ее место занимает 5-я команда. к примету победитель кубка испании попадает в ЛЕ . не будет же такого что после финала кубка испании между Барсой и реалом в ЛЕ пошла та команда которая выиграла кубок
Colchoneros
Colchoneros ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:15
Happyboy Barca:
давай давай. 4:1 после первого матча . можно второй состав выпускать. в ла лиге тоже у вас дел хватает . нужно как можно дальше от белой стороны мадрида уйти вперед
Белая чума Мадрида!)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Colchoneros
сегодня в 01:13
Colchoneros:
Естественно собираемся!
давай давай. 4:1 после первого матча . можно второй состав выпускать. в ла лиге тоже у вас дел хватает . нужно как можно дальше от белой стороны мадрида уйти вперед
Colchoneros
Colchoneros ответил Owl Fake
сегодня в 01:13
Owl Fake:
Ты суть вначале улови. Играть-то будет АТМ, не в этом дело.
Да понял я о чем это вы беседуете!
Owl Fake
Owl Fake ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:12
Happyboy Barca:
получит
можешь кинуть это из регламента? не могу найти.
Colchoneros
Colchoneros ответил Happyboy Barca
сегодня в 01:11
Happyboy Barca:
вы как вообще? собираетесь ЛЕ брать ? тут аплшники себя сильными считают потому что их в лч 5 штук
Естественно собираемся!
Owl Fake
Owl Fake ответил Colchoneros
сегодня в 01:10
Colchoneros:
Мы по любому будем играть в след сезоне в ЛЧ!
Ты суть вначале улови. Играть-то будет АТМ, не в этом дело.
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