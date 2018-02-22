«Севилья» и «Манчестер Юнайтед» голов не забивали

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» и «Манчестер Юнайтед» расписали мировую.
Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»
«Севилья» – «Манчестер Юнайтед» – 0:0
«Севилья»: Рико, Ленгле, Банега (Писарро 89), Корреа, Меркадо, Нзонзи, Навас, Сарабия, Эскудеро, Муриэль (Рамирес 85), Васкес.
Главный тренер: Винченцо Монтелла.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Матич, Эррера (Погба 17), МакТоминэй, Мата (Марсьяль 80), Лукаку, Санчес (Рэшфорд 75).
Главный тренер: Жозе Моуриньо.
Предупреждения: Нзонзи 21, Санчес 41.
Судья: Клеман Турпен.
«Соккер.ру» вел онлайн- трансляцию данного поединка.
В параллельном матче «Шахтер» обыграл «Рому».
Не удивлюсь , если Де Хеа получит Золотой Мяч вскоре )))
Не удивлюсь , если Де Хеа получит Золотой Мяч вскоре )))