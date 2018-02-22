Фред претендует на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов

Стали известны претенденты на звание автора лучшего гола недели в Лиге чемпионов.

Нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане отправил красивый мяч в ворота «Порту», а полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган отличился в матче с «Базелем». Бразильский хавбек «Челси» Виллиан точным ударом забил гол «Барселоне», а полузащитник «Шахтера» Фред вывел «горняков» вперед в матче с «Ромой» благодаря прекрасно исполненному удару со штрафного. Последний претендент — нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, забивший «Тоттенхэму» ударом с лета.

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