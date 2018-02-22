Кришито согласовал контракт с «Дженоа»

Как сообщают итальянские СМИ, защитник «Зенита» Доменико Кришито уже согласовал с «Дженоа» контракт.



Утверждается, что 31-летний футболист переберется в генуэзский клуб ближайшим летом. Кришито поставит подпись под соглашением, которое рассчитано на 4 сезона. В договоре также предусмотрен пункт, который гарантирует Доменико административную должность в клубе после завершения карьеры игрока. Зарплата защитника будет составлять 1.2 млн евро в год.

Контракт Кришито с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.