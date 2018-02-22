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Лига Европы 2017/2018, 1/16 финала1X2
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Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика 0:2 Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо МФонбет1.63.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматФонбет2.63.42.5
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Кришито согласовал контракт с «Дженоа»

сегодня, 12:30

Как сообщают итальянские СМИ, защитник «Зенита» Доменико Кришито уже согласовал с «Дженоа» контракт.

Утверждается, что 31-летний футболист переберется в генуэзский клуб ближайшим летом. Кришито поставит подпись под соглашением, которое рассчитано на 4 сезона. В договоре также предусмотрен пункт, который гарантирует Доменико административную должность в клубе после завершения карьеры игрока. Зарплата защитника будет составлять 1.2 млн евро в год.

Контракт Кришито с петербургским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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Все комментарии
Казанский
Казанский ответил nikolah
сегодня в 16:00
nikolah:
та ну не смеши,Миммо лучший лз в РФПЛ, он уже как 2 года хочет в Италию и летом надо бы его отпустить. Набиуллин тупо бегунок как Смольников,но Смольников вообще расстраивает последнее время,хотя как переходил был очень хорош.
Да в зените все лучшие игроки на всех позициях))))Плюс тебе за шутку
Saang
Saang ответил nikolah
сегодня в 15:54
nikolah:
летом будет как 7 лет уже
Нормально поиграл - при этом не сдавая позиций и не выпендриваясь, как некоторые личности в ПеСоЖэ
nikolah
nikolah ответил Saang
сегодня в 15:53
Saang:
Сколько лет он уже в Зените?
летом будет как 7 лет уже
nikolah
nikolah ответил Казанский
сегодня в 15:52
Казанский:
Вот и Решето побежал,почувствовав,что проиграет конкуренцию Набиуллину))
та ну не смеши,Миммо лучший лз в РФПЛ, он уже как 2 года хочет в Италию и летом надо бы его отпустить.
Набиуллин тупо бегунок как Смольников,но Смольников вообще расстраивает последнее время,хотя как переходил был очень хорош.
Saang
Saang
сегодня в 15:51
Сколько лет он уже в Зените?
Казанский
Казанский ответил kolpankolpan
сегодня в 15:47
kolpankolpan:
Какая конкуренция?Турок даже не играл.
А Мимино разве турок?Он же грузином вроде у вас всегда числился
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Казанский
сегодня в 15:45
Казанский:
Вот и Решето побежал,почувствовав,что проиграет конкуренцию Набиуллину))
Какая конкуренция?Турок даже не играл.
Казанский
Казанский
сегодня в 15:35
Вот и Решето побежал,почувствовав,что проиграет конкуренцию Набиуллину))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:27
Хороший игрок и дальнейшего счастливого плавания.
pereletnii
pereletnii
сегодня в 15:21
Зенит»
Чемпион России (2): 2011/12, 2014/15
Серебряный призёр Чемпионата России (2): 2012/13, 2013/14
Бронзовый призёр Чемпионата России (2): 2015/16, 2016/17
Обладатель Кубка России: 2015/16
Обладатель Суперкубка России (2): 2015, 2016
------
Доменико титулованее всех пупсиков вместе взятых)
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 15:17
Кришито в Зените "Миммо" трофеев
andre_can
andre_can
сегодня в 15:01
эпопея закончилась и ладно...
Miaf
Miaf
сегодня в 14:35
Дзюбу Отдали,КРишито убегает, самое время распустить проект.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 14:27
Советчик №1
Советчик №1
сегодня в 14:27
Добротный легионер. Без выпендрежа.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил MIKITA463295
сегодня в 14:23
MIKITA463295:
Время Зенита подошло к концу,потому как клуб не имеющий четкой стратегии обречен на неудачи... Кришито жаль ,хороший футболист удачи ему в новом клубе...
Уморил.Ты знаешь слово стратегия?В чем же она выражается?
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 14:21
Видимо хочет сам уйти.И продаваться не желает. Никаких откровений от клуба нет.Игрок хороший.
Ярангвельгви Йорингель.
Ярангвельгви Йорингель.
сегодня в 14:16
Один из лучших на своей позиции. Жаль, но все когда нибудь заканчивается.
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
Магистр чёрной и белой бухгалтерии
сегодня в 14:13
Удачи капитан!
Гойло и Каккоев порвали Селтик
Гойло и Каккоев порвали Селтик ответил ПерекатиПоле
сегодня в 13:55
ПерекатиПоле:
Ну пускай Набибулина, Тереньтьева натаскивает на свою позицию. Мимо крутой чел.
Набибулин и Тереньтьев заняты, их Анюков натаскивает на лавку
goodbyegoodboy
goodbyegoodboy ответил Литейный 4
сегодня в 13:53
Литейный 4:
Ну как раз. Возьмет в России еще один чемпионский титул!:)
Литейный с дивана взял очередной трофей)))
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 13:34
Время Зенита подошло к концу,потому как клуб не имеющий четкой стратегии обречен на неудачи... Кришито жаль ,хороший футболист удачи ему в новом клубе...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:22
Ну пускай Набибулина, Тереньтьева натаскивает на свою позицию.
Мимо крутой чел.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:15
Правильно поступает и сразу работу себе нашел по окончанию карьеры.
Doping87
Doping87
сегодня в 13:05
Да соглашусь, Кришито надо отпустить на таких условиях летом. Боец, капитан, очень принципиальный игрок! Уважение и почёт!
Михалыч 75
Михалыч 75
сегодня в 12:55
если это так , то низкий поклон Миммо за проведённые годы в Зените . Как говорится - в гостях хорошо , а дома лучше
морозз
морозз
сегодня в 12:51
Хороший защитник, теряем топ футболистов в нашем чемпионате!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 12:49
Неплохая з/п для Кришито. Хорошо поиграл в России, за что ему отдельное спасибо. Видимо пора домой возвращаться доигрывать, да и Зениту пора омолодить эту позицию.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:49
Аминь! Жаль! Все таки Набиуллин остается!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 12:44
На пенсию в родные Пенаты потянуло Миммо.
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