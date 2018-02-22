Жена Икарди: «Два больших клуба проявили интерес к Мауро»

Ванда, жена и агент претендующего на «Золотую бутсу» нападающего «Интера» Мауро Икарди, рассказала о переговорах с другими клубами:

«Я не встречалась со спортивным директором Аусилио, но мы часто общаемся по телефону. Он знает мое мнение, я знаю его мнение и позицию клуба.

Во время последнего трансферного окна два больших клуба проявили интерес к Мауро. Я забочусь о его будущем. По меньшей мере я должна выслушать все предложения, оценить ситуацию и условия.

Крупные клубы хотели его подписать и раньше, но Мауро всегда предпочитал „Интер“. Он многое сделал для „нерадзурри“ и никогда не сомневался в футболке, которую хотел носить.

Желает ли клуб установить сумму выкупа выше 110 млн евро? Не думаю, что это проблема. Впрочем, мы обсудим этот вопрос».