Булатов: «ЦСКА повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы»

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал итоги жеребьевки в 1/8 финала Лиги Европы для «Локомотива» и ЦСКА. «Железнодорожники» сыграют с «Атлетико», а «армейцы» — с «Лионом».
«„Железнодорожникам“ с жеребьевкой повезло меньше, чем „Зениту“. „Атлетико“ — это гранд европейского футбола с устоявшейся игрой, Симеоне работает там уже много лет. Команда у „матрасников“ очень сбалансированная и ровная, она умеет играть и от обороны, и с акцентом на атаку. „Локомотив“ — тоже организованная команда, которая может дать бой, но все-таки у мадридцев больше шансов пройти дальше.
Я думаю, ЦСКА повезло. „Лион“ не настолько сбалансирован, как „Лейпциг“ и „Атлетико“, французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трех российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала. В состав армейцев после дисквалификации вернется Головин, и если в первом матче на своем поле „красно-синие“ выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей».
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"Некем взять" (с)
Буду рад ошибицца.
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"Некем взять" (с)
Буду рад ошибицца.
Александр Бубнов: В советское время «Спартак» играл договорные матчи
Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Бубнов рассказал о том, были ли договорные матчи в советские времена.
— В СССР почва для договорных матчей была более плодородной, чем сейчас?
— Думаю, да. Чем в советские времена был футбол? Большой политикой
— Два ваших чемпионства в составе «Спартака» были «чистыми»?
— Я уже говорил, что святых команд в чемпионате Союза не было. Про один случай в мою бытность спартаковцем уже рассказал.
— А как было в 1989–м, при Романцеве?
— Пока я не уехал во французский «Ред Стар», все было честно. Хотя однажды Романцев хотел договориться.
Александр Бубнов: В советское время «Спартак» играл договорные матчи
Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Бубнов рассказал о том, были ли договорные матчи в советские времена.
— В СССР почва для договорных матчей была более плодородной, чем сейчас?
— Думаю, да. Чем в советские времена был футбол? Большой политикой
— Два ваших чемпионства в составе «Спартака» были «чистыми»?
— Я уже говорил, что святых команд в чемпионате Союза не было. Про один случай в мою бытность спартаковцем уже рассказал.
— А как было в 1989–м, при Романцеве?
— Пока я не уехал во французский «Ред Стар», все было честно. Хотя однажды Романцев хотел договориться.