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Булатов: «ЦСКА повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы»

26 февраля 2018, 09:05

Бывший игрок «Спартака» Виктор Булатов прокомментировал итоги жеребьевки в 1/8 финала Лиги Европы для «Локомотива» и ЦСКА. «Железнодорожники» сыграют с «Атлетико», а «армейцы» — с «Лионом».

«„Железнодорожникам“ с жеребьевкой повезло меньше, чем „Зениту“. „Атлетико“ — это гранд европейского футбола с устоявшейся игрой, Симеоне работает там уже много лет. Команда у „матрасников“ очень сбалансированная и ровная, она умеет играть и от обороны, и с акцентом на атаку. „Локомотив“ — тоже организованная команда, которая может дать бой, но все-таки у мадридцев больше шансов пройти дальше. 

Я думаю, ЦСКА повезло. „Лион“ не настолько сбалансирован, как „Лейпциг“ и „Атлетико“, французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трех российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала. В состав армейцев после дисквалификации вернется Головин, и если в первом матче на своем поле „красно-синие“ выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей».

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Все комментарии
Великолепный
Великолепный
16 марта 2018 в 15:30
Булатов, как говорится - везет сильнейшим!))
kust07
kust07
26 февраля 2018 в 20:21
французы никогда не были удобным соперником.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Багров-брат (раскрыть)
26 февраля 2018 в 17:39
Таёжник ты вроде не глупый мужик). Ну на кера вы мне дались просто так?))). Да и Николаю тоже. Что же ты замечаешь только то, что вам не по нутру?)). Ты же видел вчерашнюю новость про Рубин и, как изгалялись твои одноклубники-маргиналы). Не надо лицемерить и врать. Ваши сами начали на этой ветке. Николай ничего не написаал про твой клуб, дал нормальный пост. Про все клубы их возможности. Конь запаниковал, ответил не ровно и всё понеслось, налетели остальные с подмахивающими и пошло-поехало). Будь честным хотя бы перед собой).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ vka1970 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 17:38
Ты забыл одно любопытное обстоятельство. При бюджете в два раза меньше чем у хряков ЦСКА набрал в ЛЧ 9 очков, а хряки всего 6. ЦСКА с МЮ 1:2, а Спартак-Ливерпуль 0:7. Так что свое мнение убери подальше и используй исключительно для крепости "духа"
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Sem25 (раскрыть)
26 февраля 2018 в 17:35
Ты же вроде сам играл. Я не знаю как ты, но мы упирались. Я играл на первенство Ленинграда среди вузов по первой группе. За ЛТИ Ленсовета играло полсостава бывших зенитовцев ( они там учились, точнее дипломы получали). И мы всегда упирались , хотя у нас шансов не было, т.к. они всех выносили под 0. В футболе нельзя не упираться даже если ты слабее, иначе сиди дома - пей чай.
самуил кац 1
самуил кац 1 ответ Shafterhopf (раскрыть)
26 февраля 2018 в 17:34
Я читал интервью. Сомневаюсь, что ты его читал. а если ты его читал, то не обдумывал прочитанное. Очень жаль, думать - не вредно, иногда, хотя бы.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
26 февраля 2018 в 17:05
Это Лиону повезло с жеребьёвкой )))
Shafterhopf
Shafterhopf ответ самуил кац 1 (раскрыть)
26 февраля 2018 в 16:46
Ты хоть читал интервью? Где хоть слово о том что Лион слабей ЦСКА? Там вроде сказано, что Лион слабей чем Атлетико и РБ Лейпциг, тем самым ЦСКА повезло больше чем Зениту и Локомотиву.
Parovoznic
Parovoznic
26 февраля 2018 в 15:37
"...и если в первом матче на своем поле „красно-синие“ выиграют, забив два мяча..."
- - - - - - - - - - - - - -

"Некем взять" (с)
Буду рад ошибицца.
Санчо Панса
Санчо Панса
26 февраля 2018 в 15:06
Ну это как сказать! Лион явно не подарок.... Тем более ткачи нынче сверхмотивированы, поскольку финал Лиги Европы пройдет на их стадионе! Может быть, они даже принесут в жертву Лигу 1 ради успешного выступления в еврокубках)
Багров-брат
Багров-брат
26 февраля 2018 в 14:49
Опять Казанский с Сергеичем на армейской ветке пиарятся...))) Что ж по своим клубам в перспективе нет позитивных поправок, хоть здесь, гадя другим, удовольствие получить...)))
CSKA2012
CSKA2012
26 февраля 2018 в 14:47
Если выиграем кУЕФА то Гончаренко должен усы отрастить как у Газаева ))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ mangoх12 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 14:43
Утешил?). Какие вы понятливые)))
Казанский
Казанский ответ Сергеевич вернулся 1 (раскрыть)
26 февраля 2018 в 14:24
Доминаторс ведет себя как брошенная невеста на свадьбе...
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Dominators (раскрыть)
26 февраля 2018 в 14:19
Смешной ты Доминаторс). Ты с самого ухода Бердыева с маниакальной упертостью обливаешь тренера помоями. Я помню, как истерил по этому случаю. Поэтому не передёргивай коли у самого личика крива. Пишешь, что всем желаешь победы в еврокубках, но при поражениях Спартака ты всегда подмахиваешь коням, я уже не говорю про Рубин. Ты зациклился в ненависти к тренеру Рубина и на каждой ветке пасёшься вместе с конями обливая помоями Бердыева. Уверен, Рубин будет играть в Европе будет тоже самое. У тебя, как у Ильдарки ненависть уже на геном уровне. Бердыев привёл к чемпионству два раза Рубин, брал ещё российские трофеи. Нет, когда увольняли Бекиевича, он злорадствовал, кричал лозунги: "Татарстан для татар, пусть едет в свой Туркменистан". То же самое у тебя. Бердыев за три года из Ростова, который болтался в днище чемпионата, поднял его очень высоко. Только благодаря коням Ростов не стал чемпионом. Так что не лицемерь и не передёргивай. И не 66 говорить, что Коля и я-это одно лицо. Ещё говоришь не гонюсь за лайками и опять лицемеришь. Стоило вспомнить Николая и сразу получил лайки от маргиналов). Колины мысли-это его мысли, что я пишу-это моё. По моему тут можно вычислить, кто имеет несколько клонов, даже по стилю общения). Так что не выдумывай).
Казанский
Казанский ответ бердыев сектa (раскрыть)
26 февраля 2018 в 14:14
Артемон,не заставляй меня разочаровываться в тебе с каждым днем все больше и больше..Или вирус "Капусты-Манго" передается и через интернет?
viv
viv
26 февраля 2018 в 14:12
Да уж Булатов, не повезло спартаку, не смогли пройти аутсайдера с 13 места чемпионата Испании!
бердыев сектa
бердыев сектa ответ Jum13 (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 14:10
Мы так верили ему, но миллион уплыл от нас ((
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 14:09
Кстати Мозжечок не твое творение?)))))Слишком уж запалевое
альсато
альсато
26 февраля 2018 в 14:07
Везет тому кто везет! К Спартаку это уже не относится....увы...
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 14:06
Артемошка,друг мой ситный...Сергеевич не мой клон,Рубинового Дракона я задействую в экстренном случае,Дракон 16 ру....Ты когда нибудь видел,чтобы я себя самого с него лайкал?Я даже пароль от него забыл..Ну а про вампира это вообще к тебе вопрос...Кто это?
самуил кац 1
самуил кац 1
26 февраля 2018 в 14:05
" Гранд европейского футбола с устоявшейся игрой" в группе ЛЧ дважды с Карабахом унылые ничейки спилил. Не уверен, что Карабах хоть на грамм сильнее паровозов. Если сумеют ответственно подойти к игре и выполнят тренерскую установку от и до - игра будет равной, а там кому повезет. Лион - четвертая команда Франции, на данный момент. С какого перепугу он должен быть слабее коней ? Как был Булатов средненьким игрочком свинофермы, так таким -же стал и аналитиком.
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 13:53
Он меня в игнор загнал,правдолюбец наш местный))))Когда ему писал,чтобы на табун больше внимания обращал,чтобы ерунду не пеисали,он по английски сливался.....А так он да,он "о футболе пишет",как всем известный футбольный критик Степан Кочан
Казанский
Казанский ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 13:49
Про тебя я понял сразу,как ты появился здесь полтора года назад))Ваньке передай привет от меня,что он трус
Dominators
Dominators ответ Mяyчeло (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 13:32
Честно , мне без разницы за кого он болеет . Главное мы с ним антогонисты .
Dominators
Dominators ответ Mяyчeло (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 13:27
Ты знаешь я не гонюсь за лайками , у меня лично всего один аккаунт и мне без разницы у кого сколько клонов .
Red blu
Red blu ответ Mяyчeло (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 13:22
Ахаха! И это говорит чувак выложивший свою видиотеку!
Dominators
Dominators ответ Mяyчeло (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 13:22
Просто Казанский с маниакальным упорством навязывает всем мнение , что Бердыев воплощение честности , а всю информацию он черпает с сайта Рубина . Да еще Казанский утверждает то , что мы все в Ростове 8 . В итоге получает ответную негативную реакцию .Что касается Спартака , то вот эта игра в Москве с Бильбао воплощение бездарности . Это мое личное мнение . Но я не бегаю по всем веткам целыми днями и ночами с целью потроллить Спартак . У Ростова самого масса проблем . А Коля постоянно на всех наших ветках .
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответ Red blu (раскрыть)
26 февраля 2018 в 13:17
Ещё одно пятно коррумпированного, резинового чемпионства ЦСКА. Стыдно должно быть выкладывая такое. Тот матч все помнят, как и то, как ваш президент схватился за сердце на последних секундах матча. Всё шло по плану, до этого момента. Забей Рубин и всё, времени судьишки просто не хватило бы на "результат"..)
Red blu
Red blu ответ Mяyчeло (комментарий удален) (раскрыть)
26 февраля 2018 в 13:10
УЧИ МАТЧАСТЬ - ВОТ ЧТО СТОЯТ ВАШИ ЧЕМПИОНСТВА!

Александр Бубнов: В советское время «Спартак» играл договорные матчи

Чемпион СССР в составе «Спартака» Александр Бубнов рассказал о том, были ли договорные матчи в советские времена.

— В СССР почва для договорных матчей была более плодородной, чем сейчас?

— Думаю, да. Чем в советские времена был футбол? Большой политикой

— Два ваших чемпионства в составе «Спартака» были «чистыми»?

— Я уже говорил, что святых команд в чемпионате Союза не было. Про один случай в мою бытность спартаковцем уже рассказал.

— А как было в 1989–м, при Романцеве?

— Пока я не уехал во французский «Ред Стар», все было честно. Хотя однажды Романцев хотел договориться.
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