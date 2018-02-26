Булатов: «ЦСКА повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы»

1519625126

26 февраля 2018, 09:05

Бывший игрок «Спартака» прокомментировал итоги жеребьевки в 1/8 финала Лиги Европы для «Локомотива» и ЦСКА. «Железнодорожники» сыграют с «Атлетико», а «армейцы» — с «Лионом».

«„Железнодорожникам“ с жеребьевкой повезло меньше, чем „Зениту“. „Атлетико“ — это гранд европейского футбола с устоявшейся игрой, Симеоне работает там уже много лет. Команда у „матрасников“ очень сбалансированная и ровная, она умеет играть и от обороны, и с акцентом на атаку. „Локомотив“ — тоже организованная команда, которая может дать бой, но все-таки у мадридцев больше шансов пройти дальше.

Я думаю, ЦСКА повезло. „Лион“ не настолько сбалансирован, как „Лейпциг“ и „Атлетико“, французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трех российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала. В состав армейцев после дисквалификации вернется Головин, и если в первом матче на своем поле „красно-синие“ выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей».