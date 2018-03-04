Хохлов: «Не устроило то, как сыграли в обороне, позволяли создавать моменты»

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04 марта 2018, 16:21

Главный тренер «Динамо» прокомментировал итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Уфы».



«Впечатления от игры двоякие. Не устроило то, как сыграли в обороне, позволяли создавать моменты. Просили сыграть при выходе в атаку понадёжнее, попроще, но одна из таких ошибок как раз привела к голу», — заявил Хохлов в эфире телеканала Матч ТВ.