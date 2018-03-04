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Хохлов: «Не устроило то, как сыграли в обороне, позволяли создавать моменты»

04 марта 2018, 16:21
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа1 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Уфы».

«Впечатления от игры двоякие. Не устроило то, как сыграли в обороне, позволяли создавать моменты. Просили сыграть при выходе в атаку понадёжнее, попроще, но одна из таких ошибок как раз привела к голу», — заявил Хохлов в эфире телеканала Матч ТВ.

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ЮЗИК
ЮЗИК
04 марта 2018 в 20:55
Не верю что Динамо опять вылетит
Василий 50
Василий 50
04 марта 2018 в 16:44
Одно очко взяли случайно, радуйся ему.
Гость
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