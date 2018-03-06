Дни матчей ЧМ-2018 могут стать выходными в Калининграде

1520345298

06 марта 2018, 17:08

Заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов заявил, что власти обратятся к работодателям региона с просьбой сделать дни проведения матчей чемпионата мира по футболу в Калининграде укороченными или праздничными для сотрудников, чтобы они смогли посетить стадион.



«Мы рекомендуем предприятиям для своих сотрудников в эти дни матчей установить или сокращенные дни, может быть, праздничные, с тем, чтобы все-таки наши жители смогли насладиться этой праздничной обстановкой и стать тоже участниками этих мероприятий вместе со своими семьями».



Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (16 июня), Сербия — Швейцария (22 июня), Испания — Марокко (25 июня) и Англия — Бельгия (28 июня).



Ранее сообщалось, что казаки будут патрулировать окрестности стадиона в Калининграде во время матчей ЧМ-2018.