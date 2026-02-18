Top.Mail.Ru
В Ночной хоккейной лиге сравнили популярность футбола и хоккея в России

сегодня, 12:20

Футбол — простая и народная игра по всему миру, поэтому хоккей никогда не обгонит его по популярности. Такое мнение в эфире подкаста «Вне формата» высказал президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

Футбол — уникальный вид спорта, очень демократичный. Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать. Интересен пример Соединенных Штатов Америки: у них до сих пор по популярности далеко впереди бейсбол и американский футбол, дальше следуют баскетбол, гольф, теннис, где-то там дальше хоккей. И футбол по этим рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей.

Это народная, демократичная, простая игра. Поэтому с футболом хоккей не будет соревноваться.

Источник: itar-tass.com
stanichnik
stanichnik
сегодня в 15:04, ред.
Мяч, четыре портфеля или кирпича и боле менее ровная площадка, даже необязательно с наличием травы, вот и все минимально необходимые атрибуты для игры в футбол, а для хоккея нужны ещё и клюшки, а в идеале коньки и соответствующая экипировка, что в свою очередь делает этот вид спорта более затратным и менее доступным особенно в тёплых регионах. Отсюда и такой перекос популярности во всём мире в пользу футбола. А с развитием и популяризации футбола в Африке, что происходит в последнее время, этот перекос будет только возрастать.
Болейте за своих, а не против чужих!
zim289
zim289
сегодня в 15:02
В США хоккей намного более популярен.
e2uq3bt7xjx9
e2uq3bt7xjx9
сегодня в 14:11
А в чем то он прав, чертяка.... да и сравнивать футбол и хоккей не совсем корректно, даже на фоне популярности.
z65tcwfju49t
z65tcwfju49t
сегодня в 14:10
Будем биться за медали международного уровня и хоккей обретет популярность.
Гость
