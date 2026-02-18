В Ночной хоккейной лиге сравнили популярность футбола и хоккея в России

Футбол — простая и народная игра по всему миру, поэтому хоккей никогда не обгонит его по популярности. Такое мнение в эфире подкаста «Вне формата» высказал президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной хоккейной лиги Владимир Потанин.

Футбол — уникальный вид спорта, очень демократичный. Мяч бросил на траву и побежал, поставив школьные портфели в качестве ворот. И футбол, конечно же, по популярности и в мире, и у нас в стране будет превалировать. Интересен пример Соединенных Штатов Америки: у них до сих пор по популярности далеко впереди бейсбол и американский футбол, дальше следуют баскетбол, гольф, теннис, где-то там дальше хоккей. И футбол по этим рейтингам внимания, по стоимости рекламного времени позади традиционных для Америки видов спорта. Но занимается футболом в Америке уже больше всего людей.

Это народная, демократичная, простая игра. Поэтому с футболом хоккей не будет соревноваться.