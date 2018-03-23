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«Рома» поспорит с «Миланом» за марокканского хавбека «Аякса»

23 марта 2018, 03:26
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия1 : 2Логотип футбольный клуб МароккоМароккоМатч завершен

Полузащитник «Аякса» и сборной Марокко Аким Зийеч находится в сфере интересов двух итальянских клубов. По данным источника, на 25-летнего хавбека претендуют «Рома» и «Милан». Действующий контракт игрока с голландским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Отметим, что сегодня Зийеч может сыграть в составе марокканской национальной команды против сборной Сербии в товарищеском матче, который состоится в Турине. Источник информирует, что вместе с игроком «Аякса» в Италию отправился и агент футболиста Мустафа Накли.

Напомним, в прошлом месяце поступала информация об интересе «Ромы» к другому полузащитнику «Аякса» – Френки де Йонгу.

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Ozabot
Ozabot
24 марта 2018 в 05:29
Полузащитник — это как раз то, чего Милану сейчас очень не хватает.
Гус Пойет
Гус Пойет
23 марта 2018 в 08:19
В Милан круче
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