Хедира рассказал о своей вынужденной замене во вчерашнем матче Германия — Испания

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24 марта 2018, 14:13

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии рассказал о своем здоровье. Вчера во время товарищеского матча национальных команд Германии и Испании 30-летний футболист во втором тайме попросил о замене.



«Не беспокойтесь о моем здоровье! Это была всего лишь мера предосторожности. Я почувствовал небольшое напряжение в мышцах во время матча. Однако сейчас со мной все хорошо!» — сообщил игрок.