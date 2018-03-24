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Хедира рассказал о своей вынужденной замене во вчерашнем матче Германия — Испания

24 марта 2018, 14:13
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия1 : 1Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Германии Сами Хедира рассказал о своем здоровье. Вчера во время товарищеского матча национальных команд Германии и Испании 30-летний футболист во втором тайме попросил о замене.

«Не беспокойтесь о моем здоровье! Это была всего лишь мера предосторожности. Я почувствовал небольшое напряжение в мышцах во время матча. Однако сейчас со мной все хорошо!» — сообщил игрок.

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