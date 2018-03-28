Top.Mail.Ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияТоварищеские матчи. Сборные 2018

Гол Ракитича принёс Хорватии победу над Мексикой

28 марта 2018, 06:57
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика0 : 1Логотип футбольный клуб ХорватияХорватияЗавершен

Сборная Хорватии в товарищеской встрече нанесла поражение национальной команде Мексики. 

Арлингтон (США), «Эйти-энд-Ти стэдиум»

Мексика – Хорватия – 0:1 (0:0)
Гол: Ракитич 62 (пенальти).

Мексика: Очоа, Морено, Айяла, Араухо (Рейес 16 (Лаюн 46)), Хорхе Эрнандес, Говеа (Молина 46), Р. Писарро (Сальседо 46 (Альварес 68)), Гуардадо (Хименес 61), Лосано, Вела, Чичарито.
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.

Хорватия: Л. Калинич, Врсалько (Йедвай 35), Вида, Чорлука (Низич 75), Бадель (Брадарич 45), Ковачич, Пиварич, Ракитич (Чоп 76), Пьяца (Марко Рог 60), Крамарич, Ребич (Пашалич 72).
Главный тренер: Златко Далич.

Судья: Марио Эскобар.

Напомним, в предыдущей товарищеской встрече Хорватия проиграла сборной Перу (0:2).

Подписывайся в ВК
Все новости
Гол Фарфана помог Перу победить Исландию
28 марта 2018
Сборная США с минимальным счётом обыграла Парагвай
28 марта 2018
Испания уничтожила Аргентину
28 марта 2018 Видео
Италия спаслась от поражения в матче с Англией
27 марта 2018 Видео
Бразилия обыграла Германию
27 марта 2018 Видео
Сборная Египта уступила Греции
27 марта 2018
Все комментарии
Espana-Deutschland
Espana-Deutschland
28 марта 2018 в 08:12
Жаль, что Мексика проиграла. Но главное, чтобы на ЧМ выступила сильно. Может, это поражение поможет определить проблемы и решить хотя бы некоторые из них.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 