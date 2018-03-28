Гол Ракитича принёс Хорватии победу над Мексикой

Сборная Хорватии в товарищеской встрече нанесла поражение национальной команде Мексики.
Арлингтон (США), «Эйти-энд-Ти стэдиум»
Мексика – Хорватия – 0:1 (0:0)
Гол: Ракитич 62 (пенальти).
Мексика: Очоа, Морено, Айяла, Араухо (Рейес 16 (Лаюн 46)), Хорхе Эрнандес, Говеа (Молина 46), Р. Писарро (Сальседо 46 (Альварес 68)), Гуардадо (Хименес 61), Лосано, Вела, Чичарито.
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.
Хорватия: Л. Калинич, Врсалько (Йедвай 35), Вида, Чорлука (Низич 75), Бадель (Брадарич 45), Ковачич, Пиварич, Ракитич (Чоп 76), Пьяца (Марко Рог 60), Крамарич, Ребич (Пашалич 72).
Главный тренер: Златко Далич.
Судья: Марио Эскобар.
Напомним, в предыдущей товарищеской встрече Хорватия проиграла сборной Перу (0:2).