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«Байер» разгромил конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов — «Айнтрахт»

14 апреля 2018, 18:22
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)4 : 1Логотип футбольный клуб Айнтрахт (Франкфурт)АйнтрахтЗавершен

В поединке 30-го тура Бундеслиги «Байер» обыграл «Айнтрахт». Отметим, что в случае победы гости могли сместить леверкузенцев с четвертого места.

Леверкузен, стадион «Бай-Арена»

«Байер» – «Айнтрахт» – 4:1 (1:1)
Голы: Брандт 20, Фолланд 71, Фолланд 77, Фолланд 88 — Фабиан 23

«Байер»: Лено, С. Бендер, Та, Рецос, Л. Бендер (Йедвай 83), Хавертс (Кор 87), Арангис, Баумгартлингер, Фолланд, Бэйли (Беллараби 75), Брандт.
Главный тренер: Хайко Херрлих.

«Айнтрахт»: Градецки, Хасебе, Фалетт, Абрахам, Фернандес, Де Гузман, Виллемс (Чендлер 70), Да Коста, Фабиан, Боатенг (Аллер 63), Вольф.
Главный тренер: Нико Ковач.

Предупреждения: Л. Бендер 8, Да Коста 22, Де Гузман 54, Фолланд 81, Хасебе 81, Фалетт 82, Арангис 84.

Судья: Феликс Брих.

В первом круге чемпионата Германии «Байер» также обыграл «Айнтрахт». Отметим, что со следующего сезона тренер франкфуртцев Нико Ковач возглавит «Баварию».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Сливки общества
Сливки общества
14 апреля 2018 в 20:11
Наш будущий тренер в деле х)
VIPded
VIPded
14 апреля 2018 в 19:34
Аптекарей пора уже на "аптеку" проверять серьёзно... А то только РФПЛ и трясут...)))
Karkaz
Karkaz
14 апреля 2018 в 19:16
Ковач на радостях наверное уже забил на чемп
DXTK
DXTK
14 апреля 2018 в 19:09, ред.
вот вам и ковач проигрывает всяким неверкузенам, для Баварии самое то.
drug01
drug01
14 апреля 2018 в 18:32
Сегодня Байер был силен!
RMUKMU
RMUKMU
14 апреля 2018 в 18:29
Браво Херрлих, браво команда! 3 матча с прямыми конкурентами, 3 разгрома и все по 4:1.
Байер близок к ЛЧ. А тренер Баварии провалил концовку сезона.
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