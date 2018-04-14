«Байер» разгромил конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов — «Айнтрахт»

В поединке 30-го тура Бундеслиги «Байер» обыграл «Айнтрахт». Отметим, что в случае победы гости могли сместить леверкузенцев с четвертого места.
Леверкузен, стадион «Бай-Арена»
«Байер» – «Айнтрахт» – 4:1 (1:1)
Голы: Брандт 20, Фолланд 71, Фолланд 77, Фолланд 88 — Фабиан 23
«Байер»: Лено, С. Бендер, Та, Рецос, Л. Бендер (Йедвай 83), Хавертс (Кор 87), Арангис, Баумгартлингер, Фолланд, Бэйли (Беллараби 75), Брандт.
Главный тренер: Хайко Херрлих.
«Айнтрахт»: Градецки, Хасебе, Фалетт, Абрахам, Фернандес, Де Гузман, Виллемс (Чендлер 70), Да Коста, Фабиан, Боатенг (Аллер 63), Вольф.
Главный тренер: Нико Ковач.
Предупреждения: Л. Бендер 8, Да Коста 22, Де Гузман 54, Фолланд 81, Хасебе 81, Фалетт 82, Арангис 84.
Судья: Феликс Брих.
В первом круге чемпионата Германии «Байер» также обыграл «Айнтрахт». Отметим, что со следующего сезона тренер франкфуртцев Нико Ковач возглавит «Баварию».
Байер близок к ЛЧ. А тренер Баварии провалил концовку сезона.