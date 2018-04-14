«Байер» разгромил конкурента в борьбе за место в Лиге чемпионов — «Айнтрахт»

14 апреля 2018, 18:22

В поединке 30-го тура Бундеслиги «Байер» обыграл «Айнтрахт». Отметим, что в случае победы гости могли сместить леверкузенцев с четвертого места.

Леверкузен, стадион «Бай-Арена»

«Байер» – «Айнтрахт» – 4:1 (1:1)

Голы: Брандт 20, Фолланд 71, Фолланд 77, Фолланд 88 — Фабиан 23

«Байер»: Лено, С. Бендер, Та, Рецос, Л. Бендер (Йедвай 83), Хавертс (Кор 87), Арангис, Баумгартлингер, Фолланд, Бэйли (Беллараби 75), Брандт.

Главный тренер: Хайко Херрлих.

«Айнтрахт»: Градецки, Хасебе, Фалетт, Абрахам, Фернандес, Де Гузман, Виллемс (Чендлер 70), Да Коста, Фабиан, Боатенг (Аллер 63), Вольф.

Главный тренер: Нико Ковач.

Предупреждения: Л. Бендер 8, Да Коста 22, Де Гузман 54, Фолланд 81, Хасебе 81, Фалетт 82, Арангис 84.

Судья: Феликс Брих.

В первом круге чемпионата Германии «Байер» также обыграл «Айнтрахт». Отметим, что со следующего сезона тренер франкфуртцев Нико Ковач возглавит «Баварию».