Ильин: «Не хотим огорчить болельщиков, потому что поддержка сегодня очень хорошая»

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15 апреля 2018, 15:09

Нападающий «Урала» прокомментировал первый тайм матча со «Спартаком», который проходит в рамках 26-го тура РФПЛ

«Мы знаем, какая на нас лежит ответственность в связи с проведением первого домашнего матча после официального открытия арены. Не хотим огорчить болельщиков, потому что поддержка сегодня очень хорошая. Думаю, все это видят. Пока, судя по первому тайму, мы делаем всё так, как того заслуживают болельщики», — сказал Ильин в эфире телеканала «Наш футбол».



«Соккер.ру» в данный момент ведет онлайн-трансляцию данного поединка.