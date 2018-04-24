«Манчестер Сити» почти согласовал трансфер Жоржиньо

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы оформить летний трансфер полузащитника «Наполи» Жоржиньо. По данным источника, «горожане» готовы потратить внушительную сумму на приобретение 26-летнего футболиста.

Отмечается, что этот трансфер будет одним из двух, которые клуб хочет оформить этим летом. Второй позицией, которая по мнению наставника команды Хосепа Гвардиолы нуждается в укреплении, является позиция нападающего. По плану «Сити» оба перехода должны быть оформлены до старта чемпионата мира.

Напомним, в услугах Жоржиньо также были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».