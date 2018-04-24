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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
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21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.534.556.5
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
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«Манчестер Сити» почти согласовал трансфер Жоржиньо

сегодня, 03:26

«Манчестер Сити» близок к тому, чтобы оформить летний трансфер полузащитника «Наполи» Жоржиньо. По данным источника, «горожане» готовы потратить внушительную сумму на приобретение 26-летнего футболиста.

Отмечается, что этот трансфер будет одним из двух, которые клуб хочет оформить этим летом. Второй позицией, которая по мнению наставника команды Хосепа Гвардиолы нуждается в укреплении, является позиция нападающего. По плану «Сити» оба перехода должны быть оформлены до старта чемпионата мира.

Напомним, в услугах Жоржиньо также были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

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