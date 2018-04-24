Защитник сборной Германии Йонас Хектор подписал новый контракт с «Кёльном» до июня 2023 года.

27-летний футболист решил остаться в клубе, несмотря на интерес к нему со стороны дортмундской «Боруссии», «Ливерпуля» и «Ювентуса».

«Из Региональной лиги „Кёльн“ помог мне дойти до уровня сборной Германии. Я очень благодарен этому клубу и очень к нему привязан. Я комфортно чувствую себя в „Кёльне“», — прокомментировал новое соглашение Хектор.