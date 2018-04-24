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Йонас Хектор подписал новый контракт с «Кёльном»

сегодня, 04:57

Защитник сборной Германии Йонас Хектор подписал новый контракт с «Кёльном» до июня 2023 года.

27-летний футболист решил остаться в клубе, несмотря на интерес к нему со стороны дортмундской «Боруссии», «Ливерпуля» и «Ювентуса».

«Из Региональной лиги „Кёльн“ помог мне дойти до уровня сборной Германии. Я очень благодарен этому клубу и очень к нему привязан. Я комфортно чувствую себя в „Кёльне“», — прокомментировал новое соглашение Хектор.

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 07:56
Удачи .
RoninSibir
RoninSibir
сегодня в 07:55
Проблема в том, что "Кёльн", похоже, собрался обратно в Региональную лигу, а такому классному игроку, как Хектор, там делать нечего.
Подозреваю, что контракт продлён для того, чтобы переход (очень вероятный) Йонаса в другой клуб (в Шальке, например) принес Кёльну пользу в виде кругленькой суммы. Вполне себе нормальный жест благодарности родному клубу.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 05:58
Значит в следующем сезоне будет с Регенсбургами и Бохумами играть
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