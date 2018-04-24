Защитник сборной Германии Йонас Хектор подписал новый контракт с «Кёльном» до июня 2023 года.
27-летний футболист решил остаться в клубе, несмотря на интерес к нему со стороны дортмундской «Боруссии», «Ливерпуля» и «Ювентуса».
«Из Региональной лиги „Кёльн“ помог мне дойти до уровня сборной Германии. Я очень благодарен этому клубу и очень к нему привязан. Я комфортно чувствую себя в „Кёльне“», — прокомментировал новое соглашение Хектор.
💬 "Der #effzeh hat mir den Weg von der Regionalliga bis in die Nationalmannschaft ermöglicht. Ich bin diesem Club sehr verbunden und dankbar und fühle mich in Köln sehr wohl.“ - Jonas #Hector. #durchetfüer pic.twitter.com/lvBZoY3yi9— 1. FC Köln (@fckoeln) 23 апреля 2018 г.
Подозреваю, что контракт продлён для того, чтобы переход (очень вероятный) Йонаса в другой клуб (в Шальке, например) принес Кёльну пользу в виде кругленькой суммы. Вполне себе нормальный жест благодарности родному клубу.
Подозреваю, что контракт продлён для того, чтобы переход (очень вероятный) Йонаса в другой клуб (в Шальке, например) принес Кёльну пользу в виде кругленькой суммы. Вполне себе нормальный жест благодарности родному клубу.