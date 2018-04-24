  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

«Реал» опубликовал заявку на матч с «Баварией»

сегодня, 10:52
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 21:45 Не начался

Пресс-служба «Реала» опубликовала заявку на полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».

В списке находятся следующие футболисты:
Навас, Касилья, Лука Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес, Ашраф, Кроос, Модрич, Каземиро,  Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос, Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль.

Мат в три хода. «Реал» и непогрешимость

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Краневиттер может заменить Билью в составе сборной Аргентины на ЧМ-2018
Вчера, 21:37 7
«Спартак» - «Ахмат»: стартовые составы
Вчера, 18:46 65
«Ювентус» - «Наполи»: стартовые составы
22 апреля 16
«Локомотив» - «Уфа»: стартовые составы
22 апреля 9
«Тосно» и «Амкар» определились со стартовыми составами
22 апреля 2
ЦСКА - «Краснодар»: стартовые составы
22 апреля 15
Обсудить
Все комментарии
ВааС
ВааС
сегодня в 15:10
Барся в полном составе будет смотреть матч по телевизору))) все собрались в доме у физрука вальверда..
Lyon2009
Lyon2009
сегодня в 14:08
Блин, как назло все игроки в строю. Но надеюсь немцы пройдут их даже в таком составе. Удачи Баварии!!!!
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 13:41
Cудью почему не опубликовали?
cska plus
cska plus
сегодня в 13:31
Реал уничтожит фрицев.
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 13:09
Барсуки удачи вам, не разорвите пуканы, у вас еще целый день чтобы купить огнетушители на завтра
G_r_e_g_o_r
G_r_e_g_o_r ответил Polus
сегодня в 12:50
Polus:
эти оба клуба не достойны финала
С чего это немцы не достойны?
Liver1892
Liver1892
сегодня в 12:50
слышал, Перес пол амстердама пообещал Куйперсу, но Куйперс отказал, мотивируя тем, что немцы не выпустят из страны и на сосиски пустят, если поставит пеналь в ворота немцев или офсайд не фиксанет, когда Рамос забивать будет
NOVA
NOVA
сегодня в 12:37
все в строю главное и это радует!!! даже Начо взяли!! ну победы Королям Европы, да и Мира!!! удачи!!!
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 12:22
Официально!
В мире началась массовая миграция каталонских беженцев в Мюнхен.
Стоит отметить, что это уже 3тья к ряду столь крупная миграция барсуков за последние(только вдумайтесь) ТРИ ГОДА!!!
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 12:10
Не поможет, Бавария финале,хотя мне без разницы, также как и болел реала,в период 2002 по 2014 год...
neomessi
neomessi
сегодня в 12:06
Самое главное голландец Бьорн Куйперс в стартовом составе Реала и это уже половина успеха испанской команды.
bayern-cobra
bayern-cobra
сегодня в 12:00
Разорвем эту мадридскую корону в прах,как на аватарке
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 11:54
    Polus
    Polus
    сегодня в 11:49
    эти оба клуба не достойны финала
    JamesR
    JamesR ответил cevin cigan
    сегодня в 11:43
    Старт как в первом матче с Юве будет скорее всего
    Майкл59ru
    Майкл59ru
    сегодня в 11:26
    В воротах дырка,в нападении деревяшки. Изи победа Баварии )
    drug01
    drug01
    сегодня в 11:19
    Удачи!
    cevin cigan
    cevin cigan ответил No problem
    сегодня в 11:17
    No problem:
    Придётся терпеть,эту просроченную колбасу. Как ж он за***л реально.
    Да и хрен с ними обоими! Вот кого (мне лично)сейчас не хватает в таких матчах-это Пепе! Прокручивая "косяки" с Юве,аж не по себе становится. Ну да ладно,имеем то,что имеем и от этого "танцуем"!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 11:16
    Бэйл и Бенз нынче конечно совсем не те...
    No problem
    No problem ответил cevin cigan
    сегодня в 11:12
    cevin cigan:
    А Бензиму мы рады будем увидеть?
    Придётся терпеть,эту просроченную колбасу.
    Как ж он за***л реально.
    No problem
    No problem
    сегодня в 11:10
    Есть из кого выбирать.
    Был б Салах и Неймар вместо Бенз-Бейла,так ваще бомба.
    cevin cigan
    cevin cigan ответил Рауль и Зидан
    сегодня в 11:04
    Рауль и Зидан:
    Надеюсь Бэйла мы в основе не увидем
    А Бензиму мы рады будем увидеть?
    Рауль и Зидан
    Рауль и Зидан
    сегодня в 10:55
    Надеюсь Бэйла мы в основе не увидем
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100