«Реал» опубликовал заявку на матч с «Баварией»

Пресс-служба «Реала» опубликовала заявку на полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Баварии».
В списке находятся следующие футболисты:
Навас, Касилья, Лука Зидан, Карвахаль, Вальехо, Рамос, Варан, Начо, Марсело, Эрнандес, Ашраф, Кроос, Модрич, Каземиро, Льоренте, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос, Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес, Майораль.
В мире началась массовая миграция каталонских беженцев в Мюнхен.
Стоит отметить, что это уже 3тья к ряду столь крупная миграция барсуков за последние(только вдумайтесь) ТРИ ГОДА!!!
В мире началась массовая миграция каталонских беженцев в Мюнхен.
Стоит отметить, что это уже 3тья к ряду столь крупная миграция барсуков за последние(только вдумайтесь) ТРИ ГОДА!!!