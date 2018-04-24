Кавазашвили: «Стыдно за игру „Спартака“»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал последние выступления «красно-белых». Последний матч московской команды закончился поражением в матче 27-го тура РФПЛ от «Ахмата».

«Думаю, говорить об отставке тренера, который принес долгожданное чемпионство, по крайней мере неэтично. К тому же команда пока еще идет в лидерах. Нужно войти в сердце „Спартака“ и задать вопросы там.

Нужно задавать вопросы совету директоров. Хватит молчать, пора и им начать говорить. Только они знают причину кризиса. Как мы ее можем назвать, когда мы смотрим только игры?

Если говорить о моих личных впечатлениях, то мне стыдно из-за рваной игры команды. Почему такие разрывы в линиях? Почему пешком ходит Глушаков? Почему Самедов так сдал? Почему такие провалы в центральной зоне обороны? У меня одни почему, но ответ может дать только руководство.

А Кубок России? Мне стыдно, что в финале этого турнира не будет топ-клуба. Я не умаляю заслуг „Авангарда“ и „Тосно“, но мне стыдно, что я дожил до этого момента».