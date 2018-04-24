  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Кавазашвили: «Стыдно за игру „Спартака“»

сегодня, 11:08

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили раскритиковал последние выступления «красно-белых». Последний матч московской команды закончился поражением в матче 27-го тура РФПЛ от «Ахмата».

«Думаю, говорить об отставке тренера, который принес долгожданное чемпионство, по крайней мере неэтично. К тому же команда пока еще идет в лидерах. Нужно войти в сердце „Спартака“ и задать вопросы там.

Нужно задавать вопросы совету директоров. Хватит молчать, пора и им начать говорить. Только они знают причину кризиса. Как мы ее можем назвать, когда мы смотрим только игры?

Если говорить о моих личных впечатлениях, то мне стыдно из-за рваной игры команды. Почему такие разрывы в линиях? Почему пешком ходит Глушаков? Почему Самедов так сдал? Почему такие провалы в центральной зоне обороны? У меня одни почему, но ответ может дать только руководство.

А Кубок России? Мне стыдно, что в финале этого турнира не будет топ-клуба. Я не умаляю заслуг „Авангарда“ и „Тосно“, но мне стыдно, что я дожил до этого момента».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент «Ахмата» считает, что Митришев заслуживает вызова в сборную России
Сегодня, 16:21 2
Вилькер: «Зе Луиш и Адриано провоцировали меня всю игру»
Сегодня, 15:20 13
Московские волонтеры готовы к оказанию помощи в нестандартных ситуациях во время ЧМ-2018
Сегодня, 12:45 2
Бушманов: «Сергей Еременко пока себя никак не проявил, чтобы его вызывать в молодежку»
Сегодня, 12:25 2
Павлюченко: «„Локомотив“ – это единственный клуб, который шёл ровно»
Сегодня, 11:42 10
Ловчев: «Обратил внимание на лицо Карреры во время матча. Оно было больным»
Сегодня, 03:00 46
Обсудить
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:32
Причина "рваной" игры "Спартака" в нынешнем сезоне одна - отсутствие у игроков высокого индивидуального мастерства. Если в прошлом сезоне у команды был единый порыв (таковой иногда тоже бывает), когда у игроков все получается и отсутствие мастерства нивелировалось этим порывом, а также неудачами соперников, то в этом сезоне, когда порыв иссяк, - и сказалось отсутствие индивидуального мастерства у футболистов. Казалось бы, парадокс, но, на мой взгляд, это так и есть.
Tepliz
Tepliz
сегодня в 15:25
Да нам всем стыдно за такую игру
13 RUS
13 RUS
сегодня в 15:24
Зато самим пупсикам никогда не стыдно
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 14:45
ДА ЧТО ТАМ СТЫДНОГО-ТО?!!! Я РАДОВАЛСЯ ВЧЕРА КАК РЕБЕНОК, ПОЛНОЧИ УСНУТЬ НЕ МОГ!!!

СПАРТАК, РОДНЕНЬКИЙ, ДАВАЙ ЕЩЕ ТАК ПАРУ МАТЧЕЙ! И ПЯТОЕ МЕСТО ТВОЁ!
makkie
makkie ответил cska plus
сегодня в 14:15
cska plus:
Макс больно? Да и вообще за 10 лет на соккере у меня один акк, ты меня перепутал с лоппами, миафами и казанскими, да, ещё тебе терпения.
Не стыдно врать то?
У тебя и второй аккаунт имеется, почти с таким же ником.
Parovoznic
Parovoznic ответил cska-78
сегодня в 14:08
cska-78:
Вот еще веселый болела спартака :)
Они со Спиридоновым, похоже, не трезвеют.
cska-78
cska-78 ответил Parovoznic
сегодня в 13:58
Parovoznic:
Не, ну ладно, Кавазашвили высказался. А где повар с балалайкой? Очень хочу послушать!
Вот еще веселый болела спартака :)
Parovoznic
Parovoznic ответил Великолепный
сегодня в 13:54
Великолепный:
Я бы предпочёл всё-таки не посмотреть, а послушать его. И балалайку тож ))
Nikola45
Nikola45
сегодня в 13:53
Что есть то уж есть! Другой вопрос когда не было стыдно? Может когда разрешали руками Комбарову в своей штрафной играть? Или когда судейский корпус тянуло за уши к юбилею Симоняна? )) Или в Лондоне? Где не знали что у Симоняна юбилей))
Великолепный
Великолепный ответил Parovoznic
сегодня в 13:49
Parovoznic:
Не, ну ладно, Кавазашвили высказался. А где повар с балалайкой? Очень хочу послушать!
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 13:33
Не, ну ладно, Кавазашвили высказался.

А где повар с балалайкой? Очень хочу послушать!
Parovoznic
Parovoznic
сегодня в 13:30
Никак не могу увидеть связь между этим вью и его заголовком.

Соккер, кто придумывает эти заголовки? Болелы ЦСКА? ))))
Vadik
Vadik
сегодня в 13:30
Всё по делу сказано. Старостин с Бесковым, будь живы, не так бы выразились ещё.
Parovoznic
Parovoznic ответил Риелтор с берегов Невы
сегодня в 13:29
Риелтор с берегов Невы:
В таком случаи ваши понятия о стыде настолько искажены, что тут просматривается деформация личности.
Ой, питерцы, уж вы б в этом сезоне лучше помолчали бы!
Для вас было бы щастьем то, что для мяса - позор.

Уж чья б корова мычала ))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил Завтра
сегодня в 13:27
Завтра:
Пффф.... Банальный четырехстопный ямб - набросал за пару минут. Я же из Петербурга - тут каждая собака так умеет)) Это москвичам кажется что надо всю ночь над этим сидеть)) Да и новость появилась сегодня в 11:08, а "гении" решили что я со вчера уже предвидел. Спасибо конечно, но вчера в сегодняшний день "не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", кроме болел "Спартака")))
Вот вы его грузанули, он теперь как раз до завтра врубаться будет.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 13:25
Тут есть один юродивый " император" на Соккере, так он игру Спартака называет " блистательной". А Кавазашвили " стыдно" за такую игру. Да как он смеет !
cska plus
cska plus ответил makkie
сегодня в 13:14
makkie:
Словесное недержание или запутался в нескольких аккаунтах?)
Макс больно? Да и вообще за 10 лет на соккере у меня один акк, ты меня перепутал с лоппами, миафами и казанскими, да, ещё тебе терпения.
Завтра
Завтра ответил PROMES
сегодня в 13:12
PROMES:
Я представляю тебя,всю ночь не спал,сочинял этот "шедевр",а никто не оценил твою писанину!!
Пффф.... Банальный четырехстопный ямб - набросал за пару минут. Я же из Петербурга - тут каждая собака так умеет)) Это москвичам кажется что надо всю ночь над этим сидеть))
Да и новость появилась сегодня в 11:08, а "гении" решили что я со вчера уже предвидел.
Спасибо конечно, но вчера в сегодняшний день "не все могут смотреть. Вернее смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать", кроме болел "Спартака")))
blitz
blitz
сегодня в 13:07
Кавазашвили, всей стране стыдно за игру спартака
PROMES
PROMES ответил Завтра
сегодня в 13:07
Завтра:
Войдя прям в сердце "Спартака", Сквозь два отверстия пятака, Задал вопрос директорам: Вчера как трёху отгрузили вам? Харе молчать уже мужчины, Ведь вам известны все причины - Чё Глушаков лажает в поле? И почему в защите горе? А Кубок? Это же позор! - В сердцах кричал вратарь Анзор. Пришел конец сего коммента - Дожил до этого момента.
Я представляю тебя,всю ночь не спал,сочинял этот "шедевр",а никто не оценил твою писанину!!
poodle
poodle ответил Завтра
сегодня в 13:05
Завтра:
Войдя прям в сердце "Спартака", Сквозь два отверстия пятака, Задал вопрос директорам: Вчера как трёху отгрузили вам? Харе молчать уже мужчины, Ведь вам известны все причины - Чё Глушаков лажает в поле? И почему в защите горе? А Кубок? Это же позор! - В сердцах кричал вратарь Анзор. Пришел конец сего коммента - Дожил до этого момента.
улыбнуло!))
Великолепный
Великолепный
сегодня в 12:59
    PROMES
    PROMES ответил Риелтор с берегов Невы
    сегодня в 12:58
    Риелтор с берегов Невы:
    Я вас почитал, с утра ещё ловчев о психологической яме трындел. Ужас сейчас в спартаке.
    Мой тебе совет,читай поменьше,что говорят так называемые "ветераны" Спартака,что то я не вижу уничтожающих статей ветеранов зенита,когда твоя команда проигрывает!!
    Завтра
    Завтра
    сегодня в 12:53
    Войдя прям в сердце "Спартака",
    Сквозь два отверстия пятака,
    Задал вопрос директорам:
    Вчера как трёху отгрузили вам?

    Харе молчать уже мужчины,
    Ведь вам известны все причины -
    Чё Глушаков лажает в поле?
    И почему в защите горе?

    А Кубок? Это же позор! -
    В сердцах кричал вратарь Анзор.
    Пришел конец сего коммента -
    Дожил до этого момента.
    makkie
    makkie ответил cska plus
    сегодня в 12:39
    cska plus:
    Как же не должно быть стыдно, Ливерпуль, Севилья, Атлетик, Урал, Тосно, Ахмат, побег из Самары, и многое другое и всё в одном сезоне.
    Словесное недержание или запутался в нескольких аккаунтах?)
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:36
    В матче с Ростовом ожидаем шарфошапкопад и лозунги массимоНЕверим.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:35
    Как же не должно быть стыдно, Ливерпуль, Севилья, Атлетик, Урал, Тосно, Ахмат, побег из Самары, и многое другое и всё в одном сезоне.
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:32
    Стыдно и стыдно, заладил, подожди это ещё цветочки, щас ещё и Амкар нагнёт и волерик ждёт мести.
    Чикомас
    Чикомас
    сегодня в 12:32
    А мне не стыдно. Смешно. Если наш футбол- цирк, то Спартак в нем -клоун. И дело свое, он делает хорошо..
    cska plus
    cska plus
    сегодня в 12:30
    Ахахах!!! Всем стыдно за спартак а я рад!
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100