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Салихова: «В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а клячи»

вчера, 21:20
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 20:30 Не начался

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о предстоящем матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака». ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.

Станет ли Акинфеев третьим вратарём, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесёт результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберётся с ними.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 14:44
Салихова: «В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а клячи»
-Ну раз Вы, там в Москве, на таком языке привыкли общаться, отвечу адекватно - В этом сезоне Спартак - это не свиньи, а чахлые больные поросята...
112910415
112910415
сегодня в 13:16
не надо, Зарема,
будь добрее.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 11:41
Володя,не принимай близко изрЫчения этой особы. На нее даже КБ уже не реагируют. Могу только тебе подсказать , что их помещения лучше называть хлев
lotsman
lotsman
сегодня в 11:15
Вот завтра и узнаем who is who
LOpp
LOpp
сегодня в 10:13
кто все время берет интервью у эскортницы?
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:10
Собственно как и весь наш футбол - клячи. Чувствуется отсутствие еврокубков и международных матчей сборной, отсюда же и отсутствие мотивации. Ну еще кое как, что-то стараются показать региональные команды в ФНЛ и второй лиге.
cska1948
cska1948
сегодня в 09:02, ред.
А СпаМ как был свинарником, так им и остался...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:18
Вылезла из небытия 😃
112910415
112910415
сегодня в 05:38
суровые матчи ждут !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:11
«Можно вывезти хабалку из деревни, но деревню из хабалки — никогда»
nhp2562aexzr
nhp2562aexzr
сегодня в 04:41
В этом сезоне даже Зенит не Зенит, не говоря уж об остальных.
mx2gr3b8a62p
mx2gr3b8a62p
вчера в 23:27
Как же она тут права, на все 110 процентов.
Naherger
Naherger
вчера в 22:51
Сложно не согласится,конечно.
Но как тогда назвать спартак..?
agguxkt23vqe
agguxkt23vqe
вчера в 22:06
Есть свой родной Спартак... Зачем она мусолит ЦСКА.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:02
баба, а всё по делу говорит, целую её.
Тошича прогнали и Акинфеева выгонят
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:46
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 21:39
    давно этой мартышки не слышно было... я уж начал бесокоится)) и вот на тебе))
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 21:35
    Фу, как грубо.
    Интерес
    Интерес
    вчера в 21:35
    Видимо,ЦСКА сенсационно победит.Очень уважаю шлю...шлю приветик!
    Гость
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