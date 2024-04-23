Салихова: «В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а клячи»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о предстоящем матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА.
ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака». ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.
Станет ли Акинфеев третьим вратарём, который вслед за Лещуком и Песьяковым принесёт результативную победу «Спартаку»? Или борозды не испортит? В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а, скорее, клячи. Верю, что Слишкович разберётся с ними.
-Ну раз Вы, там в Москве, на таком языке привыкли общаться, отвечу адекватно - В этом сезоне Спартак - это не свиньи, а чахлые больные поросята...
-Ну раз Вы, там в Москве, на таком языке привыкли общаться, отвечу адекватно - В этом сезоне Спартак - это не свиньи, а чахлые больные поросята...
будь добрее.
будь добрее.
Но как тогда назвать спартак..?
Но как тогда назвать спартак..?
Тошича прогнали и Акинфеева выгонят
Тошича прогнали и Акинфеева выгонят