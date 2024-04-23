Салихова: «В этом сезоне ЦСКА — это не кони, а клячи»

, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о предстоящем матче 21-го тура РПЛ против ЦСКА .

ЦСКА и «Динамо» должны стать удобными соперниками для «Спартака». ЦСКА давно не тот. Ни Вагнера, ни Влашича, ни братьев Березуцких с Игнашевичем, ни Тошича, ни Головина.