Клеман Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Атлетико»

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена судей на первые полуфинальные матчи Лиги Европы.



Матч между «Марселем» и «Зальцбургом» во Франции обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Его помощниками будут Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Дополнительные ассистенты – Бобби Мэдден и Джон Битон. Четвёртый судья – Дуглас Поттер.



Матч в Лондоне между «Арсеналом» и «Атлетико» будет судить французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты рефери – Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные судьи — Рюдди Бюке, Николя Ренвий. Четвёртый рефери — Хишам Закрани.