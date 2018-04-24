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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Клеман Тюрпен рассудит «Арсенал» и «Атлетико»

сегодня, 13:43

Официальный сайт УЕФА опубликовал имена судей на первые полуфинальные матчи Лиги Европы.

Матч между «Марселем» и «Зальцбургом» во Франции обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Уильямом Колламом. Его помощниками будут Дэвид Макгичи и Фрэнсис Коннор. Дополнительные ассистенты – Бобби Мэдден и Джон Битон. Четвёртый судья – Дуглас Поттер.

Матч в Лондоне между «Арсеналом» и «Атлетико» будет судить французская бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистенты рефери – Николя Дано и Сириль Грингор. Дополнительные судьи — Рюдди Бюке, Николя Ренвий. Четвёртый рефери — Хишам Закрани.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил owl_fake
сегодня в 16:23
owl_fake:
Француз? на один из прощальных матчей Венгера? стоит ждать скандальчиков?
Как бы это прощальным обсером Венгера не было, с отсутствием Обамы, Мики и Эль-Ненни... Играть смогут только самые ленивые любимчики...
owl_fake
owl_fake
сегодня в 14:25
Француз? на один из прощальных матчей Венгера? стоит ждать скандальчиков?
Jimmy Jimmy
Jimmy Jimmy
сегодня в 14:18
нормальный вариант.
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