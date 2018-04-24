В Краснодаре во время ЧМ-2018 будут функционировать две фан-зоны с экранами

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что две фан-зоны для болельщиков будут организованы в Краснодаре на время чемпионата мира 2018 года по футболу, на площадках можно будет посмотреть матчи турнира на большом экране и принять участие в развлекательной программе.



«У нас будет две фан-зоны с экранами, где можно смотреть за чемпионатом, болеть за свою любимую команду. Одна из них около администрации, там есть большой экран, вторая определяется», - сказал мэр.



Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал теплый прием гостям ЧМ-2018.