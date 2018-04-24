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В Краснодаре во время ЧМ-2018 будут функционировать две фан-зоны с экранами

сегодня, 13:54

Мэр Краснодара Евгений Первышов заявил, что две фан-зоны для болельщиков будут организованы в Краснодаре на время чемпионата мира 2018 года по футболу, на площадках можно будет посмотреть матчи турнира на большом экране и принять участие в развлекательной программе. 

«У нас будет две фан-зоны с экранами, где можно смотреть за чемпионатом, болеть за свою любимую команду. Одна из них около администрации, там есть большой экран, вторая определяется», - сказал мэр.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пообещал теплый прием гостям ЧМ-2018.

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Groove000
Groove000 ответил ДАША Д
сегодня в 15:57
ДАША Д:
Это у кого телевизоров нет или на бар не хватает, тем в фан-зону.
может, кому-то скучно)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:33
Это у кого телевизоров нет или на бар не хватает, тем в фан-зону.
Pozitivs
Pozitivs
сегодня в 14:19
Благодаря Саранску.
ГЛАД ВАЛАКАС
ГЛАД ВАЛАКАС
сегодня в 14:18
то что БУДУТ две фан-зоны с экранами это я еще могу поверить, но то что они будут ФУНЦИОНИРОВАТЬ это еще посмотрим, все таки чм будет проходить в россии, а не в развитой стране...
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