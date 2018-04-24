Зидан запрещает Роналду совершать забеги на 30-40 метров

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в последнее время передвигается значительно меньше, чем в более молодом возрасте. По информации испанской прессы, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан ограничил португальцу пространство, чтобы тот берег свои силы. Специалист желает, чтобы Роналду не совершал спринтерские забеги на 30-40 метров и не забегал далеко за пределы доверенной ему области.

Подобная тактика позволяет 33-летнему футболисту экономить силы и пребывать в оптимальной форме в решающей части сезона.