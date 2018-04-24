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Зидан запрещает Роналду совершать забеги на 30-40 метров

сегодня, 14:38

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в последнее время передвигается значительно меньше, чем в более молодом возрасте. По информации испанской прессы, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан ограничил португальцу пространство, чтобы тот берег свои силы. Специалист желает, чтобы Роналду не совершал спринтерские забеги на 30-40 метров и не забегал далеко за пределы доверенной ему области.

Подобная тактика позволяет 33-летнему футболисту экономить силы и пребывать в оптимальной форме в решающей части сезона.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:36
Чушь полная, а не инфа!
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 16:10
Криштиану феноменален, лучший игрок мира!!!
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
сегодня в 16:03
В 33 года до сих пор остаётся лучшим. Просто наслаждайтесь им и Месси, ведь такого соперничества больше не будет
drug01
drug01
сегодня в 15:29
Видно возраст мешает!
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 14:56
Правильно. Все более чем логично, даже объяснять не требуется.
Но барсуки найдут в этой новости выгоду для себя. Как уже нашел ее ищущий и (не)понимающий.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 14:54
Что за бред? Рон уже давно играет центр форварда,там и не нужно делать подобные рывки. Другое дело,когда играл по бровке,частенько убегал на 30-40,а то и 60 м! Да и вообще,Рон свой организм и сам знает,куда и на сколько бежать.
Sem25
Sem25
сегодня в 14:52
Чушь полная. От левой бровки, с которой любит начинать атаки Роналду, до ворот 30-ть метров.
Ищущий и Понимающий
Ищущий и Понимающий
сегодня в 14:45
Ну вот! Те кто называл Месси "пешеходом" наверное расстроятся!:-)
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