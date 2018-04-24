  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Лига Чемпионов
  • Италия. Серия A
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Италия. Серия B
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

France Football принес Иньесте извинения за то, что он до сих пор не получил «Золотой мяч»

сегодня, 15:09

Легендарный полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заслужил признание всего футбольного мира, но так и не получил престижную награду «Золотой мяч». Главный редактор журнала «France Football», традиционно вручающего трофей, написал статью под заглавием «Извините, Андрес», где описал отсутствие у игрока «Золотого мяча» как «аномалию».

Паскаль Ферре в красках восхваляет талант футболиста сборной Испании, надеясь, что Иньеста ярко проявит себя во время чемпионата мира в России и все-таки получит заслуженную награду по итогам сезона.

Иньеста планирует сообщить о своем будущем на этой неделе.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Салах признан игроком года в Англии
Вчера, 00:38 60
АЕК стал чемпионом Греции, но ПАОК стремится вернуться в борьбу с помощью двух апелляций
22 апреля 5
АПЛ будет вручать награду лучшему ассистенту чемпионата
18 апреля 6
«Локомотив» заслужил титул?
18 апреляАлександр Чистяков в блоге Командный дух29
Мбаппе признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте
17 апреля 4
Стал известен лучший игрок чемпионата Испании в марте
16 апреля 8
Обсудить
Все комментарии
ВааС
ВааС
сегодня в 16:27
Аргентинская блоха всегда будет хуже и Иньесты,и Хави,и тем более Роналду,который выиграл все награды в двух разных клубах и плюс чемпион европы,чего никогда не удастся гному,выиграть трофей в сборной...
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:25
Пусть дадут специальный приз для футбольных пенсионеров.
DXTK
DXTK
сегодня в 16:22
Зато Иньеста ЧМ и двухкратный чемпион европы.......... эти награды стоят выше, чем каждый ЗМ подаренный Роналду и Месси вместе взятые.

Я помню как то Месси сказал " Я был бы не против поменять пару ЗМ на титул ЧМ", Роналду такое никогда не скажет, потому что для Лео важны командные успехи, для нарцисса только он сам и его статистика.

PS Иньеста, Хави, Пуйоль, эти имена вписаны золотыми буквами в историю Барселоны и Сборной Испании.
NOVA
NOVA
сегодня в 16:15
Извините, Андрес!! но приказ был ЗМ отдать месси!!
ndedov
ndedov
сегодня в 15:40
Вот это честно, он давно его заслужил.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ ответил Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:33
Ragnar_Lodbrok:
В 2010 Снейдер заслуживал ЗМ
Многие заслуживали, но получали распиаренные Месси и Роналду.
Rattlehead
Rattlehead ответил Рауль и Зидан
сегодня в 15:31
Рауль и Зидан:
ЛОЛ Рибери на каком основании должен был брать ?))))
По старой системе, учитывающей только голоса представителей France Football, награду получил бы Рибери, набравший 135 баллов против 127 у Роналду и 123 у Месси. Но нарцисса вытянули голоса капитанов и тренеров сборных. То же самое произошло тремя годами ранее, когда "жертвой" стал Снайдер.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 15:30
В 2010 Снейдер заслуживал ЗМ
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Ismadiyar
сегодня в 15:21
ЛОЛ Рибери на каком основании должен был брать ?))))
Ismadiyar
Ismadiyar ответил ВааС
сегодня в 15:18
ВааС:
А аргентинская блоха извинилась? Каким бы гнилым не был человеком Хави,но именно он был творцом ее побед..Именно он был гением,а ему даже ЗМ не дали,как и Иньесте..
Разве Месси виноват, что получил ЗМ в 2010? Согласен он провел выдающуюся игру в 2010, как и в последующие годы, но в 2010 должен был взять Иньеста, а в 2012 Хави, в 2013 Рибери, очень обидно, что такие игроки покидают футбол не получив ни одного ЗМ, но он по любому останется лучшим в сердцах многих, человек который сделал Испанию ЧМ!!!
Robbaggio
Robbaggio ответил ВааС
сегодня в 15:17
А до Месси они были супер-звездами?
Rattlehead
Rattlehead
сегодня в 15:16
Снайдер и Рибери, надо полагать, извинений не дождутся.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 15:15
Два Чемпиона Мира,так и остались,подносчиками Золотых Мячей малолитражному!
ВааС
ВааС
сегодня в 15:12
А аргентинская блоха извинилась? Каким бы гнилым не был человеком Хави,но именно он был творцом ее побед..Именно он был гением,а ему даже ЗМ не дали,как и Иньесте..
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100