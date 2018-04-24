France Football принес Иньесте извинения за то, что он до сих пор не получил «Золотой мяч»

Легендарный полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста заслужил признание всего футбольного мира, но так и не получил престижную награду «Золотой мяч». Главный редактор журнала «France Football», традиционно вручающего трофей, написал статью под заглавием «Извините, Андрес», где описал отсутствие у игрока «Золотого мяча» как «аномалию».

Паскаль Ферре в красках восхваляет талант футболиста сборной Испании, надеясь, что Иньеста ярко проявит себя во время чемпионата мира в России и все-таки получит заслуженную награду по итогам сезона.

Иньеста планирует сообщить о своем будущем на этой неделе.