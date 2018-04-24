Украина не примет участия в конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве

По данным из источника, Федерация футбола Украины (ФФУ) не будет отправлять своих представителей на ближайший конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), который состоится в июне в Москве.
Такое решение было принято на заседании исполкома Федерации футбола Украины, которое прошло сегодня.
Ранее сообщалось, что 5 стран планируют бойкотировать ЧМ-2018 в России.
Еще олимпиада показала что ваша ОАР никому не нужна)))
Еще олимпиада показала что ваша ОАР никому не нужна)))
Учитесь писать правду : "Миллиардеры-руководители пяти стран не хотят ехать в Россию представлять свои страны в качестве официальных лиц". А МЫ ИМ ОТВЕТИМ : СМОТРИТЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ,КЛОУНЫ!!!
Учитесь писать правду : "Миллиардеры-руководители пяти стран не хотят ехать в Россию представлять свои страны в качестве официальных лиц". А МЫ ИМ ОТВЕТИМ : СМОТРИТЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ,КЛОУНЫ!!!