Украина не примет участия в конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве

По данным из источника, Федерация футбола Украины (ФФУ) не будет отправлять своих представителей на ближайший конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), который состоится в июне в Москве.

Такое решение было принято на заседании исполкома Федерации футбола Украины, которое прошло сегодня.

Ранее сообщалось, что 5 стран планируют бойкотировать ЧМ-2018 в России.