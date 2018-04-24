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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 35 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон 1:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл2.253.33.25
Испания. Примера 2017/2018, 34 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1:3 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте1.673.65.5
Италия. Серия А 2017/2018, 34 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа 3:1 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона1.434.37.9
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
Россия. 2-й дивизион. Восток 2017/2018, 17 тур1X2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит Ир (Иркутск)Зенит Ир 2:3 Логотип футбольный клуб Иртыш (Омск)Иртыш---
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 18 тур1X2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КалугаКалуга -:- Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М---

Украина не примет участия в конгрессе ФИФА, который пройдет в Москве

сегодня, 16:01

По данным из источника, Федерация футбола Украины (ФФУ) не будет отправлять своих представителей на ближайший конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), который состоится в июне в Москве.

Такое решение было принято на заседании исполкома Федерации футбола Украины, которое прошло сегодня. 

Ранее сообщалось, что 5 стран планируют бойкотировать ЧМ-2018 в России.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Багров-брат
сегодня в 16:28
Багров-брат:
Это хорошо. Меньше бандерлогов в Отечестве будет...)))
+1000!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил cevin cigan
сегодня в 16:28
cevin cigan:
Тупо очконули!
Как всегда.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:16
Не примет участия??? Ой, я этого не переживу!!!
dimagas1
dimagas1 ответил artsinalex
сегодня в 16:14
artsinalex:
Сколько можно пиарить это недоразумение по кличке 404!!!
Вас никто и не пиарит)))
Еще олимпиада показала что ваша ОАР никому не нужна)))
artsinalex
artsinalex
сегодня в 16:12
Сколько можно пиарить это недоразумение по кличке 404!!!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 16:10
Не хотят ехать в страну-агрессор!)))
sir-5
sir-5 ответил порт
сегодня в 16:09
порт:
Ой, а покажите мне тех, кто расстроился.
Я. Хотел бы посмотреть на трусливо озирающегося по сторонам Порошенко,заскивающе улыбающегося Путину.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 16:08
Тупо очконули!
sir-5
sir-5
сегодня в 16:08
Александр Акулич,Вы написали (отредактировали ) бред : Не участники ЧМ-18 НЕ МОГУТ его бойкотировать!!!
Учитесь писать правду : "Миллиардеры-руководители пяти стран не хотят ехать в Россию представлять свои страны в качестве официальных лиц". А МЫ ИМ ОТВЕТИМ : СМОТРИТЕ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ,КЛОУНЫ!!!
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 16:08
Это хорошо. Меньше бандерлогов в Отечестве будет...)))
порт
порт
сегодня в 16:05
Ой, а покажите мне тех, кто расстроился.
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
сегодня в 16:04
Баба с воза, ФИФе проще.
Sergus
Sergus
сегодня в 16:03
Никто и не заметит.
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