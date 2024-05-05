Три команды на вершине РПЛ имеют равное число очков

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вчера, 18:41

«Динамо» обыграло «Сочи» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (3:2).

Таким образом, московский клуб набрал 50 очков и догнал в таблице РПЛ «Зенит» и «Краснодар». «Динамо» имеет преимущество над соперниками по дополнительным показателям и может завершить турнир на 1-м месте, если такая ситуация в таблице будет после 30-го тура. Однако до тех пор, пока команды не провели равное количество игр между собой (в последнем туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром»), «Зенит» при равенстве очков остается на первом месте.

«Бело-голубые» могут выиграть своё первое чемпионство за 48 лет.