Три команды на вершине РПЛ имеют равное число очков

«Динамо» обыграло «Сочи» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (3:2).
Таким образом, московский клуб набрал 50 очков и догнал в таблице РПЛ «Зенит» и «Краснодар». «Динамо» имеет преимущество над соперниками по дополнительным показателям и может завершить турнир на 1-м месте, если такая ситуация в таблице будет после 30-го тура. Однако до тех пор, пока команды не провели равное количество игр между собой (в последнем туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром»), «Зенит» при равенстве очков остается на первом месте.
«Бело-голубые» могут выиграть своё первое чемпионство за 48 лет.
Не собираюсь комментировать и пересказывать ход сегодняшней прошедшей на стадионе ВТБ-Арены игры, среди болельщиков Динамо на сайте есть свой "Алдар Косе"(что вижу, то пою), тем более, как говорится победителей не судят, а вот взглянуть на календарь, оставшихся игр у всех трёх лидеров турнирной таблицы пожалуй не мешало бы.
И так: первый, наш бессменный чемпион последних лет имеет на игру в запасе больше, но это игра в гостях, при чём с аутсайдером, не желающим покидать состав сильнейших команд страны, а дальше две игры дома с армейцами и ростовчанами между которыми предстоит ещё выезд в Грозный на встречу с Ахматом и, хоть все три этих соперника не так мотивированы с точки зрения турнирного положения, но всё же так просто дарить очки лидеру чемпионата они вряд ли будут. Не стоит так же забывать, что питерцы продолжают ещё и шествие за Кубком России и тут стоит расставить приоритеты продолжать вести борьбу на два фронта, или сосредоточится на каком-то одном направлении, тем более, что соперник в Кубке на данном этапе те же армейцы?
Второй, Краснодар и тому не позавидуешь. На Кубок страны он уже не претендует, поэтому все силы на внутреннее первенство, но соперники у него пожалуй посерьёзнее, чем у чемпиона. В следующем туре выезд в Москву на встречу со Спартаком, который хоть и сыграл сегодня вничью с Нижним, но всё ещё сохраняет теоретические шансы на медали чемпионата, а далее выезд в Сочи, который, как показывают последние игры всеми силами пытается сохранить прописку в РПЛ и наконец в последнем туре очный поединок с одним из главных конкурентов московским Динамо.
Моим любимцам тоже несладко. Они, как и кубанцЫ покинули Кубковый турнир, но в чемпионате пока ещё не сдались и в следующем туре их дома принимает тонущая Балтика, потом в Москве не на что не претендующие Крылья и в тридцатом туре выезд в гостив Краснодар к не менее мотивированным хозяевам.
Подведу краткое резюме под выше обозначенном: возможно завтра мы снова увидим единоличного лидера чемпионата, но то, что перестановки в верху турнирной таблицы будут после каждого из оставшихся трёх туров у меня нет сомнений. Пусть побеждают сильнейшие без помощи судей, игроки избегут серьёзных травм и повреждений, а болельщики получают только положительные эмоции! Болейте за своих. а не против чужих!
Не собираюсь комментировать и пересказывать ход сегодняшней прошедшей на стадионе ВТБ-Арены игры, среди болельщиков Динамо на сайте есть свой "Алдар Косе"(что вижу, то пою), тем более, как говорится победителей не судят, а вот взглянуть на календарь, оставшихся игр у всех трёх лидеров турнирной таблицы пожалуй не мешало бы.
И так: первый, наш бессменный чемпион последних лет имеет на игру в запасе больше, но это игра в гостях, при чём с аутсайдером, не желающим покидать состав сильнейших команд страны, а дальше две игры дома с армейцами и ростовчанами между которыми предстоит ещё выезд в Грозный на встречу с Ахматом и, хоть все три этих соперника не так мотивированы с точки зрения турнирного положения, но всё же так просто дарить очки лидеру чемпионата они вряд ли будут. Не стоит так же забывать, что питерцы продолжают ещё и шествие за Кубком России и тут стоит расставить приоритеты продолжать вести борьбу на два фронта, или сосредоточится на каком-то одном направлении, тем более, что соперник в Кубке на данном этапе те же армейцы?
Второй, Краснодар и тому не позавидуешь. На Кубок страны он уже не претендует, поэтому все силы на внутреннее первенство, но соперники у него пожалуй посерьёзнее, чем у чемпиона. В следующем туре выезд в Москву на встречу со Спартаком, который хоть и сыграл сегодня вничью с Нижним, но всё ещё сохраняет теоретические шансы на медали чемпионата, а далее выезд в Сочи, который, как показывают последние игры всеми силами пытается сохранить прописку в РПЛ и наконец в последнем туре очный поединок с одним из главных конкурентов московским Динамо.
Моим любимцам тоже несладко. Они, как и кубанцЫ покинули Кубковый турнир, но в чемпионате пока ещё не сдались и в следующем туре их дома принимает тонущая Балтика, потом в Москве не на что не претендующие Крылья и в тридцатом туре выезд в гостив Краснодар к не менее мотивированным хозяевам.
Подведу краткое резюме под выше обозначенном: возможно завтра мы снова увидим единоличного лидера чемпионата, но то, что перестановки в верху турнирной таблицы будут после каждого из оставшихся трёх туров у меня нет сомнений. Пусть побеждают сильнейшие без помощи судей, игроки избегут серьёзных травм и повреждений, а болельщики получают только положительные эмоции! Болейте за своих. а не против чужих!