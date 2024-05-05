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Три команды на вершине РПЛ имеют равное число очков

вчера, 18:41

«Динамо» обыграло «Сочи» в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги (3:2).

Таким образом, московский клуб набрал 50 очков и догнал в таблице РПЛ «Зенит» и «Краснодар». «Динамо» имеет преимущество над соперниками по дополнительным показателям и может завершить турнир на 1-м месте, если такая ситуация в таблице будет после 30-го тура. Однако до тех пор, пока команды не провели равное количество игр между собой (в последнем туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром»), «Зенит» при равенстве очков остается на первом месте.

«Бело-голубые» могут выиграть своё первое чемпионство за 48 лет.

Три команды на вершине РПЛ имеют равное число очков

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:05
и всё это устроил Краснодар, бездарно проигравший Ахмату !
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
сегодня в 00:53, ред.
Так в 7 чемпионствах подряд на 100 лет и есть вся суть! Ведь тогда будет побит рекорд Спартака (6 чемпионств подряд). И этот момент очень принципиален для самолюбия обоих клубов!
Фиш 4
Фиш 4 ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 00:51
Тоже заметил. Динамо какое-то время красовалось на 1 месте.
СлаваРоссиев
СлаваРоссиев
вчера в 22:39
Завтра узнаем сколько команд на вершине. Зенит уверенно выиграет Факел.
stanichnik
stanichnik ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 22:04
Доброго Здоровья pomor!
До окончания чемпионата ещё три с половиной тура и Турнирная таблица ещё окончательно не сформировалась, а вы уже про противоречия и осадки завели речь.
stanichnik
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:56
Доброго Здоровья lotsman!
Вторым бортом?))
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:48, ред.
Всех Православных со Светлым Христовым Воскресением! А болельщиков Динамо с очередной валидольной победой над аутсайдером и продолжением борьбы за медали футбольного первенства!
Не собираюсь комментировать и пересказывать ход сегодняшней прошедшей на стадионе ВТБ-Арены игры, среди болельщиков Динамо на сайте есть свой "Алдар Косе"(что вижу, то пою), тем более, как говорится победителей не судят, а вот взглянуть на календарь, оставшихся игр у всех трёх лидеров турнирной таблицы пожалуй не мешало бы.
И так: первый, наш бессменный чемпион последних лет имеет на игру в запасе больше, но это игра в гостях, при чём с аутсайдером, не желающим покидать состав сильнейших команд страны, а дальше две игры дома с армейцами и ростовчанами между которыми предстоит ещё выезд в Грозный на встречу с Ахматом и, хоть все три этих соперника не так мотивированы с точки зрения турнирного положения, но всё же так просто дарить очки лидеру чемпионата они вряд ли будут. Не стоит так же забывать, что питерцы продолжают ещё и шествие за Кубком России и тут стоит расставить приоритеты продолжать вести борьбу на два фронта, или сосредоточится на каком-то одном направлении, тем более, что соперник в Кубке на данном этапе те же армейцы?

Второй, Краснодар и тому не позавидуешь. На Кубок страны он уже не претендует, поэтому все силы на внутреннее первенство, но соперники у него пожалуй посерьёзнее, чем у чемпиона. В следующем туре выезд в Москву на встречу со Спартаком, который хоть и сыграл сегодня вничью с Нижним, но всё ещё сохраняет теоретические шансы на медали чемпионата, а далее выезд в Сочи, который, как показывают последние игры всеми силами пытается сохранить прописку в РПЛ и наконец в последнем туре очный поединок с одним из главных конкурентов московским Динамо.

Моим любимцам тоже несладко. Они, как и кубанцЫ покинули Кубковый турнир, но в чемпионате пока ещё не сдались и в следующем туре их дома принимает тонущая Балтика, потом в Москве не на что не претендующие Крылья и в тридцатом туре выезд в гостив Краснодар к не менее мотивированным хозяевам.

Подведу краткое резюме под выше обозначенном: возможно завтра мы снова увидим единоличного лидера чемпионата, но то, что перестановки в верху турнирной таблицы будут после каждого из оставшихся трёх туров у меня нет сомнений. Пусть побеждают сильнейшие без помощи судей, игроки избегут серьёзных травм и повреждений, а болельщики получают только положительные эмоции! Болейте за своих. а не против чужих!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Андрей Соловьев (раскрыть)
вчера в 21:28
Солому постелить Семаку решили... такое
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:46, ред.
Зенит - флагман беспредела как в спорте (футболе), так и в Рашенской действительности, в лице генерального спонсора (Газпрома), который дерёт за подключение к газовой ветке до 500000 деревянных рублей с любого русского двора..., будь то лапоть или маргинал с баблом.
Поэтому..., чё б ты тут не писал, за столько лет нищенства государства, уже не важна спортивная составляющая клуба Зенит ..., ибо ненавидит вашу команду, априори, практически вся страна. Ты удивлён ? Не мудрено.
neukomm
neukomm ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:39
Жесть) зачем изобретать велосипед, если сделать основным параметром количество побед и забитые мячи. Вот тогда будет действительно заруба за выигранные матчи, и в каждом будут стараться забить максимально голов, а не морозиться до конца с 1:0
allemz
allemz ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 20:33
Я про таблицу) Соккер наконец обновил ее у себя, можешь лицезреть)
neukomm
neukomm ответ allemz (раскрыть)
вчера в 20:32
Так это оттуда и взято))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:30
Динамо
Зенит
Краснодар
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 20:14
Совершенно напрасно. Это большая потеря для болельщиков.
lotsman
lotsman ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 20:11
Условное, первое.)
pomor45
pomor45
вчера в 20:11
Казалось, чего бы создателям регламента не учредить решение подобной ситуации проведением дополнительных матчей между претендентами. Это же было бы самой интересной частью чемпионата, настоящей кульминацией, и чемпион был бы бесспорным. Нет, надо прописать умопомрачительные подсчёты, насквозь пронизанные противоречиями и оставляющие осадок от полученного в их результате чемпионства.
Байкал-38
Байкал-38 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:03
Справедливо для кого?
Для Зенита, у которого на матч меньше?
Это всего лишь промежуточный вариант, чемпионат ещё не закончился.
Кстати в российской истории футбола было два золотых матча, в 1996 году Спартак-Алания, в 2002 году Локо-ЦСКА.
В последствии от такого формата определения чемпиона отказались.
Андрей Соловьев
Андрей Соловьев
вчера в 20:01
В следующем году ФК Зенит будет 100 лет, к этой дате точно надо выиграть чемпионат России, поэтому надо спокойно отдать в этом году чемпионство, чтобы сильно не возмущались, что 7 лет подряд, а в следующем хорошо отметить юбилей. В этом году просто выиграть Кубок, а потом и Суперкубок, вполне по силам и достаточно. А чемпионство отдать Динамо, они давно ничего не выигрывали, да и самые достойные, тем более, что Еврокубки не светят.
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:56
Трудная, но такая важная победа!
С выходом на 1-ое место "динамовцы"! Так держать!
pomor45
pomor45 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:56
Справедливо было бы этот мини-турнир между ними провести, чем заниматься умозрительными подсчётами.
Интерес
Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:53
НЕт смысла "на перегоне",уж тут они точно предельно объективны.Пока по очным встречам так.
lotsman
lotsman ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:47
Я сейчас у причала.)
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 19:46
Специалисты должны ратовать за Зенит, чтобы им не пришлось заниматься сложными расчетами.
Futurista
Futurista ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:38
    Интерес
    Интерес ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 19:38
    НЕт,даже при проигрыше Факелу Зенит впереди,как и Краснодар,до их очного матча,если предположить,что остальные матчи три команды дружно сыграют одинаково. "Круговерть" результатов трёх команд,имеющих одинаковое количество очков на данный момент,это показывает.Доверимся сложным подсчётам специалистам РПЛ,а не журналистам.
    Интерес
    Интерес ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 19:33
    ...а Динамо первую игру проиграло на своём поле "Краснодару".ЕСли бы были два клуба с одинаковым количеством очков,тогда было бы легче:
    в парах Динамо-Зенит впереди Д,в паре "Динамо"-"Краснодар"-К,в паре "Зенит"-"Краснодар"-З...
    А более сложные подсчёты РПЛ(даже если "Зенит проиграет матч "Факелу"),верх таблицы таков :Зенит,Краснодар,Динамо.
    НО хочется народ порадовать сайтам-и ладно!!!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 19:30, ред.
    Ну не только поэтому.
    В данном случае 3 команды имеют на текущий момент одинаковое количество очков и включается подсчёт очков, которые они набрали в играх между собой. Так сказать мини-турнир.
    pomor45
    pomor45 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 19:30
    Это ли не признание ведущей роли Зенита в РПЛ.
    pomor45
    pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
    вчера в 19:28
    Вот теперь действительно создалась ситуация, когда Зениту нельзя терять очки, а латиносы не больно-то устойчивы к психологическим нагрузкам.
    lotsman
    lotsman ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:26
    Поменьше смотри рекламы по ТВ.)
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