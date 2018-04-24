Руководство «Спартака» поддержало Карреру

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что клуб поддерживает главного тренера команды Массимо Карреру.

«Уважаемые болельщики! Многолетняя история „Спартака“ наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым — команда и ее почитатели!



Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины. Именно благодаря этому „Спартак“ 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира — от первого до последнего матча.



И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент так же важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой „Спартака“ в трех оставшихся матчах — будь то домашние или гостевой — с трибун стадионов.



Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров ФК „Спартак-Москва“, который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу. Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: „Один за всех и все за одного“! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте».



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