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Руководство «Спартака» поддержало Карреру

вчера, 16:42

Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов заявил, что клуб поддерживает главного тренера команды Массимо Карреру.

«Уважаемые болельщики! Многолетняя история „Спартака“ наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым — команда и ее почитатели!

Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины. Именно благодаря этому „Спартак“ 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира — от первого до последнего матча.

И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача — попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент так же важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой „Спартака“ в трех оставшихся матчах — будь то домашние или гостевой — с трибун стадионов.

Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров ФК „Спартак-Москва“, который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу. Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: „Один за всех и все за одного“! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте».

«Спартак» выбит из гонки

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 22:58
Правелно! Надо подержать тренера в трудную минуту. Удачи Карере и всему Спартаку!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
вчера в 22:34
MAUS:
Ваня, перестань вводить всех в заблуждение! Не знаешь, не помнишь- лучше промолчи. Но ЦСКА играл с Ромой в КК. Вот поковырялся , специально для тебя https://m.youtube.com/watch?v=BgGsVN-OWsI
Не кипятись. Мы говорим о разных играх. Ясно, что игру можно помнить , а год уже забывается. Но мне больше запомнилась последняя игра РОМА - ЦСКА , увы неудачная.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
вчера в 22:28
Ваня лучший:
В 1991 г. ЦСКА стал чемпионом СССР, поэтому в сезоне 91-92 играл в КЧ ( не путай с ЛЧ) и выбил Барселону из группы, а потом в группе слил Олимпику 0:6. Домашний матч ЦСКА играл в Берлине ( еще была ГДР). Если бы ты выразился точнее и указал бы дату, я бы и ответил так.
Ваня, перестань вводить всех в заблуждение!
Не знаешь, не помнишь- лучше промолчи.
Но ЦСКА играл с Ромой в КК.
Вот поковырялся , специально для тебя
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
вчера в 22:26
MAUS:
Матч который ты вспомнил, никакого отношения не имеет к золотому ЦСКА Садырина, хотя ты сам затронул тему последнего чемпиона СССР, и мне вспомнился матч КК в Риме. А матч вроде 2014 года я толком не помню, Так что недопонимание с твоей стороны произошло.
В 2014 г. был один из самых позорный матчей ЦСКА в ЛЧ. Там Акинфеев пропускал почти все , что летело, даже между рук. Просто первая игра в ЛЧ после перерыва и развалились. Правда потом были две приличные игры с МС, но все равно 4 место в группе. Кстати, я прекрасно помню тот сезон , когда Спартак одержал 6 побед в КЧ, а на московской игре с Русенборгом я был. Очень классно выглядел Юран. Есть что вспомнить.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
вчера в 22:19
Ваня лучший:
Я полагал , что ты о матче РОМА - ЦСКА 5:1 в ЛЧ. Поэтому так и ответил.
Матч который ты вспомнил, никакого отношения не имеет к золотому ЦСКА Садырина, хотя ты сам затронул тему последнего чемпиона СССР, и мне вспомнился матч КК в Риме. А матч вроде 2014 года я толком не помню,
Так что недопонимание с твоей стороны произошло.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
вчера в 22:14
MAUS:
Ваня , я был о тебе лучшего мнения, Так как ты всё до кучи смешал!!!! Я написал про ЦСКА и матч в Риме в КК сезона 1991/1992 год, шикарный гол Дмитриева! Чтобы было понятно про ЦСКА Садырина! А ты как и многие всё в одно болото 1:18, 7:0. Эх, ты......
В 1991 г. ЦСКА стал чемпионом СССР, поэтому в сезоне 91-92 играл в КЧ ( не путай с ЛЧ) и выбил Барселону из группы, а потом в группе слил Олимпику 0:6. Домашний матч ЦСКА играл в Берлине ( еще была ГДР). Если бы ты выразился точнее и указал бы дату, я бы и ответил так.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
вчера в 22:11
MAUS:
Ваня , я был о тебе лучшего мнения, Так как ты всё до кучи смешал!!!! Я написал про ЦСКА и матч в Риме в КК сезона 1991/1992 год, шикарный гол Дмитриева! Чтобы было понятно про ЦСКА Садырина! А ты как и многие всё в одно болото 1:18, 7:0. Эх, ты......
Я полагал , что ты о матче РОМА - ЦСКА 5:1 в ЛЧ. Поэтому так и ответил.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил mat73
вчера в 22:03
mat73:
С тем убогим сливом матча, что вчера случился, казалось бы причем тут Терек (Ахмат)? И их матч за прошлый сезон? Ахматовцы случайно подвернулись, на их месте точно также мог оказаться любой другой клуб (Урал, Тосно). Поддавки, есть такая русская народная забава в играх некоторых, к сожалению. Если так геройски браво вчера разорвали соперника, что-же такое происходит не в каждом матче, и клуб борется за право остаться в Вышке, с такой игрой ему бы место в Лиге Европы как минимум. Унылые 0:0 со СКА дома в недавнем туре тому сравнение.. И да, можешь писать все что угодно, оспаривать не буду. Настроения нет.
Только Ахмату слили? Тогда и Уралу и Тосно.Да черт побери,что происходит,одни сливы? На счет нашей команды-8 новичков основного состава,три тренера за сезон,но ничего ребята уже сыгрались,будет новый сезон,посмотрим.Не утешай себя,не обманывайся,сливов не было,была обычная игра.
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
вчера в 21:55
Ваня лучший:
Ты выдал сам себя в своем словоблудии, вспомнив игру Рома-ЦСКА, но не вспомнив ни 1:18 , ни 0:7, ни другие "достижения" Спартака. ЦСКА - единственный клуб в РФ, который 17 лет подряд!!!! принимает участие в розыгрышах еврокубков. Такое достижение ( забудем прошлый век) и близко не доступно, ни Спартаку, ни Зениту, ни Локо, вообще никому в РФ. И это при бюджете в 4 раза меньше Зенита и в 3 раза меньше , чем у Спартака. В такой ситуации о чем вообще может идти речь? Да Спартак лидер по числу болельщиков в РФ. и что из этого ?
Ваня , я был о тебе лучшего мнения,
Так как ты всё до кучи смешал!!!!
Я написал про ЦСКА и матч в Риме в КК сезона 1991/1992 год, шикарный гол Дмитриева! Чтобы было понятно про ЦСКА Садырина!
А ты как и многие всё в одно болото 1:18, 7:0.
Эх, ты......
mat73
mat73 ответил PATRIOT1965
вчера в 21:47
PATRIOT1965:
Я не смеюсь,просто вспомнил наш матч после чемпионства в прошлом сезоне.Есть на свете справедливость,все возврашается.
С тем убогим сливом матча, что вчера случился, казалось бы причем тут Терек (Ахмат)? И их матч за прошлый сезон? Ахматовцы случайно подвернулись, на их месте точно также мог оказаться любой другой клуб (Урал, Тосно). Поддавки, есть такая русская народная забава в играх некоторых, к сожалению.
Если так геройски браво вчера разорвали соперника, что-же такое происходит не в каждом матче, и клуб борется за право остаться в Вышке, с такой игрой ему бы место в Лиге Европы как минимум. Унылые 0:0 со СКА дома в недавнем туре тому сравнение..

И да, можешь писать все что угодно, оспаривать не буду. Настроения нет.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
вчера в 21:46
Jeck Denielse:
Если группа успешных и заслуженных тренеров таких как Эмери,Манчини,Луческу,Билич,Грасия и другие покидали лигу с криками в спину "Физруки"........то может дело не в тренерах а в лиге ???
Тебе нужно было добавить " заслуженных ( в прошлом) тренеров....дальше по списку. Кстати из этого списка только Эмери чего то добился. Остальные "едут с ярмарки"
Ваня лучший
Ваня лучший ответил PATRIOT1965
вчера в 21:43
PATRIOT1965:
А что не хотели?)))Как это так,тут второе место убегает,а они не хотели.)Так не могли или не хотели?
Это типичные отмазки хряков. Ахмат выиграл по делу. Чувствуется рука умного тренера. Так что не обращай внимания на всякий бред. Ахмат с победой!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jeck Denielse
вчера в 21:40
Jeck Denielse:
Если группа успешных и заслуженных тренеров таких как Эмери,Манчини,Луческу,Билич,Грасия и другие покидали лигу с криками в спину "Физруки"........то может дело не в тренерах а в лиге ???
Не надо уходить от сути. Например М. Якин уходил из Спартака под улюлюкание болел, и после этого везде провалился. Такой его уровень. Д. Адвокат после ухода из Зенита провалился везде в том числе со сборной. Уровень тренера - не вечный показатель.
Сейчас уровень Манчини низкий и пожалуй ниже уровня Кареры. Кстати уровень тренера - это обобщенная функция множества факторов как психологических , так и ментальных и профессиональных ( футбольных) Я немного разбираюсь в рекрутменте ( подборе кадров топ- уровня) и могу констатировать, что приглашение Манчини было осущестdkено без учета и анализа многих, в том числе личностных факторов. Подбор тренера для конкретного клуба - процесс сложный, многофакторный и , в принципе, методически не отличается от подбора топ менеджера серьезной компании например IT. К сожалению этой науке у нас в РФ уделяется минимум внимания, отсюда масса проблем в управлении, промышленности и иных сферах. Если интересно могу продолжить , если нет - значит финиш
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил mat73
вчера в 21:31
mat73:
Издеваешься? Смейся, имеешь право, нынче праздник у "любителей" вчерашнего футбола. Но также и ты конечно знаешь, хорошо смеётся тот, кто смеётся последний, да и почаще пожалуй.
Я не смеюсь,просто вспомнил наш матч после чемпионства в прошлом сезоне.Есть на свете справедливость,все возврашается.
mat73
mat73 ответил PATRIOT1965
вчера в 21:29
PATRIOT1965:
Понравилась вчера игра? Славная охота была.)А ты ставил на 5-0.
Издеваешься? Смейся, имеешь право, нынче праздник у "любителей" вчерашнего футбола.
Но также и ты конечно знаешь, хорошо смеётся тот, кто смеётся последний, да и почаще пожалуй.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил saha100
вчера в 21:26
saha100:
Спартак не уступит 2 место. Потенциал есть. Было ощущение что если бы захотели то разорвали бы терек. А они не хотели.
А что не хотели?)))Как это так,тут второе место убегает,а они не хотели.)Так не могли или не хотели?
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил mat73
вчера в 21:20
mat73:
В том то и беда, что кое-кто устраивает "свою погоду" , не считаясь с другими, и с общей необходимостью.
Понравилась вчера игра? Славная охота была.)А ты ставил на 5-0.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил mat73
вчера в 21:18
mat73:
В том то и беда, что кое-кто устраивает "свою погоду" , не считаясь с другими, и с общей необходимостью.
Это не ново,помню матч со Спартаком в Грозном,тогда еще и электричество отключалось на арене,так в тот день,в раздевалке москвичей у нас на арене произошла драка между легами и российскими игроками Спартака.
SHMEL
SHMEL ответил saha100
вчера в 21:15
saha100:
Посмотрим на гончаренко когда газовик их вынесет
Не знаю кто такой Гончаренко,у нас тренер Ганчаренко,да и Газовик вроде играет в другой лиге,но Ахмат(Терек) вынес поросей славно!!!
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:15
Каррера верим!))
mat73
mat73 ответил PATRIOT1965
вчера в 21:12
PATRIOT1965:
Азамат,за все отвечает тренер,просто многие возвеличили его до небес,на деле он слаб,запомни это .Чемпионство? Да,оно было,но ты знаешь какая цена ему?Никогда и не узнаешь.И еще ,у всех российских игроков Спартака,если не ошибаюсь,один агент.Ты знаешь что это означает?Это означает,что они могут устроить погоду по своему желанию в клубе.
В том то и беда, что кое-кто устраивает "свою погоду" , не считаясь с другими, и с общей необходимостью.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Ваня лучший
вчера в 21:09
Ваня лучший:
Не хотел вмешиваться, но я за точность и пунктуальность. Все дело в том, что Спартак играл в ЛЧ, а Зенит в ЛЕ, а это разный уровень. Второй ляп. "начал собирать команду после ухода 14 игроков" А он не сам их отправил из Зенита.? Дзюба, Новосельцев, Нобоа и др. разве ушли не по воле Манчини.? Передергивать не надо. Наконец спорный тезис о том, что тренерский уровень проявляется в сильной лиге , а в РФПЛ " Карпин и Ганчаренко сильнее Кареры и Манчини" Это глупость. Тренер - он и в Африке тренер. Уровень или есть или нет ( был, но пропал). У Манчини он был , сейчас нет. Кто то, как Семин в 71 год на уровне, а кто-то как Манчини, Газзаев . Романцев и др. и в 55 потерял этот уровень.
Если группа успешных и заслуженных тренеров таких как Эмери,Манчини,Луческу,Билич,Грасия и другие покидали лигу с криками в спину "Физруки"........то может дело не в тренерах а в лиге ???
saha100
saha100 ответил SHMEL
вчера в 21:05
Посмотрим на гончаренко когда газовик их вынесет
saha100
saha100
вчера в 21:04
Спартак не уступит 2 место. Потенциал есть. Было ощущение что если бы захотели то разорвали бы терек. А они не хотели.
saha100
saha100
вчера в 21:03
Спартак специально слил тереку. В прошлом сезоне Спартак слил ростову 0-3 и туле. Незнаю зачем им это нужно.
SHMEL
SHMEL
вчера в 20:54
КАРРЕРАВЕРА
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил mat73
вчера в 20:54
mat73:
А не сам ли господин Измайлов воду мутит против Кареры, а тут из себя красавца строит?
Азамат,за все отвечает тренер,просто многие возвеличили его до небес,на деле он слаб,запомни это .Чемпионство? Да,оно было,но ты знаешь какая цена ему?Никогда и не узнаешь.И еще ,у всех российских игроков Спартака,если не ошибаюсь,один агент.Ты знаешь что это означает?Это означает,что они могут устроить погоду по своему желанию в клубе.
mat73
mat73
вчера в 20:44
А не сам ли господин Измайлов воду мутит против Кареры, а тут из себя красавца строит?
Аденн
Аденн ответил InKarpinWeTrust
вчера в 20:21
InKarpinWeTrust:
И Я ТОЖЕ ПОДДЕРЖИВАЮ КАРРЕРУ! ИЗ ЛЧ ВЫЛЕТЕЛИ! ИЗ ЛЕ С ПОЗОРИЩЕМ ВЫЛЕТЕЛИ!!! КУБОК РОССИИ ПРОФУКАЛИ ПО-ГЛУПОМУ! ЧЕМП ТОЖЕ, СУДЯ ПО ВСЕМУ, ТОЖЕ ПОЗОРНО ПРО.. ИГРАЮТ! КАРРЕРА ФЕНОМЕНАЛЕН! ФИНИШ НА 5-М МЕСТЕ БУДЕТ ЗАКОНОМЕРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ "ВЕЛИКОГО" КЛУБА!
Бры-кры-вры не суетись.
Зенит, вообще в ЛЧ не играл, и из ЛЕ также с позором вылетел.
Из кубка РФ вылетел ещё раньше Спартака.
.
И вероятно займут то самое 5-е место.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил cska plus
вчера в 20:18
Да хоть Вася будет руководить, если её нет то её нет))
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