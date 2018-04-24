Арбитр Лапочкин признал свою ошибку в эпизоде с Витиньо и Гранквистом

Арбитр Сергей Лапочкин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол» признал, что допустил ошибку во время матча ЦСКА - «Краснодар» в эпизоде с защитником «быков» Андреасом Гранквистом и нападающим «армейцев» Витиньо.
«В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому. Я находился в неплохой позиции, но я не увидел, какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку.
Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я».
Хоть просто признал бы ошибку, сказав, что не увидел или не разобрался, а так он ещё больше показал какой он судья!
Скорее всего он просто побоялся показать жёлтую карточку Гранквисту, так как она была бы у него четвёртая по счёту и пропуск матч с Локо! В купе с историей со Смоловым пошли бы разговоры, что Краснодар специально ослабляют в решающих матчах!
Вот пока у нас судьи так думать будут их и будут гнобить как игроки, так и эксперты с болельщиками!
Хоть просто признал бы ошибку, сказав, что не увидел или не разобрался, а так он ещё больше показал какой он судья!
Скорее всего он просто побоялся показать жёлтую карточку Гранквисту, так как она была бы у него четвёртая по счёту и пропуск матч с Локо! В купе с историей со Смоловым пошли бы разговоры, что Краснодар специально ослабляют в решающих матчах!
Вот пока у нас судьи так думать будут их и будут гнобить как игроки, так и эксперты с болельщиками!
На пресс-конференции, посвященной итогам 27-го тура чемпионата России, спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин отметил, что по эпизоду в матче ЦСКА — «Краснодар» (2:1) с участием защитника гостей Андреаса Гранквиста и форварда москвичей Витиньо никаких документов в премьер-лигу не поступало.
Напомним, что швед травмировал бразильца, который смог продолжить встречу только с позязкой на голове.
— Подавал ли ЦСКА жалобу по Гранквисту, который в конце второго тайма матча с «Краснодаром» опасно сыграл против Витиньо?
— Никаких замечаний в протоколе матча не было. Жалобы на качество судейства у нас не подаются, только протесты футбольных клубов. Армейцы вправе обратиться в Контрольно-квалификационную комиссию РФС и прислать в РФПЛ копию письма, чтобы эпизод рассмотрели. И на основании письма эпизод будет рассматриваться на ККК.
На пресс-конференции, посвященной итогам 27-го тура чемпионата России, спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин отметил, что по эпизоду в матче ЦСКА — «Краснодар» (2:1) с участием защитника гостей Андреаса Гранквиста и форварда москвичей Витиньо никаких документов в премьер-лигу не поступало.
Напомним, что швед травмировал бразильца, который смог продолжить встречу только с позязкой на голове.
— Подавал ли ЦСКА жалобу по Гранквисту, который в конце второго тайма матча с «Краснодаром» опасно сыграл против Витиньо?
— Никаких замечаний в протоколе матча не было. Жалобы на качество судейства у нас не подаются, только протесты футбольных клубов. Армейцы вправе обратиться в Контрольно-квалификационную комиссию РФС и прислать в РФПЛ копию письма, чтобы эпизод рассмотрели. И на основании письма эпизод будет рассматриваться на ККК.