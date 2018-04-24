Арбитр Лапочкин признал свою ошибку в эпизоде с Витиньо и Гранквистом

Арбитр Сергей Лапочкин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол» признал, что допустил ошибку во время матча ЦСКА - «Краснодар» в эпизоде с защитником «быков» Андреасом Гранквистом и нападающим «армейцев» Витиньо.

«В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому. Я находился в неплохой позиции, но я не увидел, какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку.

Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я».