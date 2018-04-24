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Арбитр Лапочкин признал свою ошибку в эпизоде с Витиньо и Гранквистом

вчера, 20:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Арбитр Сергей Лапочкин в эфире программы «Свисток» на телеканале «Наш футбол» признал, что допустил ошибку во время матча ЦСКА - «Краснодар» в эпизоде с защитником «быков» Андреасом Гранквистом и нападающим «армейцев» Витиньо.

«В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому. Я находился в неплохой позиции, но я не увидел, какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку.

Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я».

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Все комментарии
форева
форева
сегодня в 01:14
И чё??? Признал! Теперь премию ему дать?)) Чё дальше то , раз подняли волну??? А ничего! У нас вообще, что бы не произошло,крик, шум и тишинааааааааааа, дальше -ничего.
drug01
drug01
вчера в 23:57
Нужны повторы......!
Kerri
Kerri
вчера в 23:39
Хоть признал и то хорошо!
mangoх12
mangoх12
вчера в 23:38
"потому что у шведа не было злого умысла" - полная чушь по его мнению у других кого удаляют был умысел ?? И этот судейка судит в РФПЛ
VIPded
VIPded
вчера в 22:15
Всё правильно. Нефик ослаблять Краснодар перед игрой с Локо! )))
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
вчера в 21:35
Ошибки нужно не совершать.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:25
Что то он нелепицу несёт! Ладно допустим он дал продолжить игру, так как посчитал, что ЦСКА остался с мячом, значит он видел нарушение! Подойдя и посмотрев последствие данного нарушение, а там всё было на лице Витиньо, должен был как минимум показать жёлтую!
Хоть просто признал бы ошибку, сказав, что не увидел или не разобрался, а так он ещё больше показал какой он судья!
Скорее всего он просто побоялся показать жёлтую карточку Гранквисту, так как она была бы у него четвёртая по счёту и пропуск матч с Локо! В купе с историей со Смоловым пошли бы разговоры, что Краснодар специально ослабляют в решающих матчах!
Вот пока у нас судьи так думать будут их и будут гнобить как игроки, так и эксперты с болельщиками!
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:17
Понятно дело, что ошибся, ладно хоть признает. Другое дело, что не желтая, а красная - из правил "за удар ногой в область тела". А тут не то что в лицо шипами, так еще и огромный риск для здоровья, инвалидом сделать можно было. А видел или не видел, умышленно или нет - пострадавшему игроку от этого явно легче не будет. Ладно хоть все хорошо закончилось
Великолепный
Великолепный
вчера в 21:07
Никаких записей по поводу Гранквиста ЦСКА в протокол не вносил

На пресс-конференции, посвященной итогам 27-го тура чемпионата России, спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин отметил, что по эпизоду в матче ЦСКА — «Краснодар» (2:1) с участием защитника гостей Андреаса Гранквиста и форварда москвичей Витиньо никаких документов в премьер-лигу не поступало.

Напомним, что швед травмировал бразильца, который смог продолжить встречу только с позязкой на голове.

— Подавал ли ЦСКА жалобу по Гранквисту, который в конце второго тайма матча с «Краснодаром» опасно сыграл против Витиньо?

— Никаких замечаний в протоколе матча не было. Жалобы на качество судейства у нас не подаются, только протесты футбольных клубов. Армейцы вправе обратиться в Контрольно-квалификационную комиссию РФС и прислать в РФПЛ копию письма, чтобы эпизод рассмотрели. И на основании письма эпизод будет рассматриваться на ККК.
serh62
serh62
вчера в 21:04
опять двойные стандарты....за меньшее нарушение в играх со спартаком, игрока удаляли. достаточно вспомнить кудряшова..
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