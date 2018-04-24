Испанский специалист Хоакин Капаррос может вновь возглавить «Севилью».

62-летний Капаррос работал с 13 клубами по всей Испании, а наиболее он известен как раз по работе в «Севилье» в период с 2000 по 2005 год. Сообщается, что тренер мог вернуться и раньше, но до этого на его кандидатуру накладывал вето спортивный директор Рамон Мончи, летом ушедший в «Рому».

Предполагается, что нынешний рулевой Винченцо Монтелла будет уволен, поскольку он набрал лишь 19 очков в 16 матчах Ла Лиги, а недавно крупно уступил «Барселоне» в финале Кубка Испании (0:5).