«Блэкберн» вернулся в Чемпионшип

«Блэкберн» одержал победу над «Донкастером» со счетом 1:0 в матче 39-го тура первой Лиги Англии. Таким образом, команда гарантировала себе возвращение в Чемпионшип.
Ранее сообщалось, что «Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа.
|Донкастер Роверс0 : 1Блэкберн
|Матч завершен
«Блэкберн» одержал победу над «Донкастером» со счетом 1:0 в матче 39-го тура первой Лиги Англии. Таким образом, команда гарантировала себе возвращение в Чемпионшип.
Ранее сообщалось, что «Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа.
Надеюсь, что обе заслуженные команды сразу закрепятся в первой половине Шипа.
Надеюсь, что обе заслуженные команды сразу закрепятся в первой половине Шипа.