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«Блэкберн» вернулся в Чемпионшип

вчера, 23:58
Донкастер РоверсЛоготип футбольный клуб Донкастер Роверс0 : 1Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкбернМатч завершен

«Блэкберн» одержал победу над «Донкастером» со счетом 1:0 в матче 39-го тура первой Лиги Англии. Таким образом, команда гарантировала себе возвращение в Чемпионшип.

Ранее сообщалось, что «Сандерленд» вылетел из Чемпионшипа.

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Все комментарии
Семьнуль команда
Семьнуль команда
сегодня в 00:27
Путешественник по лигам.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
сегодня в 00:23
Теперь надо постараться вернуться в АПЛ.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 00:07
Уиган тоже вернулся - продолжает туда сюда скакать.
Надеюсь, что обе заслуженные команды сразу закрепятся в первой половине Шипа.
DXTK
DXTK
сегодня в 00:01
за один сезон вернулись, на этот раз надо побороться за выход в АПЛ, Роверс не хватает там.
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