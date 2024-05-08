Между гениальностью и мошенничеством. Жадность портит «Бенфике» репутацию

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вчера, 21:28

Переоцененные футболисты огорчили новые клубы.

Жоау Феликс, «Атлетико» — 127 млн евро

В футболе давно рисуют трансферные суммы с потолка. На каком основании юного атакующего хавбека «Бенфики» Феликса оценили дороже, чем Криштиану Роналду в расцвете сил? Этот повод бросать дротики критики в президентов ФИФА и УЕФА . Именно они допустили такую ситуацию. Нет ограничений и правил, зато есть дикие суммы, которые клубы себе не могут позволить. «Атлетико» в жестком минусе из-за трансфера Феликса, а футболист не хочет выступать за команду Симеоне. Нашли аренду в «Челси», Боэли легко провести и заставить заплатить огромные 11 млн евро за бесполезных полгода. Затем уговорили Хави, приютил португальца.

Эрнандес остается тренером в «Барселоне», Феликса могут обменять на форварда, хотя Жоау пока не вырос в суперзвезду со зрелым подходом и невероятной результативностью. В нем нельзя сейчас разглядеть второго Гризманна, разве что каталонской версии – Антуан тоже не впечатлил «Барселону». Руководство «Бенфики», а некоторых из боссов буквально обвиняли в мошенничестве, провернуло гениальную для продавца сделку. Но переплата за Феликса показывает, что трансферное мастерство порой отдает мошенничеством, обманули Симеоне. За эти деньги могли взять двух шикарных футболистов.

Энцо Фернандес, «Челси» — 121 млн евро

Чемпион мира точно умеет играть в футбол. Но у «Челси» пошли победы, когда Фернандес получил травму. Бродили слухи, что Энцо хочет покинуть команду, которая не попадет в Лигу чемпионов. Сам аргентинец давал фанатам сигналы на поле, что уважает герб «Челси». Но это не равно сочетаемости хавбека и команды. Когда Почеттино после травмы Фернандеса начал смещать в центр Кукурелью, то ход в стиле Зинченко из «Арсенала» сработал и помог «Челси». Разумеется, Фернандес не равен Феликсу по нестабильности, Энцо настоящий боец. Но «Челси» заплатил 121 млн евро за парня, который может не заиграть в Лондоне. А поскольку проблемы также у Кайседо, то ситуация сложная. Любой тренер выберет связку Фелипе и Энцо, ведь они молодые и талантливые ребята.

С другой стороны, обижается Галлахер – этому хавбеку нет места, если аргентинец здоров. Также непонятна судьба тренера Почеттино. Его шансы остаться растут с победами, но развязка сезона не должна запутать публику. У лондонцев хватало проблем во всех линиях и фазах игры. Фернандес должен работать намного лучше. Но даже если наберет форму после выхода из лазарета, то факт переплаты не отменит. «Бенфика» пригласила аргентинца за 44 миллиона евро, а через полгода продали в три раза дороже.

Дарвин Нуньес, «Ливерпуль» — 85 млн евро

У Нуньеса конфликт в «Ливерпуле», ведь удалил все упоминания клуба со своей страницы, что нарушает для начала спонсорские контракты. Это демарш, как и публикация фотографии с Араухо из «Барселоны». Форвард «красных» намекает на переезд в Испанию, откуда родом его подруга и мать ребенка. Нуньес заслужил противоречивую репутацию в АПЛ , ведь ему проще забить симпатичный мяч сложным перебросом голкипера, чем попасть в пустой угол с метра. Команда поддерживает игрока. Клопп в прошлом году запретил отдавать Нуньеса в «Челси». Но теперь Юрген разочаровался в концентрации уругвайца.

Форвард из «Бенфики» точно не играет на 85 млн евро, его выступления заставляют сомневаться в правильности выбора. «Ливерпуль» надеялся найти нового Луиса Суареса, но цена Нуньеса в Англии не выросла, могут потерять часть денег. Также теряют титулы. Дарвин не уничтожил «Аталанту» в Лиге Европы, не помог выйти в финал Кубка Англии, где МЮ сыграет против Гвардиолы. Также промахи форварда дорого обходятся в чемпионате, где «Арсенал» и «Манчестер Сити» теперь ближе к титулу, чем «Ливерпуль». Дарвин мог превратить прощание Клоппа с клубом в сказку о трофеях, но не хватило опыта и класса в завершающей фазе атаки.

Гонсалу Рамуш, ПСЖ – 65 млн евро

Вышел в основе на ответный полуфинал против «Боруссии» из Дортмунда и вчистую проиграл Хуммельсу и его напарникам. Если у Мбаппе три попадания в створ ворот, то португальский центральный форвард ПСЖ сыграл в стиле Дембеле, остался без метких попыток. Сложно пройти команду, за которую играет даже каркас ворот, если нет «девятки». «Бенфика» убедила парижан, что Гонсалу подходит по уровню мастерства, но по ходу этого сезона во французской прессе появлялись слухи о недовольстве Луиса Энрике именно классом Рамуша.

Возможно, просто не подходит для работы на таком высоком уровне, не годится для финалов Лиги чемпионов. А поскольку ПСЖ также ошибся с подписанием Коло Муани за 95 млн евро из «Айнтрахта», то получили двойной удар по атаке, которая за последние годы потеряла Неймара и Месси. А также не заставила Мбаппе выкладываться. Рамуш подставил команду, у португальского нападающего голы только в чемпионате Франции. Летом Луис Энрике попросит подписать сильного форварда, а судьбу Гонсалу решат после оценок дебита и кредита. У ПСЖ нет права копить долги без оглядки на расходы. Футболисты из «Бенфики» всё чаще не могут раскрыться в новых клубах.

Рядом есть удачные для покупателей сделки

Раньше было иначе. Голкипер Эдерсон и защитник Диаш до нового финала на «Уэмбли» являются действующими победителями Лиги чемпионов из «Манчестер Сити». Вот только на каждый удачный пример найдется более дорогой и невыгодный для нового клуба новичок из «Бенфики». Линделеф не стал великим защитником в составе «Манчестер Юнайтед». У Ренату Санчеша не получилось закрепиться в «Баварии» и стать частью чемпионской команды на много лет.

Свежие дорогие сделки озадачивают, в каждом случае переплата была очевидной, а сумма трансфера создала лишнее давление на игроков. Феликс, Энцо, Дарвин и Рамуш могут разочаровать нынешние клубы. Из-за этого покупатели сомневаются в новых героях «орлов». Защитник Антонио Силва и хавбек Жоау Невеш в силу юного возраста давно на радарах больших клубов, но за них не спешат переплачивать. Гранды из элитных лиг научены чужих горьким опытом.