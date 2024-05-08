«Кёльн» – «Унион»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

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вчера, 20:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Кёльн» – «Унион», который состоится 11 мая 2024 года

«Кёльн»

«Козлы» на данный момент в турнирной таблице Бундеслиги занимают предпоследнее место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Красно-белых», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. 28 апреля со счётом 1:1 вничью сыграли «Козлы» с «Карнавальниками» из Майнца.

На прошлых выходных «Кёльн» раскатал дома нулевую ничью с «Фрайбургом».

«Унион»

«Железный союз» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии находится на пятнадцатой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Униона» за последнее время. В рамках матча 31-го тура Бундеслиги «Железные» в гостях разошлись миром с «Жеребятами» из Мёнхенгладбаха (0:0).

5 мая со счётом 3:4 «Унион» дома потерпел поражение от «Бохума».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кёльн» – 2.85

Ничья – 3.35

Победит «Унион» – 2.55

Победит «Унион» с форой -1.5 гола – 3.80

Тотал голов больше 2.5 – 1.91

Тотал голов меньше 2.5 – 1.89

Статистика

В четырёх футбольных поединках из пяти крайних «Унион» проиграл

За такой же период «Козлы» уступили своим соперникам в двух встречах

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Кёльна» с коэффициентом 2.85. Если «Козлы» не проиграли дома «Фрайбургу», то и с «Железными» в будущей встрече справятся. Очки «Красно-белым» очень нужны в оставшихся двух турах, если они не хотят провести следующий сезон во Второй Бундеслиге.