Стали известны подробности нового контракта Лаутаро Мартинеса с «Интером»

Нападающий Лаутаро Мартинес близок к продлению договора с «Интером».
Сообщается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, необходимые документы будут подписаны до 20 июня (старт Кубка Америки).
Контракт будет рассчитан до лета 2029 года, зарплата игрока составит 9 миллионов евро в год. Отступные не предусмотрены, аргентинец не планирует уходить из команды.
На фоне СериАла очень хорош, забивает, чего не сказать об играх на международной арене в ЛЧ, игр много, но голов мало.
На фоне СериАла очень хорош, забивает, чего не сказать об играх на международной арене в ЛЧ, игр много, но голов мало.