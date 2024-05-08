Стали известны подробности нового контракта Лаутаро Мартинеса с «Интером»

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вчера, 20:25

Нападающий близок к продлению договора с «Интером».

Сообщается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, необходимые документы будут подписаны до 20 июня (старт Кубка Америки).

Контракт будет рассчитан до лета 2029 года, зарплата игрока составит 9 миллионов евро в год. Отступные не предусмотрены, аргентинец не планирует уходить из команды.