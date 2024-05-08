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Стали известны подробности нового контракта Лаутаро Мартинеса с «Интером»

вчера, 20:25

Нападающий Лаутаро Мартинес близок к продлению договора с «Интером».

Сообщается, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, необходимые документы будут подписаны до 20 июня (старт Кубка Америки).

Контракт будет рассчитан до лета 2029 года, зарплата игрока составит 9 миллионов евро в год. Отступные не предусмотрены, аргентинец не планирует уходить из команды.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:29
Из такой команды кто захочет уйти,только слабоумный!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:02
За ним и очереди особо нет насколько я понимаю, да и ЗП эту легко бы перебили.
На фоне СериАла очень хорош, забивает, чего не сказать об играх на международной арене в ЛЧ, игр много, но голов мало.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:45
Самое главное что остаётся в клубе, а остальное всё нюансы.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:45
легенда Интера.
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