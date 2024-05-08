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«Родина» переиграла «Аланию» в матче Первой лиги

вчера, 18:59
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 2Логотип футбольный клуб Родина (Москва)РодинаМатч завершен

«Алания» уступила «Родине» в 24-м туре Первой лиги (1:2).

Ислам Машуков вывел хозяев поля вперед на 27-й минуте, Артем Сокол на 45+1-й сравнял счет, а на 53-й Астемир Гордюшенко забил победный гол.

После этой игры «Алания» идет на 8-м месте (42 балла), «Родина» занимает 4-ю строчку (49 пунктов).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 21:07
Игорь, Привет!!!
Дружище, а чему ты удивляешься? Ты забыл, кто ГТ твоей команды? Я напомню- человек призывавший душить футболистов. За такие вещи надо наказывать, по всей строгости закона, потому что сказано это было на полном серьезе. Но вместо этого, он убивает Аланию, как ни в чём не бывало.

Алания, наверняка хочет в ПЛ, но тренер не хочет. У него- другие наклонности...
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:49
Волевая победа! "Родина" может ещё зацепиться за зону стыковых матчей.
z28vy25hsnqp
z28vy25hsnqp
вчера в 20:32
Алания уже играет в поддавки.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:02
Мне нравится такой расклад. Сезон можно заканчивать...
u2ckn8tu9486
u2ckn8tu9486
вчера в 19:56
Родине надо двигаться на верх
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:26
Алания совсем не хочет в рпл !
Гость
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