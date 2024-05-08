«Родина» переиграла «Аланию» в матче Первой лиги

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вчера, 18:59

«Алания» уступила «Родине» в 24-м туре Первой лиги (1:2).

Ислам Машуков вывел хозяев поля вперед на 27-й минуте, Артем Сокол на 45+1-й сравнял счет, а на 53-й Астемир Гордюшенко забил победный гол.

После этой игры «Алания» идет на 8-м месте (42 балла), «Родина» занимает 4-ю строчку (49 пунктов).