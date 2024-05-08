«Родина» переиграла «Аланию» в матче Первой лиги

«Алания» уступила «Родине» в 24-м туре Первой лиги (1:2).
Ислам Машуков вывел хозяев поля вперед на 27-й минуте, Артем Сокол на 45+1-й сравнял счет, а на 53-й Астемир Гордюшенко забил победный гол.
После этой игры «Алания» идет на 8-м месте (42 балла), «Родина» занимает 4-ю строчку (49 пунктов).
Дружище, а чему ты удивляешься? Ты забыл, кто ГТ твоей команды? Я напомню- человек призывавший душить футболистов. За такие вещи надо наказывать, по всей строгости закона, потому что сказано это было на полном серьезе. Но вместо этого, он убивает Аланию, как ни в чём не бывало.
Алания, наверняка хочет в ПЛ, но тренер не хочет. У него- другие наклонности...
Дружище, а чему ты удивляешься? Ты забыл, кто ГТ твоей команды? Я напомню- человек призывавший душить футболистов. За такие вещи надо наказывать, по всей строгости закона, потому что сказано это было на полном серьезе. Но вместо этого, он убивает Аланию, как ни в чём не бывало.
Алания, наверняка хочет в ПЛ, но тренер не хочет. У него- другие наклонности...