«РБ Лейпциг» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

1715192649

вчера, 21:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Вердер», который состоится 11 мая 2024 года

«РБ Лейпциг»

«Красные быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Красных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Музыкантами» из Бремена. С разницей в три гола «РБ Лейпциг» дома выиграл у «Дортмундцев» (4:1).

3 мая на выезде ничью раскатали «Красные быки» с «Хоффенхаймом» (1:1).

«Вердер»

«Бременцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зелёно-белых» за последнее время. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками с участием «Вердера» за последнее время. Поразив три раза ворота соперника, «Музыканты» на выезде взяли верх над «Аугсбургом».

На прошлых выходных «Зелёно-белые» дома раскатали ничью с «Жеребятами» из Мёнхенгладбаха (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 1.30

Ничья – 6.60

Победит «Вердер» – 8.20

Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 1.72

Тотал голов больше 3.5 – 1.72

Тотал голов меньше 3.5 – 2.08

Статистика

Четыре победы одержали «Красные быки» в пяти крайних матчах

В двух футбольных поединках за аналогичный период «Музыканты» выиграли своих оппонентов

Три очные встречи команд из пяти последних завершились в основное время вничью.

Прогноз

С коэффициентом 1.72 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола за игру. На своём поле с разницей в пару мячей «Красные быки» возьмут верх над бременскими «Музыкантами» в предстоящем футбольном поединке.