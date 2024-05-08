«РБ Лейпциг» – «Вердер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (11.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 33-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «РБ Лейпциг» – «Вердер», который состоится 11 мая 2024 года
«РБ Лейпциг»
«Красные быки» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Германии находятся на четвёртой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Красных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «Музыкантами» из Бремена. С разницей в три гола «РБ Лейпциг» дома выиграл у «Дортмундцев» (4:1).
3 мая на выезде ничью раскатали «Красные быки» с «Хоффенхаймом» (1:1).
«Вердер»
«Бременцы» на сегодняшний день в турнирной таблице Бундеслиги занимают одиннадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков с участием «Зелёно-белых» за последнее время. Ознакомимся с несколькими футбольными поединками с участием «Вердера» за последнее время. Поразив три раза ворота соперника, «Музыканты» на выезде взяли верх над «Аугсбургом».
На прошлых выходных «Зелёно-белые» дома раскатали ничью с «Жеребятами» из Мёнхенгладбаха (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 1.30
- Ничья – 6.60
- Победит «Вердер» – 8.20
- Победит «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола – 1.72
- Тотал голов больше 3.5 – 1.72
- Тотал голов меньше 3.5 – 2.08
Статистика
- Четыре победы одержали «Красные быки» в пяти крайних матчах
- В двух футбольных поединках за аналогичный период «Музыканты» выиграли своих оппонентов
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились в основное время вничью.
Прогноз
С коэффициентом 1.72 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «РБ Лейпциг» с форой -1.5 гола за игру. На своём поле с разницей в пару мячей «Красные быки» возьмут верх над бременскими «Музыкантами» в предстоящем футбольном поединке.