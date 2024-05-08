Моуриньо: «Возможно, некоторые тренеры мудрее меня»

Экс-тренер «Ромы» рассказал о самом сложном еврокубковом пути в финал в своей карьере.

Сложнее всего мне было выйти в два финала с «Ромой» (Лиги конференций в сезоне 2021/22 и Лиги Европы в сезоне 2022/23 – прим. ред.). Возможно, [выйти в финал] Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» [в сезоне 2016/17] тоже было невероятно трудно, поскольку, когда я пришел, обе эти команды находились в крайне непростом положении.

Возможно, некоторые тренеры мудрее и умнее меня, ибо выбирают подходящее место работы с идеальными условиями для достижения успеха. Я всегда должен трудиться, чтобы понимать, что я что-то делаю и кому-то полезен.

Люблю вызовы, даже если порой они несправедливы, потому что нельзя ожидать, что я возьму трофеи, если моя команда не самая сильная на поле.