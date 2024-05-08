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Моуриньо: «Возможно, некоторые тренеры мудрее меня»

вчера, 20:42

Экс-тренер «Ромы» Жозе Моуриньо рассказал о самом сложном еврокубковом пути в финал в своей карьере.

Сложнее всего мне было выйти в два финала с «Ромой» (Лиги конференций в сезоне 2021/22 и Лиги Европы в сезоне 2022/23 – прим. ред.). Возможно, [выйти в финал] Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» [в сезоне 2016/17] тоже было невероятно трудно, поскольку, когда я пришел, обе эти команды находились в крайне непростом положении.

Возможно, некоторые тренеры мудрее и умнее меня, ибо выбирают подходящее место работы с идеальными условиями для достижения успеха. Я всегда должен трудиться, чтобы понимать, что я что-то делаю и кому-то полезен.

Люблю вызовы, даже если порой они несправедливы, потому что нельзя ожидать, что я возьму трофеи, если моя команда не самая сильная на поле.

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Все комментарии
happy 50
happy 50
сегодня в 02:25
И правда мало тренеров могут повторить достижения Моуриньо в 26 выигранных турниров.Он побеждал с такими командами,с какими не побеждают .Порту и Рома в пример.Да и Интер был суперклубом только при нем.А ЛЕ с унылым МЮ- тоже последний успех манкунианцев.С каждым разом он получает вызов все серьезней и серьезней.Завтра Рома вылетит в полуфинале.Да и в чемпионате они скатились на привычную шестую строчку.Так что дело не в строптивом португальце.Он гениальный тренер,потому и выпендривается,потому что не каждый способен повторить его подвиги.Сидя на диване,или кирпичи таская на стройке,очень легко критиковать успешного человека.Только головой работать гораздо сложнее,чем руками.Не мы эти кубки выигрывали,диванные эксперты,а именно он!Человек уже в начале седьмого десятки и все плохие качества характера выходят наружу.Народ стал образованный по вопросам психологии.Потому у абьюзивного португальца возникают проблемы не по спортивным причинам
vcd6hcr4jzdu
vcd6hcr4jzdu
вчера в 22:31
Жозе перестал быть Особенным, после ухода из Челси
drug01
drug01
вчера в 22:01
Выводы он делает верные. Ведь в его активе работы есть хорошие результаты..
adekvat
adekvat
вчера в 21:53
Напомнил о себе, лучше сильнее, ПСЖ лучше или сильнее, пусть воэьмут Маура, что он потом запоет.
Константин Каплий
Константин Каплий
вчера в 21:50
А ведь он прав, КПД у него намного повыше будет, чем у многих элитных тренером, возьмем например Гвардиолу с его мощнейшим Сити и увидим, что попыток у него уйма в еврокубках, а результат не такой впечатляющий как у Моуриньо
pomor45
pomor45
вчера в 21:01
Возможно есть тренеры мудрее Моуриньо, но нахальнее нет.
Гость
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