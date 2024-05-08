На аукцион выставили салфетку с первым контрактом Месси и «Барселоны»

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вчера, 19:24

Салфетка, на которой аргентинский нападающий подписал свой первый контракт с «Барселоной», выставлена на аукцион.

Данный договор был подписан 14 мая 2000 года, стоимость лота составляет 220 тысяч фунтов.

Салфетку выставили на лондонском аукционе Bonhams, торги продлятся до 17 мая.