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На аукцион выставили салфетку с первым контрактом Месси и «Барселоны»

вчера, 19:24

Салфетка, на которой аргентинский нападающий Лионель Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной», выставлена на аукцион.

Данный договор был подписан 14 мая 2000 года, стоимость лота составляет 220 тысяч фунтов.

Салфетку выставили на лондонском аукционе Bonhams, торги продлятся до 17 мая.

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Все комментарии
AgamagA_______
AgamagA_______
сегодня в 01:11
Месси страшный сон для всех мадридистов
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:38
Пора Авейру выставлять шарфы Хиляля.. У него их много.. По рублю сойдёт.. 🤭😂
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:56
Соплежуй
adekvat
adekvat ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 23:05
Подпись и сам контракт кетчупом сделан, контракт повар Барсы составлял.
adekvat
adekvat ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 22:59
Дзюба скоро выставит целый рулон со всеми его контрактами.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 22:18
Если без черкашей, то можно брать
Futurista
Futurista
вчера в 22:16
Есть такой известный советский фильм "Первая перчатка"....
Про Месси видимо будет фильм "Первая салфетка"...
Интерес
Интерес
вчера в 22:00
ПЕрвая пелёнка дороже.
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:29, ред.
Ты сегодня на какой трибуне? Я на лавке- рядом с Тухелем. Ты меня узнаешь- второй справа. Ну что, Дружище- понеслась!!!!!!! Удачи, нашим командам!!!!!!! Одно, знаю точно- победитель этой пары- победитель ЛЧ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Удачи нам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:20
...так никаких обсуждений, вдыхаем пропитанный футболом лиговский воздух, мне кажется должен быть драматический сюжет
у нашей игры, но выводы первые после 45-минут...!
Capral
Capral ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 21:13
Давно распродали. Сейчас новый рулон раскручивают...)))
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:12, ред.
Спасибо за поддержку, Дружище!!! Ты знаешь, о чем я...
Что касаемо салфетки, то, во-первых, я не понимаю, как можно, еще при жизни человека, пусть, даже такого знаменитого, распродавать его вещи? И вообще, еще немного, и его культ личности превзойдет Сталина и Брежнева- вместе взятых...
shur
shur ответ rmrmrml (раскрыть)
вчера в 20:45
...Хала Мадрид!!!
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 20:33
а туалетную бумагу из клубного туалета еще не продают?:)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:08
Стоимость серьёзная , если вдруг не уйдёт "с молотка", то можно попробовать продавать фрагментами...)))
shur
shur ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:08
...теперь вам можно и про салфетки, а у нас Бавария на носу!!!
shur
shur
вчера в 20:04
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 19:45
    Самая дорогая салфетка в мире.
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