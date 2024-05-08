На аукцион выставили салфетку с первым контрактом Месси и «Барселоны»

Салфетка, на которой аргентинский нападающий Лионель Месси подписал свой первый контракт с «Барселоной», выставлена на аукцион.
Данный договор был подписан 14 мая 2000 года, стоимость лота составляет 220 тысяч фунтов.
Салфетку выставили на лондонском аукционе Bonhams, торги продлятся до 17 мая.
Про Месси видимо будет фильм "Первая салфетка"...
Про Месси видимо будет фильм "Первая салфетка"...
Удачи нам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Удачи нам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у нашей игры, но выводы первые после 45-минут...!
у нашей игры, но выводы первые после 45-минут...!
Что касаемо салфетки, то, во-первых, я не понимаю, как можно, еще при жизни человека, пусть, даже такого знаменитого, распродавать его вещи? И вообще, еще немного, и его культ личности превзойдет Сталина и Брежнева- вместе взятых...
Что касаемо салфетки, то, во-первых, я не понимаю, как можно, еще при жизни человека, пусть, даже такого знаменитого, распродавать его вещи? И вообще, еще немного, и его культ личности превзойдет Сталина и Брежнева- вместе взятых...
туалетная, подтеральная! Да и откуда столько злости, чел ты смотрю
новый ,а осведомлен на все сто или скрываешься под новым ником,
скорей всего....!!!
туалетная, подтеральная! Да и откуда столько злости, чел ты смотрю
новый ,а осведомлен на все сто или скрываешься под новым ником,
скорей всего....!!!