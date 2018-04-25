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Веденеев: «Удручает фантастическая безалаберность „Зенита“ в обороне»

сегодня, 00:55
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)3 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал игру питерского клуба в последнем матче с тульским «Арсеналом» (3:3).

«Мотивация Дзюбы сыграла существенную роль — Артем всегда максимально настраивается на такие матчи, особенно с подобным окрасом. Его злость на клуб и тренера, которые отказались от него, понятна. Другое дело, что на одном этом всё время играть невозможно. И есть вопросы, почему Дзюба не выходит так на каждый матч. За „Зенит“ в первой половине сезона он ни разу не играл с таким рвением.

А в Туле ему помогла еще и фантастическая безалаберность обороны петербургского клуба, устроившей „проходной двор“ в своей штрафной в конце матча. Это удручает гораздо больше, чем гол Артема. Неясно, что с этим можно сделать до конца сезона, по итогам которого с очень высокой вероятностью „Зенит“ снова останется без Лиги чемпионов».

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Юррыч
Юррыч
сегодня в 01:04
Веденеев играл не лучше.
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