Веденеев: «Удручает фантастическая безалаберность „Зенита“ в обороне»

Бывший полузащитник «Зенита» Сергей Веденеев прокомментировал игру питерского клуба в последнем матче с тульским «Арсеналом» (3:3).

«Мотивация Дзюбы сыграла существенную роль — Артем всегда максимально настраивается на такие матчи, особенно с подобным окрасом. Его злость на клуб и тренера, которые отказались от него, понятна. Другое дело, что на одном этом всё время играть невозможно. И есть вопросы, почему Дзюба не выходит так на каждый матч. За „Зенит“ в первой половине сезона он ни разу не играл с таким рвением.

А в Туле ему помогла еще и фантастическая безалаберность обороны петербургского клуба, устроившей „проходной двор“ в своей штрафной в конце матча. Это удручает гораздо больше, чем гол Артема. Неясно, что с этим можно сделать до конца сезона, по итогам которого с очень высокой вероятностью „Зенит“ снова останется без Лиги чемпионов».