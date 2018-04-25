Роббен: «„Бавария“ не должна повторять прошлогодних ошибок»

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен перед первым домашним матчем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов вспомнил прошлогоднее противостояние со «сливочными» в 1/4 финала ЛЧ. Тогда первая игра в Германии завершилась поражением мюнхенцев со счётом 1:2. По итогам двух поединков дальше прошёл клуб из Мадрида.

«У „Баварии“ богатый опыт противостояния с „Реалом“. Теперь мы к нему готовы, и теперь мы в хорошей форме. Остаётся только доказать это в грядущем матче. Мы играем дома перед своими болельщиками, и это будет хороший матч.

Самая большая наша ошибка в прошлом году заключалась прежде всего в том, что мы плохо выступили в домашнем матче, мы нервничали на поле. Такого не должно повториться сегодня».