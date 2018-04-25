  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Лига Чемпионов
  • Франция. Лига 1
  • Англия. Чемпионшип
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Норвегия. Высшая лига
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Япония. J-Лига 1
Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 5:2 Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома1.54.756.7
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал2.053.93.55
Россия. 2-й дивизион. Центр 2017/2018, 17 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сатурн (Раменское)Сатурн -:- Логотип футбольный клуб Металлург Лп (Липецк)Металлург Лп---

Роббен: «„Бавария“ не должна повторять прошлогодних ошибок»

сегодня, 06:54
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал21:45 Не начался

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен перед первым домашним матчем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов вспомнил прошлогоднее противостояние со «сливочными» в 1/4 финала ЛЧ. Тогда первая игра в Германии завершилась поражением мюнхенцев со счётом 1:2. По итогам двух поединков дальше прошёл клуб из Мадрида.

«У „Баварии“ богатый опыт противостояния с „Реалом“. Теперь мы к нему готовы, и теперь мы в хорошей форме. Остаётся только доказать это в грядущем матче. Мы играем дома перед своими болельщиками, и это будет хороший матч.

Самая большая наша ошибка в прошлом году заключалась прежде всего в том, что мы плохо выступили в домашнем матче, мы нервничали на поле. Такого не должно повториться сегодня».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хуммельс: «В последние годы стиль игры Роналду изменился»
Сегодня, 09:32 3
Вейналдум: «Салах делает результат в ключевые моменты игры»
Сегодня, 07:54 5
Риисе: «„Рома“ просто не смогла справиться со столь быстрым „Ливерпулем“»
Сегодня, 07:34 4
Мюллер: «„Бавария“ должна хотеть забить „Реалу“»
Сегодня, 06:36 7
Ди Франческо: «Кто не верит в камбэк „Ромы“, может оставаться дома»
Сегодня, 06:09 22
Модрич: «Не люблю сравнивать Роналду и Месси. Они оба великие футболисты»
Сегодня, 05:42 13
Обсудить
Все комментарии
Palex
Palex ответил Kavaro
сегодня в 10:34
Самому то не смешно?
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил Kavaro
сегодня в 10:24
Kavaro:
Роббен: ‘’ Бавария не должна повторять прошлогдних ошибок, нужно стараться побольше симулировать, как показал прошлогодий опыт, два левейших пенальти и гол из офсайда, недостаточно чтобы пройти такой клуб как Реал’’.
Как говориться про корову: Чья бы мычала ))))
Kavaro
Kavaro
сегодня в 09:47
Роббен: ‘’ Бавария не должна повторять прошлогдних ошибок, нужно стараться побольше симулировать, как показал прошлогодий опыт, два левейших пенальти и гол из офсайда, недостаточно чтобы пройти такой клуб как Реал’’.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 09:12
Будем наблюдать за матчем .
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 08:28
Нервничать будут обе команды и это нормально. Другое дело,не нужно паниковать. Реал в этом плане стрессоустойчивей. Да и ответная игра в Мадриде,будет на пользу сказываться в игре.
Аксинья
Аксинья
сегодня в 07:04
Самая большая ошибка ваших прошлогодних встреч была в том что ставка Реала перебила вашу ставку...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100