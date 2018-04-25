«Челси» хочет сохранить Морату и Бакайоко

Игроки «Челси» Альваро Мората и Тьему Бакайоко проводят не очень успешный сезон в лондонском клубе, но руководство «синих» всё равно намерено сохранить обоих футболистов, если те сами не выразят желание этим летом покинуть команду. Мората и Бакайоко присоединились к «Челси» только летом прошлого года, и руководство клуба готово дать им ещё один шанс проявить себя.

Если футболисты захотят остаться в команде, «Челси» откажется от любых предложений по игрокам, утверждает источник.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в возвращении Мораты, а «Монако» хочет вернуть Бакайоко.