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«Челси» хочет сохранить Морату и Бакайоко

сегодня, 07:18

Игроки «Челси» Альваро Мората и Тьему Бакайоко проводят не очень успешный сезон в лондонском клубе, но руководство «синих» всё равно намерено сохранить обоих футболистов, если те сами не выразят желание этим летом покинуть команду. Мората и Бакайоко присоединились к «Челси» только летом прошлого года, и руководство клуба готово дать им ещё один шанс проявить себя.

Если футболисты захотят остаться в команде, «Челси» откажется от любых предложений по игрокам, утверждает источник.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» заинтересован в возвращении Мораты, а «Монако» хочет вернуть Бакайоко.

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Все комментарии
dimagas1
dimagas1
сегодня в 10:13
Так или иначе решать тренеру,скорее всего с 3-4-3 не будет.Так что продажа будет ну и усилять есть что.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 10:06
Я думаю Мората и Бакайоко останутся в Челси
dzvinka
dzvinka
сегодня в 09:30
спрашивать надо нового тренера, если будет новый.
VIPded
VIPded
сегодня в 08:25
Ну если замены получше не будет, то и эти пригодятся... Но главный вопрос - с тренером...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 08:07
Ошибкой было их покупать, так же ошибкой будет оставлять
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