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Московский парк «Зарядье» организует экскурсии для туристов во время ЧМ-2018

сегодня, 13:15

Директор московского парка «Зарядье» Павел Трехлеб заявил, что парк готовит экскурсионную программу для туристов, которые приедут в столицу в дни проведения чемпионата мира по футболу.

«В парке „Зарядье“ со дня открытия запущены экскурсионные программы. Мы организуем экскурсии, в том числе, на иностранных языках. Мы ждем наших гостей на чемпионат, и, скорее всего, для них мы сделаем дополнительную экскурсионную программу», - отметил Трехлеб.

Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года во время празднования 870-летия Москвы, свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября.

Ранее сообщалось, что Ростуризм ожидает 1,5 млн туристов на ЧМ-2018.

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4RT
4RT
сегодня в 15:55
Там смотреть нечего
drug01
drug01
сегодня в 14:35
Это хорошая программа!!!!
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