Московский парк «Зарядье» организует экскурсии для туристов во время ЧМ-2018

Директор московского парка «Зарядье» Павел Трехлеб заявил, что парк готовит экскурсионную программу для туристов, которые приедут в столицу в дни проведения чемпионата мира по футболу.



«В парке „Зарядье“ со дня открытия запущены экскурсионные программы. Мы организуем экскурсии, в том числе, на иностранных языках. Мы ждем наших гостей на чемпионат, и, скорее всего, для них мы сделаем дополнительную экскурсионную программу», - отметил Трехлеб.



Парк «Зарядье» открылся 9 сентября 2017 года во время празднования 870-летия Москвы, свободным доступ для посетителей в него стал с 11 сентября.



Ранее сообщалось, что Ростуризм ожидает 1,5 млн туристов на ЧМ-2018.