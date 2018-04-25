Колобков: «Сборная России может выиграть у любой команды»

Министр спорта России Павел Колобков оценил шансы национальной команды на чемпионате мира.

Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня на московском стадионе «Лужники»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

«Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах. Египетская команда вообще, наверное, самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть.

В 1/8 финала у нас будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды».