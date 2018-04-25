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Колобков: «Сборная России может выиграть у любой команды»

вчера, 20:53

Министр спорта России Павел Колобков оценил шансы национальной команды на чемпионате мира.

Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня на московском стадионе «Лужники»), Египта (19 июня в Санкт-Петербурге) и Уругвая (25 июня в Самаре).

«Группа у нас неплохая, можно рассчитывать на удачное выступление на этой стадии. Хотя придется сложно, смотрел вчера, как играет Салах. Египетская команда вообще, наверное, самая сильная на своем континенте на данный момент, но все-таки думаю, что у нас тоже неплохая команда и все шансы на выход из группы есть.

В 1/8 финала у нас будет игра либо со сборной Португалии, либо со сборной Испании, а это лидеры мирового футбола, в которых играют звезды. Но важно правильно подготовиться к конкретной встрече, тогда выиграть можно у любой команды».

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Все комментарии
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 23:56
Кто-нибудь научите сборную Гибралтара правильно готовиться к матчам, а то они бедные не знают, что могут чемпионами мира стать!
Смольчик
Смольчик
вчера в 23:56
Спартачей погнать - может быть, и выиграет.
Kerri
Kerri
вчера в 23:08
Ну не у любой, а примерно у одной третей и разумеется из тех кого не будет на ЧМ 18.
LAISMEN
LAISMEN ответил Truly
вчера в 22:43
Truly:
Футбол с фехтованием спутал, видимо...
ПОЖАЛУЙ С "ЛЕГИНЬКОЙ АТЛЕТИКОЙ".......
VIPded
VIPded
вчера в 22:26
Дабл Ять... (англо-славянский суржик...)
NEADEKVAT
NEADEKVAT
вчера в 22:24
Полные неадекваты и коррупционеры, может и хорошо что смачно обделаются.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:24
Колобков: «Сборная России может выиграть у любой команды»

По какому виду спорта?)
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:24
пукнул парень как мутко ....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:20
Пустые заявления, ничем не обоснованные
Юррыч
Юррыч
вчера в 22:09
с тренером-спартачом только последние в группе и спартаковский позор.
mortid
mortid
вчера в 22:04
Да, можно выиграть у любой команды, в FIFA 18 :D
Truly
Truly
вчера в 22:02
Футбол с фехтованием спутал, видимо...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 21:57
Одно очко и четвёртое место в группе.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 21:54
эта формулировка подходит и к обратной стороне : проиграть может любой ))
EAGuar As
EAGuar As
вчера в 21:45
Да и проиграть любой тоже .
Evgeny Moreman
Evgeny Moreman
вчера в 21:44
Как были у России 200 лет назад две проблемы ,дураки и плохие дороги ,так и сейчас ,эти проблемы никуда не ушли .Колобков кого хочет убедить?Сам себя или болельщиков?
Василий Иванович
Василий Иванович
вчера в 21:39
В России почти все чиновники чушь несут.Колобок не исключение.Дятел.
Морозовский
Морозовский
вчера в 21:33
Дурак думками богатеет.
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 21:32
"Дядя проснись, мы в России"
Сантус
Сантус
вчера в 21:31
Может сменить Саламыча на Колобкова пока не поздно?Он явно знает про сборную больше.)
cska plus
cska plus
вчера в 21:27
Да вроде сегодня не праздник какой-то и даже не пятница, где он бухнул.
loko7
loko7
вчера в 21:25
Про кого он вообще рассказывал?
shur
shur
вчера в 21:25
...колобок,колобок.........Мы тебя съедим!!!!!!!!!!!
Шеф спартака
Шеф спартака
вчера в 21:24
Пока в сборной есть спартачи, мы будем только проигрывать любой команде.
FRZZ
FRZZ
вчера в 21:16
С луны свалился, что ли этот Павел Колобков???
LOpp
LOpp
вчера в 21:14
Лишь бы ляпнуть.
fanatcska94
fanatcska94
вчера в 21:10
эти калеки вряд ли из группы выйдут, а министр спорта уже думает, с кем наши в плей-офф играть будут.
откуда такие только берутся.
dargo
dargo
вчера в 21:02
ты ничего не перепутал?
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 21:00
Да ну? Сборная Катар категорически не согласна))))
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