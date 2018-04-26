Хайнкес: «Никогда не видел у „Баварии“ столько голевых моментов в полуфинале ЛЧ»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал поражение своей команды от «Реала» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«У нас было так много шансов, это даже странно. Я никогда не видел у „Баварии“ столько голевых моментов в полуфинале Лиги чемпионов, особенно в матче с таким серьезным соперником, как „Реал“. Мы не преуспели в реализации и подарили „Мадриду“ его голы.

Мы постараемся сделать всё, чтобы исправить этот результат через неделю. Это наш долг. Полуфинал состоит из двух встреч, так что посмотрим на итог двухраундового противостояния».