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Хайнкес: «Никогда не видел у „Баварии“ столько голевых моментов в полуфинале ЛЧ»

сегодня, 00:44
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал поражение своей команды от «Реала» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

«У нас было так много шансов, это даже странно. Я никогда не видел у „Баварии“ столько голевых моментов в полуфинале Лиги чемпионов, особенно в матче с таким серьезным соперником, как „Реал“. Мы не преуспели в реализации и подарили „Мадриду“ его голы.

Мы постараемся сделать всё, чтобы исправить этот результат через неделю. Это наш долг. Полуфинал состоит из двух встреч, так что посмотрим на итог двухраундового противостояния».

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Все комментарии
Dmitriy Q
Dmitriy Q ответил Roman73
сегодня в 01:57
Roman73:
На результат повлияли : Хайнкес лишился манёвра из-за вынужденных замен, Средний по силе вратарь Баварии, Алькантара плохо вошёл в игру, Старость Риберри, Однокрылая атака из-за травмы Роббена, Невезенье.
Вечно ищут оправдание,то судьи не те их подкупили,то заменами не повезло, то ПСЖ слабая команда хотя рвала Барселону,то пенальти не должен быть но сам Буффон не отрицает и повторы это подтверждают что был пенальти,если уж говорить про старость то половина Реала более 30 лет
311
311
сегодня в 01:36
Дзюбандовски и Мюллерата выходите, мы вас узнали!)
vinyardrip
vinyardrip ответил Roman73
сегодня в 01:35
Roman73:
На результат повлияли : Хайнкес лишился манёвра из-за вынужденных замен, Средний по силе вратарь Баварии, Алькантара плохо вошёл в игру, Старость Риберри, Однокрылая атака из-за травмы Роббена, Невезенье.
Да почему ж невезенье? Гол забили очень даже с везением)) Навас поиграл в угадай-ку
vinyardrip
vinyardrip ответил kmhb
сегодня в 01:34
kmhb:
Верим.
Волера, ты перестал маскироваться?))
Roman73
Roman73
сегодня в 01:05
На результат повлияли :
Хайнкес лишился манёвра из-за вынужденных замен,
Средний по силе вратарь Баварии,
Алькантара плохо вошёл в игру,
Старость Риберри,
Однокрылая атака из-за травмы Роббена,
Невезенье.
Сантус
Сантус
сегодня в 01:04
Да,Реалу повезло,но стенать на неиспользованые моменты....удел слабых.Есть ответка,там и доказывайте.В этом противостоянии по прежнему все фифти-фифти.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 00:56
Юпп ,уачи,покажите клыки,мы хотим футбол: момент=гол
kmhb
kmhb
сегодня в 00:56
Верим.
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