Хайнкес: «Никогда не видел у „Баварии“ столько голевых моментов в полуфинале ЛЧ»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал поражение своей команды от «Реала» (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«У нас было так много шансов, это даже странно. Я никогда не видел у „Баварии“ столько голевых моментов в полуфинале Лиги чемпионов, особенно в матче с таким серьезным соперником, как „Реал“. Мы не преуспели в реализации и подарили „Мадриду“ его голы.
Мы постараемся сделать всё, чтобы исправить этот результат через неделю. Это наш долг. Полуфинал состоит из двух встреч, так что посмотрим на итог двухраундового противостояния».
Хайнкес лишился манёвра из-за вынужденных замен,
Средний по силе вратарь Баварии,
Алькантара плохо вошёл в игру,
Старость Риберри,
Однокрылая атака из-за травмы Роббена,
Невезенье.
Хайнкес лишился манёвра из-за вынужденных замен,
Средний по силе вратарь Баварии,
Алькантара плохо вошёл в игру,
Старость Риберри,
Однокрылая атака из-за травмы Роббена,
Невезенье.