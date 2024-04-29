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Тухель назвал игрока «Баварии», который забьёт «Реалу»

вчера, 15:29
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал22:00 Не начался

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал футболиста мюнхенского клуба, который забьёт в завтрашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

Серж Гнабри забьёт завтра. Это произойдет. Не знаю, откуда я знаю это, но это произойдет.

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Все комментарии
6bgek3syek3r
6bgek3syek3r
вчера в 19:29
и тут Рюдигер такой
rmrmrml
rmrmrml
вчера в 19:15
видно хочет что бы игроки Реала больше крыли гнабри, а не кейна!!
112910415
112910415
вчера в 19:07
теперь игрок нервничать станет ... зачем сказал ?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:30
У мадридцев есть матадоры которые нейтрализуют Кейна,
и на различных Сержей найдутся свои укротители...
В общем много атак на психику, чего стоят только красные одежды болельщиков...
Это уже паника...
Шишанутый
Шишанутый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:55
Лейпциг был хорош, Мс был хорош но что толку?? В полуфинале Реал а они где??
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:19
Лейпциг был хорош в Мадриде.
Шишанутый
Шишанутый ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 17:03
В Германии возможно Реал сыграет от обороны но дома немцев он вынесет.
Шишанутый
Шишанутый ответ Olympic Nemesis (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 17:02
Слишком нагло он это говорит. Вообще не факт что хоть кто то из Баварии забьет гол, Реал может закрыться и пойди взломай его оборону. Мс вон уже зубы об нее обломал. А Бавария далеко не так сильна как Мс. Вряд ли Анчелотти обратит вниманее на это интервью, он сам знает что делать он очень опытный тренер, его таким не проведеш.
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:55
Баварии ничего не светит
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:18
Смелое заявление Тухеля,все может быть.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:13
Баварии ловить нечего. ☝️😉
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:12
реал припаркуется и будет терпеть до конца.
другого плана у анчелотти нет и не будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:11
Тухель мастер скрытых ударов.
здесь дубль Кейна больше реален чем Гнабри. Серж на восстановлении же.
главное - не выпускать Альфонсо Дэвиса.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:06
Ахаха уже были одни такие которые перед матчем выпендривались Левандовский говорил 3-1 Барса победит, Ямал хвастался что забьет гол а в итоге Реал их уделал в Класико. Также и Баварцев уделает. Пусть сколько угодно до матча треплют языком а Реал скажет свое слово на поле.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:57
Будем смотреть футбол....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:48
Невысокий процент на данную угадалку.....
Куда проще предсказать имя кипера пропускающего завтра от Реала...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:38
Посмотрим, может быть всё что угодно...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:32
Проверим тогда)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:30
Автогол может быть
Гость
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