Тухель назвал игрока «Баварии», который забьёт «Реалу»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал футболиста мюнхенского клуба, который забьёт в завтрашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Серж Гнабри забьёт завтра. Это произойдет. Не знаю, откуда я знаю это, но это произойдет.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель назвал футболиста мюнхенского клуба, который забьёт в завтрашнем матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».
Серж Гнабри забьёт завтра. Это произойдет. Не знаю, откуда я знаю это, но это произойдет.
и на различных Сержей найдутся свои укротители...
В общем много атак на психику, чего стоят только красные одежды болельщиков...
Это уже паника...
и на различных Сержей найдутся свои укротители...
В общем много атак на психику, чего стоят только красные одежды болельщиков...
Это уже паника...
другого плана у анчелотти нет и не будет.
другого плана у анчелотти нет и не будет.
здесь дубль Кейна больше реален чем Гнабри. Серж на восстановлении же.
главное - не выпускать Альфонсо Дэвиса.
здесь дубль Кейна больше реален чем Гнабри. Серж на восстановлении же.
главное - не выпускать Альфонсо Дэвиса.
Куда проще предсказать имя кипера пропускающего завтра от Реала...
Куда проще предсказать имя кипера пропускающего завтра от Реала...