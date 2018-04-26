Зюле: «Если бы „Бавария“ выиграла 5:2, „Реалу“ было бы грех жаловаться»

Защитник «Баварии» Никлас Зюле дал краткий комментарий по матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом». По мнению Зюле, мюнхенцам крупно не повезло в этой встрече.

«Если бы „Бавария“ выиграла со счетом 5:2, „Реалу“ было бы грех сильно жаловаться».