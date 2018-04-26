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Зюле: «Если бы „Бавария“ выиграла 5:2, „Реалу“ было бы грех жаловаться»

сегодня, 00:55
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Защитник «Баварии» Никлас Зюле дал краткий комментарий по матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом». По мнению Зюле, мюнхенцам крупно не повезло в этой встрече.

«Если бы „Бавария“ выиграла со счетом 5:2, „Реалу“ было бы грех сильно жаловаться».

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Все комментарии
рус фан
рус фан
сегодня в 03:08
Во первых Бавария могла проиграть и крупнее чем 1-2, хочется спросить у Зюле может Кюйперс виноват в поражении Баварии, 5-2 такое оказывается немецкий защитник может нафантазировать, а он наверное хет трик при таком раскладе делает и Роббен дубль, смех да и только.
Шишанутый
Шишанутый ответил DorianGrey
сегодня в 02:26
DorianGrey:
в прошлый раз 2 гола было с офсайда. один причем километровый ))) спасибо должны были сказать? :)))))
Им судии тоже помогли два не честных пеналти поставили в ворота Реала и афтогол забитый был после офсайда а без этого ошибок Реал бы спокойно проходил в основное время. Да пусть скажут Кашшаи спасибо за то что вернул интригу!
NOVA
NOVA
сегодня в 02:13
так а разве Реал жалуется!? а выиграй Реал у баварки 1-3 вы бы еще громче жаловались!?
DorianGrey
DorianGrey ответил Шишанутый
сегодня в 01:58
Шишанутый:
Боварий все время опрадывается и на что то жалуется. В прошлый раз говорят судья им помешал сейчас не реализованый моменты помешали а Реалу не что не мешает он просто выходит и выигрывает. Так и должен делат силнешей клуб мира а оправдания для слабаков кто остался позади.
в прошлый раз 2 гола было с офсайда. один причем километровый )))
спасибо должны были сказать? :)))))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:47
Боварий все время опрадывается и на что то жалуется. В прошлый раз говорят судья им помешал сейчас не реализованый моменты помешали а Реалу не что не мешает он просто выходит и выигрывает. Так и должен делат силнешей клуб мира а оправдания для слабаков кто остался позади.
Madrid FC
Madrid FC
сегодня в 01:25
Т.е.забитые и пропущенные командами голы никак бы не влияли на дальнейшую игру?
Тупо по окончанию матча придерживаемся арифметики,где голевой момент=гол?)
наблюдатель_13
наблюдатель_13
сегодня в 01:04
Реал проспал трансферное окно летом, из за этого сильно ограничил себя в резервах, и не смог повторить прошлогодний результат в Ла Лиге, но в ЛЧ Реалу равных нету даже с ограниченным резервом, потому как эта команда умеет настраиватся на битву, и побеждать, где им пророчат поражение! Реал победил на классе, Реал и есть класс!
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 01:03
Ни чего подобного,счет по игре
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:02
1:2 Никлас, остальное отмазки!
Сантус
Сантус
сегодня в 00:59
Если бы у моей бабушки были яй.а,она была бы дедушкой...
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