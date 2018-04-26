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Митришев: «У нас было желание отомстить „Спартаку“ за тот „золотой матч“»

сегодня, 02:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Нападающий «Ахмата» Магомед Митришев, отличившийся голом в матче со «Спартаком», прокомментировал победу над «красно-белыми» в 27-м туре чемпионата России (3:1):

«Да, у нас было желание отомстить „Спартаку“ за прошлогодний „чемпионский матч“. „Спартак“ вообще серьёзный раздражитель для всех команд – абсолютно все хотят отобрать у них очки. Тем более сейчас, когда они являются действующими чемпионами страны. В прошлом году мы крупно проиграли им в „золотом матче“. В тот раз мы не хотели, чтобы они становились чемпионами именно в нашей встрече. Теперь мы взяли реванш. Нам впервые удалось обыграть „Спартак“ в гостях, и мы этому очень рады. 

Таблица сейчас очень плотная, в любом случае на финише сезона надо быть крайне сконцентрированными. Да, мы обыграли „Спартак“, но уже сейчас нужно готовиться к следующему матчу и думать только о предстоящем сопернике. Будем стараться и дальше набирать очки в оставшейся части сезона».

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Kerri
Kerri
сегодня в 05:02
Отомстили по полной!
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