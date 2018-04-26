Кирьяков прокомментировал результат матча «Бавария» - «Реал»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал итоговый результат полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» - «Реал».



«Ничья в Мюнхене стала бы более реальным отображением того, что происходило на поле. „Бавария“, как и всегда дома, делала акцент на нападении. Но немцы не лезли вперед безоглядно – все было довольно аккуратно, мы видели много позиционных атак. „Реал“ оборонялся большими силами и по возможности остро контратаковал. Поначалу казалось, что все складывается в пользу хозяев – они владели преимуществом, но в таких встречах многое решают эпизоды и исполнительское мастерство. Испанцы проводили быстрые розыгрыши, стремительно выходили вперед со своей половины, создавали голевые моменты за счет индивидуальных качеств исполнителей».