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Кирьяков прокомментировал результат матча «Бавария» - «Реал»

сегодня, 12:43
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал итоговый результат полуфинального матча Лиги чемпионов «Бавария» - «Реал».

«Ничья в Мюнхене стала бы более реальным отображением того, что происходило на поле. „Бавария“, как и всегда дома, делала акцент на нападении. Но немцы не лезли вперед безоглядно – все было довольно аккуратно, мы видели много позиционных атак. „Реал“ оборонялся большими силами и по возможности остро контратаковал. Поначалу казалось, что все складывается в пользу хозяев – они владели преимуществом, но в таких встречах многое решают эпизоды и исполнительское мастерство. Испанцы проводили быстрые розыгрыши, стремительно выходили вперед со своей половины, создавали голевые моменты за счет индивидуальных качеств исполнителей».

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Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
сегодня в 12:48
Грамотный анализ матча.
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